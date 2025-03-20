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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu'ndan Arzum'a soruşturma!

    Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri pazarında faaliyet gösteren Arzum'a soruşturma başlattığını duyurdu. Arzum tarafından satıcıların fiyatlarına müdahale edip etmediği incelenecek.
    Rekabet Kurumu'ndan Arzum'a soruşturma! Neden soruşturma açıldı? Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum’a soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul Arzum’un bayi fiyatlarına müdahale etmesi ve internet satışlarını kısıtlaması iddiasını inceleyecek.

    Neden soruşturma başlatıldı?

    Kuruldan yapılan açıklamada soruşturma gerekçesi olarak Arzum’un yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara, distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

    Arzum, küçük ev aletleri pazarında önemli markalardan biri konumunda. Mutfak ürünleri, içecek ürünleri, süpürge, ütü ve kişisel bakım ürünleriyle faaliyet gösteriyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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    Forumdan Konular

    elektrikli mi benzinli mi evde yapilabilecek basit şakalar son kullanma tarihi sadece ay yazıyorsa kutu profil yük taşıma hesabı taksi çıkması araç alınır mı

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