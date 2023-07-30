Waymo sürücüsüz kamyon projesinde frene bastı: Öncelik robot taksi

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Alphabet (Google'ın ana şirketi) çatısı altında faaliyet gösteren Waymo, sürücüsüz kamyon geliştirme projesinin durdurulduğunu açıkladı. Firma sermayesinin, kaynaklarının ve personelinin büyük bir kısmını "taksi çağırma" hizmetinin geliştirilmesine yönlendirilecek.

Waymo'nun otonom taksisi ilk kez ölümlü bir kazaya karıştı 1 ay önce eklendi

Waymo robot taksi hizmetine odaklanma kararı aldı. Robot taksi, otonom sürüş teknolojisine sahip olan ve insan sürücü olmadan otomatik olarak yolcu taşıyabilen araçları ifade ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şirketin kamyon taşımacılığına yönelik ticari ve operasyonel girişimlerinin erteleneceği belirtildi. Bunun nedeni ise bu sektörün robot taksi pazarı kadar hızlı gelişmiyor olması.

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Robot taksi hizmetine büyük talep var

Waymo eş CEO'ları Tekedra Mawakana ve Dmitri Dolgov tarafından kaleme alınan blog yazısında, şirketin otonom taksi hizmetinin San Francisco, Phoenix ve Los Angeles'ta önemli bir büyüme kaydettiği ve talep gördüğü belirtildi. Ayrıca bu işi gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriye daha da ileriye taşıdıkları aktarıldı.

Bu arada Waymo, otonom kamyon platformunun teknik gelişimini ilerletmek için stratejik ortağı Daimler Truck North America (DTNA) ile çalışmaya devam edeceğini vurguluyor. Şirket bu iş birliğine, özellikle de otonom kamyon taşımacılığının yaygınlaştırılması için gerekli olan şasinin geliştirilmesine yatırım yapmaya devam edecek.

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Waymo sürücüsüz kamyon projesini durdurdu: Öncelik robot taksi