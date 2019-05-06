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Arzum ve İtalyan marka Ducati'den büyük iş birliği

Ducati’nin performansı, gücü ve İtalyan tasarımı şimdi Ducati by Arzum ile Türkiye’de! Yüksek performanslı ve üstün tasarımlı ürünler Ducati by Arzum markası altında satılacak.
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Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Arzum ve İtalyan marka Ducati'den büyük iş birliği
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Arzum, İtalyan marka Ducati ile büyük bir iş birliğine gitti. Söz konusu iş birliği kapsamında Arzum’un yüksek performanslı ve üstün tasarımlı ürünleri Ducati by Arzum markası altında toplanıyor.

Ducati by Arzum markası bünyesinde ilk etapta 6 farklı erkek bakım seti satışa sunuldu. Tasarımıyla oldukça şık görünen Ducati by Arzum ürünleri aynı zamanda 0,3 mm mikro kesim ayarı ve 33 farklı sakal uzunluk ayarı özellikleriyle öne çıkıyor.

Ducati by Arzum ürünleri 229 TL’den başlıyor. Tüm modellerde 2 hız ayarı ve hem şarjlı hem de kablolu kullanım özelliği bulunuyor. Detaylı bilgiler için www.ducatibyarzum.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ducati by Arzum ürünleri ve özellikleri        

Ducati By Arzum Race Erkek Bakım Seti (Ar5500) - 449,90 TL

Ducati By Arzum Race Erkek Bakım Seti, tıraş, düzeltme ve şekillendirme için 16 aksesuarı ile tüm vücudunuzda mükemmel ve hızlı sonuç elde etmenizi sağlıyor. Mikro kesim ayarı sayesinde taraklı veya taraksız kullanımda 0,3 mm hassasiyetle 33 farklı ayarda kısaltma ve şekillendirme sağlıyor. Titanyum kaplı bıçaklarla, hem saç hem de sakal kesiminde uzun ömürlü kullanım ve maksimum hassasiyet sağlayan set; metal sakal düzeltici, metal saç kesme başlığı, dikey burun ve kulak kılı düzeltici, folyo tıraş başlığı, 2 sakal tarağı (3-12 mm), 4 saç tarağı (3-6-9-12 mm), saklama çantası, park standı, sakal fırçası ve makasını bir arada sunuyor. 90 dakika şarj ile 60 dakikalık kablosuz kullanım rahatlığı sunan set yıkanabilen başlıklarla da hijyen sunuyor.

Ducati By Arzum Circuit Erkek Bakım Seti (AR5501) - 419,90 TL

Ducati By Arzum Circut Erkek Bakım Seti, 13 farklı aksesuarı ile tüm vücut için hızlı ve kolay tıraş imkanı sunuyor. Maksimum hassasiyet için daha keskin ve uzun ömürlü titanyum bıçaklara sahip set, 0,3 mm mikro kesim ayarı ile 33 farklı sakal kesim ayarı ve 15 farklı saç kesim ayarı ile tarzın sınırlarını zorluyor. İdeal boyutlu metal sakal düzeltici ile yüzün tüm kıvrımlarına rahatça ulaşan set, burun ve kulak kılı düzelticisiyle burun içerisindeki istenmeyen kılları çekmeden, güvenli bir şekilde düzeltilmesini sağlar. Dar ve dikey yapısı sayesinde sakal ve kaşlarda daha rahat bir şekillendirme sunar. Vücut tıraş başlığı göğüs, koltuk altı, omuz, sırt ve vücudunuzun tüm bölgelerinde cildi tahriş etmeden tam bir bakım sağlar. Kolay kullanım için saklama çantası ve park standına sahip. Aynı zamanda, 90 dakika şarj ile 60 dakikalık kablosuz kullanım rahatlığı sunuyor. 

Ducati By Arzum Gearbox Erkek Bakım Seti (AR5502)– 319,90 TL

8 farklı aksesuarı ile yüz ve vücut için mükemmel performans sunan Ducati By Arzum Gearbox Erkek Bakım Seti, keskin ve uzun ömürlü titanyum kaplı bıçaklar ile kullanım esnasında maksimum hassasiyet sağlıyor. Mikro kesim ayarı sayesinde taraklı veya taraksız kullanımda 0,3 mm hassasiyetle 33 farklı ayarda kısaltma ve şekillendirme sağlar. Dikey düzelticinin çift taraflı bıçakları; kulak ve burun içerisindeki istenmeyen kılları çekmeden, güvenli bir şekilde düzeltilmesini sağlar. Dar ve dikey yapısı sayesinde sakal ve kaşlarda daha rahat bir şekillendirme sunar. Vücut tıraş başlığı göğüs, koltuk altı, omuz, sırt ve vücudunuzun tüm bölgelerinde cildi tahriş etmeden tam bir bakım sunan set 60 dakikalık kablosuz kullanım rahatlığı sunuyor.

