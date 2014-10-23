Ascend Mate 7 satışları bir milyonu geçti





Huawei'nin geçen ay başlarında duyurduğu yeni amiral gemi modeli Ascend Mate 7, ülkesinde satışa çıkmasının üzerinden bir ay bile geçmeden önemli bir satış başarısına imza attı.





Firmanın verdiği bilgilere göre Ascend Mate 7 bir milyon satış rakamını geride bıraktı. Parmak izi okuyucusunun hızı ve doğru ölçüm oranları ile övgü alan Ascend Mate 7 önümüzdeki aylarda 30 yeni ülkeye daha gönderilecek.





Huawei Ascend Mate 7 modelinde Kirin 925 yongaseti bizi karşılıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Corte-A7 çekirdeğinin yanında yongasetinde bir çekirdek daha mevcut. Ancak bu işlemci sınıfında değil. Daha iyi ses kalitesi için geliştirilmiş Tensilica HiFi3 Auto sinyal işlemcisi. Yongasetinde Mali-T628 grafik birimi bulunuyor.





6 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan modelde 2GB RAM/16GB artırılabilir hafıza veya 3GB RAM/32GB artırılamayan hafıza seçenekleri yer alıyor. 4100mAh gücünde bir bataryadan enerji sağlayan cihazda 13MP çözünürlükte bir arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut. Modelin 2GB RAM versiyonu 499 Avro, 3GB RAM versiyonu da 599 Avro olacak.





http://www.phonearena.com/news/Huawei-sold-more-than-1-million-Ascend-Mate7-handsets-in-about-a-month_id62056