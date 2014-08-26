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Ascend P7'nin safir ekranlı versiyonu geliyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ascend P7'nin safir ekranlı versiyonu geliyor

Apple'ın yeni iPhone modellerinde safir ekran korumasına yer verip vermeyeceği halen belirsizliğini korurken, aynı dönemde Huawei ilk safir ekranlı akıllı telefonunu piyasaya sürmüş olacak. 

Engadget tarafından edinilen resmi bilgilere göre safir ekranlı Ascend P7 versiyonu gelecek ay içerisinde Çin'de sınırlı sayıda satışa sunulacak. Kasım ayında da ikinci parti satışa çıkacak. Eğer işler yolunda giderse Huawei'nin safir ekranlı akıllı telefon üreten ilk Çinli üretici ünvanını alması muhtemel. 

ABD'de Kyocera Brigadier akıllı telefonu safir ekranlı olarak satışa sunuldu. Huawei de safir ekranlı akıllı telefonunu duyuran ikinci firma oldu. Gelecek ay itibariyle Apple'ın sonrasında ise Xiaomi ve Vivo'nun da safir ekranlı akıllı telefonlar piyasaya sürmesi bekleniyor. 
Safir materyali Mohs sertlik skalasında 9 numarada yer alıyor. En tepede yani 10 numarada ise elmas madeni mevcut. Bu bakımdan cihazın ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı ve belirli bir mesafeden ekran üzerine düşüşlerde de koruma sağlıyor.

Gorilla Glass'dan daha sağlam olduğu dile getirilen safir ekranın bununla birlikte yüksek düşüşlerde rakibinden daha fazla kırılgan olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak bunlar elbette ilk ürünlerin gerçek hayat testleriyle ortaya çıkacak. Safir ekranlar iki noktada eleştiriliyor. Birisi nispeten kalın ve ağır olması. İkincisi ise üretim maliyetleri nedeniyle daha pahalı olması. 

5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Ascend P7, 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910T işlemcisinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. Cihazda Android 4.4 işletim sistemi, Emotion kullanıcı arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 16GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler yer alıyor. Yeni versiyonun fiyatı ise belli değil. 

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Captain_Ivy 4 yıl
ülkemize gelmiyor mu hala? tedarikçisi olucam he !
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DH Misafiri 4 yıl
İçi cam dışı pet tarzı kalınlıkta olmasında safir ekran...
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eskibirkurt 4 yıl
Hiç bi telefon huawei gibi güncelleme engelli bir yazılımla iphone un karşısında duramaz.

Xiaomi durur çinde satışları ortada.

Huawei kendi çalıp kendi oynuyor :)

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RED LORD CHE 4 yıl
safiri hangi alaşımlarla harmanlayacaklar ,kim bilir?
saf safir kullansalar,gerçekten söylendiği gibi cihazı çizmek neredeyse imkansıza yakın olurdu?
safir mücevher sektöründen bilirim,dayanıklı bir elementtir.
1 Yanıt Yanıtla
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muratkaya 4 yıl RED LORD CHE
RED LORD CHE
safiri hangi alaşımlarla harmanlayacaklar ,kim bilir?
saf safir kullansalar,gerçekten söylendiği gibi cihazı çizmek neredeyse imkansıza yakın olurdu?
safir mücevher sektöründen bilirim,dayanıklı bir elementtir.

Safir bir element değildir.
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ayhanjan 4 yıl
çok güzel bir duruşu var.
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murat425 4 yıl
Ah huawei ah şu telefona kirin 920 koyupta pazarlasaydın olmazmıydı.Telefon çok çok güzel ama işlemci yetmiyor.Bir şekilde telefon tarayıcıda biraz fazla gezinince yavaşlıyor.Termal macun sistemi kullanılmış ama ısınmanın önüne geçilememiş bence.Ama kamerası gerçekten harika s5 ayarında fotoğraflar çekebiliyor.Diğer konu ise batarya biraz ufak görünüyor ama oyun oynamadığınız sürece 3g ile 4 saat 4.5 saat ekran süresi alabiliyorsunuz 15 saatlik kullanımda ve bence yeterli.Tasarıma laf yok bana iphonedan kaliteli geldi ve gerçekten ben burdayım diye sesleniyor
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Xloud 4 yıl
Benq-Siemens ef81 im dış ekranı safirdi,dış kasası ise magnezyum.Gayette çizilip dökülüyordu...
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12 Angry Men 4 yıl
Arkadaşlar, gerçek saf safiri, günlük kullanımla veya elinizdeki alatlerle çizemezsiniz, elmas zümrüt safir bunlar, çok çok serttir, en serti elmas ama safirde çoks erttir, özel makinaları dışında çizemez kesemezsiniz.
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FERFEROS 4 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Arkadaşlar, gerçek saf safiri, günlük kullanımla veya elinizdeki alatlerle çizemezsiniz, elmas zümrüt safir bunlar, çok çok serttir, en serti elmas ama safirde çoks erttir, özel makinaları dışında çizemez kesemezsiniz.

%100 saf, doğadan gelen safir kullanacaklarını hiç sanmıyorum. Yapay safir kullanacaklar.
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mu5tafa 4 yıl
Donanım çöp olduktan sonra..
içi çöp dışı ferrari..
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matmuhendisi 4 yıl
çiziliyo arkadaşlar nasıl çizilmiyor .. inanmayın böyle şeylere ..
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