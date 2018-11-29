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Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi

Aselsan, yerli ve milli olarak geliştirilip üretilen bomba imha robotu Ertuğrul’u Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine öngörülen sürenin çok öncesinden sundu. İşte tüm detaylar:
5 ay
9,7b
1
18
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi
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El yapımı patlayıcıların her türlü zorlu koşul altında güvenli bir şekilde uzak mesafeden etkisiz hale getirilebilmesi adına Türk savunma sanayiinin önemli şirketi Aselsan tarafından geliştirilip üretimi gerçekleştirilmiş bomba imha robotu Ertuğrul, Türk polisine hizmete hazır.

Her türlü arazi koşulunda görev yapabilecek yeteneklerle donatılan Ertuğrul, kablolu veya kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kablosuz, şifrelenmiş iletişim alt yapısı ile anlık olarak video aktarımı da yapabilen bomba imha robotu, içerisinde yer alan piller ile 4 saatin üzerinde bir aktif çalışma imkanı sunuyor. Robotun tüm elektronik aksamı ve pilleri -20 ile +69 derece sıcaklıkta çalışabilecek düzeyde ayarlanmış.

Üzerinde hoparlör, mikrofon, ön ve arka sürüş kamerası, özel led aydınlatma, teleskopik gözetleme sistemi, 30x optik yakınlaştırma yapabilen gözetleme kamerası bulunan Ertuğrul, 6 hareket eksenli özel robot kolu ile görev icra ediyor. Kar, çamur, 25cm derinliğinde su gibi zorlu koşullarda hareket edebilen robot, merdiven çıkabilme yeteneklerine de sahip.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yetki alanı kapsamında her türlü operasyonda kullanılacak olan Ertuğrul’un her türlü bakım ve tamirat işlemleri de Aselsan tarafından yürütülecek. Bu sayede ciddi bir meblağ ülkede kalacak ve polislerin hayatını tehlikeye atmadan bomba imha görevleri gerçekleştirilecek.

Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi
 

https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/1067871207779966977 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SAFİMARANGA 5 ay en beğenilen cgdincer
Kablolu kontrol?
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White1nk 5 ay cgdincer
Al işte bütün büyü bozuldu. Mühendisler bunu hiç düşünememiştir.
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DH Misafiri 5 ay
Satislar kotu giderken Apple "Artik satis rakamlari paylasmayacagiz"
Bir modelin (en ucuz olan) satislar artinca Apple "Satislar gayet iyi"
Trump Cin telefonlarina Amerika da %10 ile 25 arasi vergi getirmeye calisiyor (Apple dahil)
O zaman goruruz satislarini.
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10ff 5 ay
Bf4 teki eodbot a benziyor
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Tommy Shelby 5 ay
Güzel
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OverClocK1ng 5 ay
Veriyorlar ama hiçbirisi de bir işe yaramıyor. Bomba imha arkadaşım var. Diyor ki yazılım rezalet. Alet iyi olsa ne olur...
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xxlor 5 ay OverClocK1ng
Adamlar daha ilk yapıyorlar bırakta yazılımda sıkıntılar olsun bunlar giderilemeyecek sorunlar değil . Hemen kötülemek içim elinizden geleni yapıyorsunuz.
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White1nk 5 ay OverClocK1ng
Arkadaşın ilk günden kullanmış demek.
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murat1981pls 5 ay
ellerine sağlık
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vollkan59 5 ay
Güzel güzel, inşallah hiç gerek kalmaz.
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dobrasam 5 ay
%💯 yerli kompleksinden kurtulmamız lazım, öncelikle ürün ortaya çıkarmak ve bu ürünü kullanıp daha sonra pazarlamamız gerekiyor
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kaptansy 5 ay
Aselsan yüzümüzü güldüren işler yapıyor
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cgdincer 5 ay
bomba ile birlikte yanına jammer koy, nasıl imha edebiliyor görelim
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SAFİMARANGA 5 ay cgdincer
Kablolu kontrol?
1 Yanıt Yanıtla +13
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White1nk 5 ay cgdincer
Al işte bütün büyü bozuldu. Mühendisler bunu hiç düşünememiştir.
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