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Arsenal ile profesyonel makinalarda yapay zekâ dönemi başlıyor

Profesyonel makinanızın anlık olarak yapay zekâ teknolojilerinden faydalanmasını ister misiniz? Arsenal adındaki harici cihaz bu amaçla geliştirildi. Detaylar haberimizde.
6 ay
7,1b
1
5
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojilerini akıllı telefon kameralarında sıkça duymaya başladık. Sahneyi analiz ederek en iyi pozlamayı otomatik olarak ayarlamaya çalışan yapay zekâ böylece en iyi fotoğraf kalitesini vadediyor. Profesyonel tarafta ise henüz entegre teknolojiler görünür değil.

Arsenal nedir?

Arsenal projesi bu eksiklikten yola çıkarak yapay zekâ teknolojilerini harici de olsa profesyonel kameralara getiriyor. MicroUSB üzerinden DSLR ve aynasız kameralara bağlanan küçük kutu kendinden beklenmeyen bir performans sunuyor.

Cihazın temel mantığı kameraya bağlandıktan sonra sensör, ivme ölçer, jiroskop, lens gibi mevcut tüm bileşenlerden gelen verileri toplamak ve yapay zekâ ile analiz etmek. Sonrasında analize göre nöral ağ kullanılarak binlerce profesyonel fotoğraf ile karşılaştırma yapılıyor ve 18 unsur temel alınarak en iyi ayarlar yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "Super Mario isminin ilham kaynağı Mario Segale hayatını kaybetti"

Kameranın üzerine konulan cihaz ivme ölçeri ile kameranın ne kadar dengeli olabildiğini ölçüyor ve en iyi deklanşör hızını ayarlıyor. Ayrıca birden fazla fotoğraf çekerek bunları bir araya getiriyor ve tüm detayları ortaya çıkarıyor.

Herhangi bir ekranı olmayan cihaz kablosuz olarak akıllı telefonlardaki uygulamaya bağlanıyor. Kullanıcı tüm ayarları ve işlemleri buradan takip ediyor. Son kararı verdiğinde çekilen resim RAW veya JPEG olarak kameranın belleğine aktarılıyor. Yine kullanıcı istediği parametreleri girerek timelapse başlatabiliyor ve canlı olarak kaydı takip edebiliyor.

Arsenal bünyesinde güçlü bir ARM işlemci barındırıyor. Yapay zekâ işlemleri de bu işlemci üzerinde gerçekleştiriliyor. Cihaz pek çok Canon, Fuji, Nikon ve Sony profesyonel kameralarla uyumlu. Kickstarter üzerinde sona eren projenin ön siparişleri devam ediyor ve 175$. Bu ay içerisinde piyasaya çıktığında fiyatı 250$ olacak.

 

https://witharsenal.com/ Yorum Yaz
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Xtrud 6 ay en beğenilen
Ben ayarlara dokunmayacaksam Pro makineyi napayım?
1 Yanıt Yanıtla +7
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iwd35 6 ay
Ben akşamüstü iso100, f11, 1/2 gibi bir değerde fotoğraf çekmek istiyorum kalabalıkta insanlar hafif uzamış şekilde mesela ayarlarımı ona göre yapıyorum(örneğin).
Bu makine benim yapmak istediğimden farklı olarak belki daha hareketleri dondurarak çekecek? Ayarlarımı iso3200, f3.5, 1/80'e alacak ve benim çekmek istediğimden farklı bir fotoğraf sunacak bana. Bunun nasıl önüne geçilecek?
Ben makineye önceden çekmek istediğim ayarları söyleceyecek miyim? E öyleyse eğer onu ayarlayıncaya kadar zaten kendim çekerim :D
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kraix 6 ay
Fotoğrafçılıkta ele düşüyor yavas yavas...
Herseyi o ayarlasın etsin en tuşa bas bunu da anlamsızlaştırmanın en kolay yolu buydu zaten...
Bakış açısı kaldı artık bize...
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SEO-Uzmanı 6 ay
göz kadrajı ve anı seçer,
ve tek tıkla o an sonsuzlaşır.
her şeye cetvelle yaklaşmak estetik değer anlamıyla akademisyenlerin işidir.
gerçek hayatta ; hayatın yakalanamayan karelerine ulaşmaya çalışan
kusurlu resim kareleri bile hayatın ve anın ne derece benzersiz olduğunu insana gösterir. fotoğraf yakalanamayan anların bir öncesi veya bir sonrasıdır.
bırak bizi de yakalayamadığımız anları yakalamaya çalışalım :)
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Xtrud 6 ay en beğenilen
Ben ayarlara dokunmayacaksam Pro makineyi napayım?
1 Yanıt Yanıtla +7
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Glorfindel1907 6 ay Xtrud
Bir çok kişi artık makinaları instgram için alıyor onlar için çok iyi olmuş, Zaten bunu kullanacak kişilerin çoğuda bu veya benzer şekilde kullananlar olacaktır diye düşünüyorum.
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