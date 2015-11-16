Artificial Defense ile anakart üzerinde kule savunma ve strateji mücadelesi





Oyunda küçük ve güçsüz bir bilgisayar donanımı olarak USB üzerinden sisteme bulaşmaya başlayan kötü niyetli yazılım gruplarının sistemi ele geçirmesine engel olmaya çalışıyorsunuz.





2 boyutlu bir dünyada geçen oyun, görsel tasarım ve atmosferi ile başarılı bir iş çıkarmış. Sistemin koruyucusu olarak gelen zararlı yazılımları tüfek, bomba veya roketler ile vuruyor ve yok ediyorsunuz. Ayrıca güzergah üzerine çeşitli silahlı kuleler yerleştirerek savunma yapıyorsunuz. Yine yazılımların bozduğu parçalarınızı yeniden ele geçirerek fetihler yapıyorsunuz.





Bölüm geçtikçe elde ettiğiniz puanlarla RAM kapasitesinizi artırıyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Mücadeleniz doğrudan RAM kapasiteniz ile ilgili. Küçük bir bilgisayar olarak başlayıp daha sonra bir kuantum bilgisayarı haline gelebiliyorsunuz. Alışmak için biraz zaman isteyen oyun ücretsiz olarak sunuluyor.







