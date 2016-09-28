Artık resmi: BlackBerry akıllı telefon üretmeyecek

Bir dönemin akıllı telefon pazarında fırtınalar estiren ancak gelişen şartlara ayak uyduramayan BlackBerry, son birkaç yıldır çırpınış içerisindeydi. Yapılan son hamleler de sonuç vermedi ve kaçınılmaz son gerçekleşti.
Firmanın patronu John Chen yaptığı açıklamada artık donanım üretmeyeceğini duyurdu. BlackBerry DTEK50 modelinde olduğu gibi üçüncü taraf üreticilerle ortak çalışmalar yapılarak yeni akıllı telefonlar ortaya çıkarılabilecek. BlackBerry bundan sonra yazılım konusuna odaklanacak. Böylece maliyetlerin düşürülmesi konusunda firmanın eli güçlenecek.
Yılın ikinci çeyreğinde 334 milyon dolar gelir elde ederken kayıplar ise 372 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde hisse senetleri de 71 cent civarında değer kaybetti. Kötü tablolara rağmen yazılım bölümünün gelirleri yüzde 100 arttı ve firma tarihindeki en yüksek kar marjına ulaştı. Firmanın donanım üretimini sonlandırmasının ardında da işte bu sebep yatıyor.
Sonun Başlangıcı
Aslında firma tarihinde git-geller yaşandığını görüyoruz. Android ve iOS platformlarının yükselişi ile birlikte hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başlayan BlackBerry, Thorsten Heins yönetiminde yeni bir atılım yapmıştı. Gelişen rekabete ayak uydurabilmek amacıyla tamamen dokunmatik Z10 modelini piyasaya süren firma ayrıca BlackBerry 10 şeklinde daha modern bir işletim sistemi de tanıtmıştı.
Heins liderliğinde firma kısmen başarılı oldu ancak BB 10 işletim sisteminin bazı eksiklikleri ve fiyat konusunda Android tarafının avantaj sağlamaya başlaması ilgiyi sınırladı. Beklenen pozitif mali tablolar gelmeyince yine bir sarsıntı yaşandı ve Heins görevi bıraktı.
Tam firma akıllı telefon pazarından çıkıyor derken devreye yeni CEO John Chen girdi ve emin adımlarla pazarda yollarına devam edeceklerini açıkladı. Onun döneminde en büyük değişiklik BlackBerry Priv ile Android işletim sistemine geçiş olmuştu. İlk etapta olumlu bir hava oluşsa da, yüksek seyreden fiyatlar ve Android tarafıyla rekabette geride kalınması bir anda havayı dağıttı.Ayrıca Bkz. "Google Andromeda işletim sistemi iddiaları güçleniyor"
BlackBerry aslında yeni kararla en iyi yaptığı işe dönmüş olacak. Donanım Ar-Ge masraflarına yüzde 65 civarında bir bütçe ayıran firma yüzde 1 bile pazar payı elde edemedi. Adeta gelenin gideni karşılamadığı donanım üretiminden çıkmak büyük bir külfeti de götürmüş olacak. Yazılım tarafında ise firmanın önemli müşterileri var ve otomotiv sektöründe kullanılan QNX platformu da başarılı işler yapıyor.
http://www.recode.net/2016/9/28/13088322/blackberry-no-more-phones Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Afedersiniz ama tam bir medya maymunlarisiniz.
Isiniz gucunuz prim yapmak.
Suan malesef 1 aydir samsungs7 kullaniorm .bbq10dan gectim . (Gecmek zorunda kaldim) ve hic de adam gibi bir sistem degil su android.
Guzelim bb10 isletim sistemi heba oldu. Boyle guzel multitasking yapan. Inanilmaz kolay kullanilabilirligi olan telefondan s7 ye gecmek benim icin minicooperdan inip . Kartala binmek gibi oldu.
Oyle hantal ki android. Bb hub ekrani uygulamalari arka tarafa atabilmesi ve her istedigine hic bir geri yukari assagi tusuna basmadan ulasabilmek. Nokianin son isletim sistemi meego dan ilham alan bu bb10 inanilmazdi ve yanlis politikalar bu canim isletim sistemini mahfetti :(
kina yakin..
zamanında elmaya kafa tutan şirket ne hallere düştü
Senin söylediğin kadar basit olsaydı yaparlardı. işin özü şu.
Kendi yazılımları ile daha az donanım kullanıp üst seviye telefon üreterek daha çok kar etme peşindeler.
Android çok fazla kaynak kullanan bir telefon. Ram ve işlemciyi resmen sömürüyor. Bütün bu durum bataryanın da canına okuyor. En performansı işlemci 3-4 gb ram 3.000 mah batarya vs vs.. Bunların hepsi maliyeti katlıyor.
Hal böyle olunca birde gogıla lisans ödemek O alıştıkları Büyük kar marjlarını küçültüyor. Bir telefondan %300 kar etme amaçlarına ulaşamıyorlar.
Şu an Epılın Asıl başarısı Yazılım tarafındadır. Mekintoş krallığını bu şekilde ilan etti.
Bu başarı telefonlara taşındı ve sonuç ortada.
Pastada büyük payı ayfon almasada en büyük kazancı ayfon elde ediyor. 100 doların altında maliyetle ürettiği telefonu 800 dolara elimize veriyor.
Daha önceki haberlerde açıklanmıştı rakamlar tam aklımda değil. Galaxy S7 nin maliyeti 300 dolara yakın bir seviyede idi.
(Belki. Çünkü Ekrem71 bu. Ne yapacağı belli olmaz. Ölüyü diriltebilir. )
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