Arsenal ile profesyonel makinalarda yapay zekâ dönemi başlıyor

Yapay zekâ teknolojilerini akıllı telefon kameralarında sıkça duymaya başladık. Sahneyi analiz ederek en iyi pozlamayı otomatik olarak ayarlamaya çalışan yapay zekâ böylece en iyi fotoğraf kalitesini vadediyor. Profesyonel tarafta ise henüz entegre teknolojiler görünür değil.

Arsenal nedir?

Arsenal projesi bu eksiklikten yola çıkarak yapay zekâ teknolojilerini harici de olsa profesyonel kameralara getiriyor. MicroUSB üzerinden DSLR ve aynasız kameralara bağlanan küçük kutu kendinden beklenmeyen bir performans sunuyor.

Cihazın temel mantığı kameraya bağlandıktan sonra sensör, ivme ölçer, jiroskop, lens gibi mevcut tüm bileşenlerden gelen verileri toplamak ve yapay zekâ ile analiz etmek. Sonrasında analize göre nöral ağ kullanılarak binlerce profesyonel fotoğraf ile karşılaştırma yapılıyor ve 18 unsur temel alınarak en iyi ayarlar yapılıyor.

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Kameranın üzerine konulan cihaz ivme ölçeri ile kameranın ne kadar dengeli olabildiğini ölçüyor ve en iyi deklanşör hızını ayarlıyor. Ayrıca birden fazla fotoğraf çekerek bunları bir araya getiriyor ve tüm detayları ortaya çıkarıyor.

Herhangi bir ekranı olmayan cihaz kablosuz olarak akıllı telefonlardaki uygulamaya bağlanıyor. Kullanıcı tüm ayarları ve işlemleri buradan takip ediyor. Son kararı verdiğinde çekilen resim RAW veya JPEG olarak kameranın belleğine aktarılıyor. Yine kullanıcı istediği parametreleri girerek timelapse başlatabiliyor ve canlı olarak kaydı takip edebiliyor.

Arsenal bünyesinde güçlü bir ARM işlemci barındırıyor. Yapay zekâ işlemleri de bu işlemci üzerinde gerçekleştiriliyor. Cihaz pek çok Canon, Fuji, Nikon ve Sony profesyonel kameralarla uyumlu. Kickstarter üzerinde sona eren projenin ön siparişleri devam ediyor ve 175$. Bu ay içerisinde piyasaya çıktığında fiyatı 250$ olacak.