Ducati By Arzum Warm Up Erkek Bakım Seti (AR5503) – 239,90 TL

Sakalınızı kolayca düzeltmek, şekillendirmek; kulak ve burun kıllarınızı kesmek için 6 farklı aksesuar ile günlük kullanım rahatlığı sunan Ducati By Arzum Warm Up Erkek Bakım Seti, uzun ömürlü paslanmaz çelik bıçaklara sahip. İdeal boyutlu metal sakal düzelticisi ile yüzün tüm kıvrımlarına rahatça ulaşan set, burun ve kulak kılı düzeltici ile kulak ve burun içerisindeki istenmeyen kılları çekmeden, güvenli bir şekilde düzeltilmesini sağlar. Dar ve dikey yapısı sayesinde sakal ve kaşlarda daha rahat bir şekillendirme sunar. 1-12 mm arasında 1 mm hassasiyetle 11 farklı sakal kesim ayarı olan set 60 dakikalık kablosuz kullanım rahatlığı sunuyor.

Ducati By Arzum S-Curve Saç Kesme Makinesi (AR5504) – 309,90 TL

Ducati By Arzum S-Curve Saç Kesme Makinesi, iki hız ayarlı, maksimum performanslı ve hızlı şarj edilebilir olma özelliğiyle her zaman bakımlı görünmenin anahtarını sunuyor. Ayarlanabilir tarakları sayesinde 3-13/15-25 mm arasında 2 mm hassasiyetle 13 farklı kesim ayarı sunan makine, keskin ve uzun ömürlü, maksimum hassasiyet sağlayan titanyum kaplı bıçaklara sahip. Hızlı kesim ayarı ile kalın telli saçlarda daha iyi sonuç elde edilmesini sağlayan makine, normal kesim ayarı ile ince telli saçlar için ideal performans ve çocuklar için daha sessiz kullanım özelliği sunuyor. Ayrıca, 90 dakika şarj ile 60 dakikalık kablosuz kullanım olanağı sunuyor.

Ducati By Arzum Steering Saç Kesme Makinesi (AR5505) – 229,90 TL

Her zaman bakımlı görünmek için iki hız ayarlı, yüksek performanslı, şarj edilebilir saç kesme makinesi Ducati By Arzum Steering Saç Kesme Makinesi, uzun ömürlü paslanmaz çelik bıçaklara sahip. Ayarlanabilir tarakları sayesinde 3-12/14-23 mm arasında 1,5 mm hassasiyetle 15 farklı kesim ayarı sunan makine, hızlı kesim ayarı ile kalın telli saçlarda daha iyi sonuç elde edilmesini, normal kesim ayarı ile de ince telli saçlar için ideal performans ve çocuklar için daha sessiz kullanım özelliği sunuyor. Cihaz 60 dakikalık kablosuz kullanım olanağı sunuyor.


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Escapetolife 2 hf. en beğenilen
İsim hakkına para verilen firma Ducati mi Arzum mu bilemedim. Ürünler için fotoğraf bile çekilmemiş photoshopla Arzum yazılmış o derece büyük iş birliği.
amazon.co.uk/...
İsim hakkına para verilen firma Ducati mi Arzum mu bilemedim. Ürünler için fotoğraf bile çekilmemiş photoshopla Arzum yazılmış o derece büyük iş birliği.
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selahattın ısık 2 hf.
2 katı verir panasonic alırım..geçsinler bu işleri.
reklam bütçesiyle arge yapsınlar..
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forvet09 1 hf.
ARZUM %40 İNDİRİM KODU MEVCUT.
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pop-up 2 hf.
Almam
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OverClocK1ng 2 hf.
Ducati By Arzum Panigale 1299s isterük.
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expressimo 2 hf.
Braun ve Gilette işbirliği ile satılan bakım seti 40 60 tl arasında iken neden arzum a para verelim ki ? Braun da Gilette de isim yapmış markalar. 6 ayı geçti ben alalı ve ilk gün ki gibi.
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Bloodin 2 hf.
Valla yarısından ucuza Babyliss 837 aldım, yıllardır sorunsuz kullanıyorum, performansı da süper...
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sheff2x 2 hf.
philips mg7730 varken buda neymiş
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pUnduli 2 hf.
Entegre kettle olan motor diye girdim ama hayallerim yıkıldı.
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atilasat 2 hf.
100 liralık mala ducati yazıyor diye 200 lira vereceğimi sanmıyorum
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Escapetolife 2 hf. en beğenilen
İsim hakkına para verilen firma Ducati mi Arzum mu bilemedim. Ürünler için fotoğraf bile çekilmemiş photoshopla Arzum yazılmış o derece büyük iş birliği.
amazon.co.uk/...
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esmerbuyucu 2 hf.
Arzum by takla atan Ducati
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