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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum’a soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul Arzum’un bayi fiyatlarına müdahale etmesi ve internet satışlarını kısıtlaması iddiasını inceleyecek.

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Neden soruşturma başlatıldı?

Kuruldan yapılan açıklamada soruşturma gerekçesi olarak Arzum’un yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara, distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Arzum, küçük ev aletleri pazarında önemli markalardan biri konumunda. Mutfak ürünleri, içecek ürünleri, süpürge, ütü ve kişisel bakım ürünleriyle faaliyet gösteriyor.

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Rekabet Kurumu'ndan Arzum'a soruşturma! Neden soruşturma açıldı?