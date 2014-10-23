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Ascend Mate 7 satışları bir milyonu geçti

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ascend Mate 7 satışları bir milyonu geçti

Huawei'nin geçen ay başlarında duyurduğu yeni amiral gemi modeli Ascend Mate 7, ülkesinde satışa çıkmasının üzerinden bir ay bile geçmeden önemli bir satış başarısına imza attı.

Firmanın verdiği bilgilere göre Ascend Mate 7 bir milyon satış rakamını geride bıraktı. Parmak izi okuyucusunun hızı ve doğru ölçüm oranları ile övgü alan Ascend Mate 7 önümüzdeki aylarda 30 yeni ülkeye daha gönderilecek. 

Huawei Ascend Mate 7 modelinde Kirin 925 yongaseti bizi karşılıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Corte-A7 çekirdeğinin yanında yongasetinde bir çekirdek daha mevcut. Ancak bu işlemci sınıfında değil. Daha iyi ses kalitesi için geliştirilmiş Tensilica HiFi3 Auto sinyal işlemcisi. Yongasetinde Mali-T628 grafik birimi bulunuyor.

6 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan modelde 2GB RAM/16GB artırılabilir hafıza veya 3GB RAM/32GB artırılamayan hafıza seçenekleri yer alıyor. 4100mAh gücünde bir bataryadan enerji sağlayan cihazda 13MP çözünürlükte bir arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut. Modelin 2GB RAM versiyonu 499 Avro, 3GB RAM versiyonu da 599 Avro olacak.  


http://www.phonearena.com/news/Huawei-sold-more-than-1-million-Ascend-Mate7-handsets-in-about-a-month_id62056 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nate Dogg 4 yıl
Performans beklemeyin bu telefon dan
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ÖzdalDoğru 4 yıl
+1 gb ram ve 16 gb rom için 100 avro ilave ücret istemek? işte bütün mesele bu.
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Erasmus78 4 yıl
Cihaz sadece görüşmede batarya konusunda başarısız. Onun da nedeni çift hatlı olmasından olsa gerek. Yoksa Video, ve browsing konusunda çok iyi.
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TearsForFears 4 yıl Erasmus78
Orada 67 saat diyor ama o yazan 3 oranı toplarsan 67 etmiyor çünkü farklı bir test yapıyorlar.15 saat internet performansı sunabilen cihaz 3-4 gün batarya sıkıntısı çıkarmazdı
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eresist 4 yıl
Htc One Max e benziyor.
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LanxtiN 4 yıl
Kendi ulkesinde 1 milyonu gecmis ama kendi ulkesi turkiye gibi degilki cinde 2 milyar nufus var, 1 milyon satmasi cok degil 1 ay icind
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Fiyati çok gibi geldi ama şık cihaz
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Castiel 4 yıl
huawei p7 nın 1250 tl oldugunu duşunursek boşa heves etmeyın huaweı turkıye neye göre fıyat belırlıyor merak konusu..
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TearsForFears 4 yıl
Nasıl başarmış bu kadar satış yapmayı 4100 mah bataryalı telefon Z3'ten kötü tüm testlerde berbat skorlar alıyor her şey donanım değil demekki.
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Guaire 4 yıl TearsForFears
Link var mı? Merak ettiğim için soruyorum.
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
4100 mah helal olsun yeni modeli 5000MAH batarya ile harika olur. ben şahsen 3000 MAH'ın altında akıllı telefonu saçma buluyorum KAblolu telefonmu bune günde 2 kere şarj edeceksin sonra mobil telefon diye kandırıcaksn milleti
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depeche35 4 yıl
1700 TL olacak
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