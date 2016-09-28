Artık resmi: BlackBerry akıllı telefon üretmeyecek

Bir dönemin akıllı telefon pazarında fırtınalar estiren ancak gelişen şartlara ayak uyduramayan BlackBerry, son birkaç yıldır çırpınış içerisindeydi. Yapılan son hamleler de sonuç vermedi ve kaçınılmaz son gerçekleşti.

Firmanın patronu John Chen yaptığı açıklamada artık donanım üretmeyeceğini duyurdu. BlackBerry DTEK50 modelinde olduğu gibi üçüncü taraf üreticilerle ortak çalışmalar yapılarak yeni akıllı telefonlar ortaya çıkarılabilecek. BlackBerry bundan sonra yazılım konusuna odaklanacak. Böylece maliyetlerin düşürülmesi konusunda firmanın eli güçlenecek.

Yılın ikinci çeyreğinde 334 milyon dolar gelir elde ederken kayıplar ise 372 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde hisse senetleri de 71 cent civarında değer kaybetti. Kötü tablolara rağmen yazılım bölümünün gelirleri yüzde 100 arttı ve firma tarihindeki en yüksek kar marjına ulaştı. Firmanın donanım üretimini sonlandırmasının ardında da işte bu sebep yatıyor.

Sonun Başlangıcı

Aslında firma tarihinde git-geller yaşandığını görüyoruz. Android ve iOS platformlarının yükselişi ile birlikte hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başlayan BlackBerry, Thorsten Heins yönetiminde yeni bir atılım yapmıştı. Gelişen rekabete ayak uydurabilmek amacıyla tamamen dokunmatik Z10 modelini piyasaya süren firma ayrıca BlackBerry 10 şeklinde daha modern bir işletim sistemi de tanıtmıştı.

Heins liderliğinde firma kısmen başarılı oldu ancak BB 10 işletim sisteminin bazı eksiklikleri ve fiyat konusunda Android tarafının avantaj sağlamaya başlaması ilgiyi sınırladı. Beklenen pozitif mali tablolar gelmeyince yine bir sarsıntı yaşandı ve Heins görevi bıraktı.

Tam firma akıllı telefon pazarından çıkıyor derken devreye yeni CEO John Chen girdi ve emin adımlarla pazarda yollarına devam edeceklerini açıkladı. Onun döneminde en büyük değişiklik BlackBerry Priv ile Android işletim sistemine geçiş olmuştu. İlk etapta olumlu bir hava oluşsa da, yüksek seyreden fiyatlar ve Android tarafıyla rekabette geride kalınması bir anda havayı dağıttı.

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BlackBerry aslında yeni kararla en iyi yaptığı işe dönmüş olacak. Donanım Ar-Ge masraflarına yüzde 65 civarında bir bütçe ayıran firma yüzde 1 bile pazar payı elde edemedi. Adeta gelenin gideni karşılamadığı donanım üretiminden çıkmak büyük bir külfeti de götürmüş olacak. Yazılım tarafında ise firmanın önemli müşterileri var ve otomotiv sektöründe kullanılan QNX platformu da başarılı işler yapıyor.