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Super Mario isminin ilham kaynağı Mario Segale hayatını kaybetti

Efsane oyunlar arasına ismini yazdıran Super Mario Bros. oyununa ismini veren kişiyi tanıyor musunuz? İsmi efsaneleşmesine rağmen Mario Segale’yi çok az kişi tanıyor.
6 ay
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5
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo denildiği zaman akla ilk gelen elbette Super Mario oyunları oluyor. Oyun tarihinde en çok satan serilerden birisi olan Super Mario isminin nasıl ortaya çıktığı ise fazla bilinmez. Super Mario oyunlarına ilham kaynağı olan isim hayatını kaybetti.

Mario Segale kimdir?

Pek çok kere Super Mario isminin Nintendo’nun anavatanı Japonya’da ortaya çıktığı ifade edilse de gerçek öyle değil. Nintendo Amerika’nın yeni geliştirdikleri Jumpman oyununu ülkede daha iyi tanınması için bir Batılı isim bulma arayışı hikâyenin başlangıcı sayılıyor.

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Nintendo Amerika’nın operasyonlarını yönettiği genel merkez Mario Segale adındaki bir iş adamına aitti. Mario Segale genç yaşlarda satın aldığı bir kamyonla inşaat işine başladı ve sonrasında önemli inşaat firmalarından birisi haline geldi. Seattle’da inşa ettiği büyük plazayı da Nintendo’ya kiraladı.

1981 yılında Segale, kira konusunda konuşmak için Nintendo Amerika başkanı Minou Arakawa’yı ziyarete geldi. Bu dönemde Jumpman ismini pek beğenmeyen ve yenilikçi bir fikir arayan Arakawa’nın kafasında bu ziyaret sonrasında bir ışık yandı. Koşu ve zıplama türündeki yeni oyun için Mario ismi aklına geldi. Sonraki oyunda Super eklemesi oldu. Super sıfatı ise Segale’nin tüm binaya sahip olmasından ilham olmuştu.

Son şekli verilen Mario Bros. 1983 yılında piyasaya sürüldü ve rekorlar kıracak macerası da böylece başlamış oldu. Mario Segale bir röportajda telif hakkı isteyebileceği konusundaki şakası ile de bu hikâyeyi doğrulamış. Segale’nin 84 yaşında öldüğü belirtiliyor. Geride ise 4 çocuğu ve 9 torunu kaldı.

 

https://arstechnica.com/gaming/2018/11/mario-segale-namesake-for-nintendos-mascot-dies-at-84/ Yorum Yaz
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Fenomenon 6 ay en beğenilen
Mario'nun ilk oyunu 1981 Donkey Kong, sonrasında 1983 Mario Bros, daha sonra 1985 Super Mario Bros
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SEO-Uzmanı 6 ay
hikayeler empati için vardır !
hikaye var ama hikaye uydurma !
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esmerbuyucu 6 ay
Bizim de uzaylı zekiyemiz var.
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Fenomenon 6 ay en beğenilen
Mario'nun ilk oyunu 1981 Donkey Kong, sonrasında 1983 Mario Bros, daha sonra 1985 Super Mario Bros
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snakefatih 6 ay
Japonların kafa çalışıyor.
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Y-ZiyA 6 ay
Musluk tamir ederek bina almış. Tam bir başarı hikayesi
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