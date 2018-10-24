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Artık Instagram hikayelerinize SoundCloud parçalarını ekleyebileceksiniz

Instagram hikayelerine SoundCloud desteği geliyor. Kullanıcılar artık tek tıkla SoundCloud parçalarını hikayelerinde paylaşabilecekler. Detaylar haberimizde.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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1 milyar aktif kullanıcısı ile dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'e SoundCloud kullanıcılarını oldukça sevindirecek bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık SoundCloud parçalarını paylaştıkları Instagram hikayelerine ekleyebilecekler.
Instagram'e oldukça benzer bir özellik geçtiğimiz aylarda Spotify kullanıcıları için de gelmişti. Spotify entegrasyonu sayesinde kullanıcılar dinledikleri parçaların albüm fotoğraflarını ve bağlantılarını hikayelerinde paylaşabiliyorlardı. SoundCloud entegrasyonu da benzer şekilde çalışıyor.
Instagram hikayelerinizde SoundCloud parçaları paylaşabilmeniz için gerekenler oldukça basit. İlk önce paylaşmmak istediğiniz parçayı mobil cihazınızda açmanız, sonra ekranın alt kısmında yer alan "Paylaş" butonuna tıklamanız, daha sonra ise açılan sekmeden Instagram seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
Yeni özellik yakın gelecekte tüm Android hem iOS kullanıcıları ile buluşmuş olacak.
https://www.complex.com/music/2018/10/instagram-integrates-soundcloud-links-into-it-stories Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sistemli adam 6 ay
Hayatını bu platformlarda paylaşanlara acıyorum.
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FRAPS_TR 6 ay
Bütün kekolar burada , günde 10 defa aynı açıdan selfie çekip beğeni bekliyorlar
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ouzqan 6 ay
artık instagram dan bol bol mix dinleriz.
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