Ascend P7'nin safir ekranlı versiyonu geliyor





Apple'ın yeni iPhone modellerinde safir ekran korumasına yer verip vermeyeceği halen belirsizliğini korurken, aynı dönemde Huawei ilk safir ekranlı akıllı telefonunu piyasaya sürmüş olacak.





Engadget tarafından edinilen resmi bilgilere göre safir ekranlı Ascend P7 versiyonu gelecek ay içerisinde Çin'de sınırlı sayıda satışa sunulacak. Kasım ayında da ikinci parti satışa çıkacak. Eğer işler yolunda giderse Huawei'nin safir ekranlı akıllı telefon üreten ilk Çinli üretici ünvanını alması muhtemel.





ABD'de Kyocera Brigadier akıllı telefonu safir ekranlı olarak satışa sunuldu. Huawei de safir ekranlı akıllı telefonunu duyuran ikinci firma oldu. Gelecek ay itibariyle Apple'ın sonrasında ise Xiaomi ve Vivo'nun da safir ekranlı akıllı telefonlar piyasaya sürmesi bekleniyor.

Safir materyali Mohs sertlik skalasında 9 numarada yer alıyor. En tepede yani 10 numarada ise elmas madeni mevcut. Bu bakımdan cihazın ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı ve belirli bir mesafeden ekran üzerine düşüşlerde de koruma sağlıyor.





Gorilla Glass'dan daha sağlam olduğu dile getirilen safir ekranın bununla birlikte yüksek düşüşlerde rakibinden daha fazla kırılgan olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak bunlar elbette ilk ürünlerin gerçek hayat testleriyle ortaya çıkacak. Safir ekranlar iki noktada eleştiriliyor. Birisi nispeten kalın ve ağır olması. İkincisi ise üretim maliyetleri nedeniyle daha pahalı olması.





5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Ascend P7, 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910T işlemcisinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. Cihazda Android 4.4 işletim sistemi, Emotion kullanıcı arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler yer alıyor. Yeni versiyonun fiyatı ise belli değil.