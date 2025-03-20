Rekabet Kurumu'ndan Arzum'a soruşturma!

Neden soruşturma başlatıldı?
Kuruldan yapılan açıklamada soruşturma gerekçesi olarak Arzum’un yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara, distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.
Arzum, küçük ev aletleri pazarında önemli markalardan biri konumunda. Mutfak ürünleri, içecek ürünleri, süpürge, ütü ve kişisel bakım ürünleriyle faaliyet gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!