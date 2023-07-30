Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Waymo sürücüsüz kamyon projesinde frene bastı: Öncelik robot taksi

    Waymo sürücüsüz kamyon projesini askıya aldığını duyurdu. Şirket bunun yerine kaynaklarının çoğunu, büyük talep gören robot taksi hizmetinin geliştirilmesine yönlendirecek.
    Oy Ver

    Waymo sürücüsüz kamyon projesini durdurdu: Öncelik robot taksi Tam Boyutta Gör

    Alphabet (Google'ın ana şirketi) çatısı altında faaliyet gösteren Waymo, sürücüsüz kamyon geliştirme projesinin durdurulduğunu açıkladı. Firma sermayesinin, kaynaklarının ve personelinin büyük bir kısmını "taksi çağırma" hizmetinin geliştirilmesine yönlendirilecek.

    Waymo robot taksi hizmetine odaklanma kararı aldı. Robot taksi, otonom sürüş teknolojisine sahip olan ve insan sürücü olmadan otomatik olarak yolcu taşıyabilen araçları ifade ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şirketin kamyon taşımacılığına yönelik ticari ve operasyonel girişimlerinin erteleneceği belirtildi. Bunun nedeni ise bu sektörün robot taksi pazarı kadar hızlı gelişmiyor olması.

    Waymo sürücüsüz kamyon projesini durdurdu: Öncelik robot taksi Tam Boyutta Gör

    Robot taksi hizmetine büyük talep var

    Waymo eş CEO'ları Tekedra Mawakana ve Dmitri Dolgov tarafından kaleme alınan blog yazısında, şirketin otonom taksi hizmetinin San Francisco, Phoenix ve Los Angeles'ta önemli bir büyüme kaydettiği ve talep gördüğü belirtildi. Ayrıca bu işi gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriye daha da ileriye taşıdıkları aktarıldı.

    Bu arada Waymo, otonom kamyon platformunun teknik gelişimini ilerletmek için stratejik ortağı Daimler Truck North America (DTNA) ile çalışmaya devam edeceğini vurguluyor. Şirket bu iş birliğine, özellikle de otonom kamyon taşımacılığının yaygınlaştırılması için gerekli olan şasinin geliştirilmesine yatırım yapmaya devam edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Profil resmi
    sametbilgins 23 saat önce

    Threads çekici değildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    radyatör havası nasıl alınır direksiyon sınavında komisyon yönlendiriyor mu pepperoni nedir bilgisayar yazısını el yazısına çevirme bilgisayar kasası açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA F30 Plus
    Casper VIA F30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız