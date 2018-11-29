Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi

Her türlü arazi koşulunda görev yapabilecek yeteneklerle donatılan Ertuğrul, kablolu veya kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kablosuz, şifrelenmiş iletişim alt yapısı ile anlık olarak video aktarımı da yapabilen bomba imha robotu, içerisinde yer alan piller ile 4 saatin üzerinde bir aktif çalışma imkanı sunuyor. Robotun tüm elektronik aksamı ve pilleri -20 ile +69 derece sıcaklıkta çalışabilecek düzeyde ayarlanmış.
Üzerinde hoparlör, mikrofon, ön ve arka sürüş kamerası, özel led aydınlatma, teleskopik gözetleme sistemi, 30x optik yakınlaştırma yapabilen gözetleme kamerası bulunan Ertuğrul, 6 hareket eksenli özel robot kolu ile görev icra ediyor. Kar, çamur, 25cm derinliğinde su gibi zorlu koşullarda hareket edebilen robot, merdiven çıkabilme yeteneklerine de sahip.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yetki alanı kapsamında her türlü operasyonda kullanılacak olan Ertuğrul’un her türlü bakım ve tamirat işlemleri de Aselsan tarafından yürütülecek. Bu sayede ciddi bir meblağ ülkede kalacak ve polislerin hayatını tehlikeye atmadan bomba imha görevleri gerçekleştirilecek.
https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/1067871207779966977 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir modelin (en ucuz olan) satislar artinca Apple "Satislar gayet iyi"
Trump Cin telefonlarina Amerika da %10 ile 25 arasi vergi getirmeye calisiyor (Apple dahil)
O zaman goruruz satislarini.
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