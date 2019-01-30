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Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti

Aselsan’ın kendi iç kaynakları ile artan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emrine sunduğu İHA SAVAR, hem yurt içinde hem yurt dışında 500’den fazla adet üretilip teslim e
3 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti
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Birkaç yüz dolarlık ödeme ile satın alınabilen ticari drone’ların silahlandırılarak terör örgütlerince kullanılmaya başlandığı senaryolar hem ülkemizin hem de dünyanın birçok noktasında yerel yönetimlerin önemli bir sorunu haline gelmeye başladı. Sadece bu da değil daha bir kaç hafta önce Londra’da Heathrow Havalimanı’ndan uçuşlarda saatler süren rötarlara neden olan drone’lar herkesin hatırında.

Bu gibi senaryolara karşı doğan ihtiyaçlar doğrultusunda Aselsan tarafından 2017 yılında geliştirilip envantere giren İHA SAVAR, temel niteliklere haiz mini İHA’lar ile ticari drone’ların izinsiz üs bölgelerinde kullanımını engellemeyi amaçlıyor. Aselsan’ın kablosuz iletişim alanındaki tecrübesi sayesinde çok hızlı bir ARGE sürecinden sonra üretime hazır hale gelen İHA SAVAR, şu ana kadar 500 adetten fazla üretilip teslim edilmiş. 

Ayrıca Bkz. "Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak"
Tehdit olarak algılanan cihazların uzaktan kontrol, GPS/GLONASS, veri ve görüntü aktarım frekansları gibi birçok iletişim kanalını aynı anda karıştırarak bertaraf edebilen sistem, çok genş bir etkinlik menzilinde görev yapabiliyor. Üzerinde yer alan piller ile 1,5 saat aralıksız görev yapabilen İHA SAVAR, bir elektrik şebekesine bağlı olarak kesintisiz kullanım sunuyor.

Kaynakta yer alan bağlantıdan Aselsan’ın Anti-Drone RF Karıştırma / Köreltme Sistemi’ne ilişkin olarak hazırladığı detaylı dokümantasyona ulaşabilirsiniz.


https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/basin-odasi/Brosurler/Elektronik-Harp-Sistemleri/IHASAVAR_TR.pdf Yorum Yaz
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AqRaMa 3 ay en beğenilen
motoru yerli değil, seçimlerde yaklaşıyor bizi kandıramazsınız
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Witcher3 3 ay
İhaları batsın et yiyemiyoruz et önce halka ucuz gıda temin edin, ondan sonra iha mıdır tank mıdır ne istiyorsanız yapın !!
2 Yanıt Yanıtla +10
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Paul Muaddib 3 ay
saman ithal ediyor diyenler nerede?
BAL GİBİ DE YÜZDE YÜZ YERLİ MALI. ZORUNUZAMI GİDİYOR
2 Yanıt Yanıtla +9
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DEMİRCİEFE 3 ay
1- % 100 Yerli ve milli ne demek , biri bunu çok açık şekilde yazsın,iki de bir yerli milli cümlesi,
2-Çok acele tarıma maddi,manevi, teklolojık destek vermeliyız.lamı cimi yok...yoksa aç kalacağız aç...
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shpynx 3 ay
Trabzon da bir yerde(?) 1 ay boyunca dron bölgenin üzerinde gezdi hiçbir şey yapamadılar madem böyle bir alet vardı neden o dron 1 ay boyunca o bölgenin üzerinde kafasına göre takılıyordu. 500 taneden 1 tane o arkadaşlara gönderseydiniz ya.
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alito 3 ay
Günlük iha, tank, top, tüfek dozunuzu almayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Bu ülkede aç kalmak, işsiz kalmak önemli değildir. Önemli olan, IHA savıp göğüs kabartmaktır(!)
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apodur 3 ay
Ortalığa öylesine boş boş konuşma
Tembel bir milletiz aynı zamanda hırsız ve akıl almaz bir fırsatçı millet haline geldik.
Kendine bak sen olayın neresindesin. Bu millete katkin ne kendini eleştir önce.
Sen gibi ortaya konusandan çok başka bir şey yok bu ülkede bu noktadayiz.
2 Yanıt Yanıtla +8
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Witcher3 3 ay
İhaları batsın et yiyemiyoruz et önce halka ucuz gıda temin edin, ondan sonra iha mıdır tank mıdır ne istiyorsanız yapın !!
1 Yanıt Yanıtla +10
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Timsah-16 3 ay Witcher3
Ne biçim Witcher'sın, kes 2 canavar etini ye.
Her şeyi de imparatorluktan beklemeyin canım.
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opysium 3 ay
demi zaten aselsan ın mezbahaları var orada otomatik et kesimi yapıyorlar çat çat kesip 5dk da hazır hale getiriyorlar hatta duydun mu aselsan lı bilim adamları kök hücreden 5dakikada büyüyen dana üretmişler 5dk da büyütüp kesecekler çat çat sonra bunu piyasaya sürdüler mi bum ;) et fiyatları oldu 1TL nasıl olsa aselsan ın işü bu.
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Paul Muaddib 3 ay
saman ithal ediyor diyenler nerede?
BAL GİBİ DE YÜZDE YÜZ YERLİ MALI. ZORUNUZAMI GİDİYOR
1 Yanıt Yanıtla +9
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AngaraGraLı 3 ay Paul Muaddib
Dalga mı geçiyorsun ya, üniversitede bitirme projesi olarak yapıyoruz bunu biz, bildiğin directive jammer bu. Yüzde yüz yerli muhabbetinde de saçmalamayın yüzde yüz yerli falan değil, en basitinde mikroişlemci ya da fpga ülkemizde üretilmiyor ki 100% yerli olsun.
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fhrstw 3 ay
Tatava yapmayın tcmb enflasyon öngörüsü bile %15 ki daha öngörüsünün tuttuğunu görmedik. İha yapmışmış radarmış falanmış samanmış geç bunları para pul oldu manavda 10 liranın altına bişey yok. Halk eti anca kasap reyonunun yanında geçerken görüyor hala yok motordu yok kayıştı vidaydı geç bunları önemi yok iha mi yiyecek bu millet?
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SpawniN 3 ay fhrstw
Amerika iha mı yiyor? Dünyaya yüzlerce milyar dolarlık silah satıyor o parayı yiyor.
Sorunun kaynağını unut domates bibere odaklan.
Aferin sana.
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paradiso35 3 ay
Ama saman ithal ediyoruz

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kızgın boğa 3 ay paradiso35
Delikanlı, komik ise söyle hep beraber gülelim?
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Sharparrow 3 ay
Ergenlik böyle bir şey işte.. bu gelişmişlik örneğini farkında olmadan sözüm ona karalamak için yazmışsın ama ne söylediğinin farkında bile değilsin.. gelişmiş ülkeler yüksek teknoloji üretir bir tane satar karşılığında tırlarca mal alır aynı burasa olduğu gibi.. bundan bir tane satarsın karşılığında 50 tır saman alırsın... Tabi öğreneceğin çok şey olduğu açık.. fazlada rencide etmemek lazım hem herkes iktisat okuyacak diye bir kural da yok neyse tavsiyem bilmediğin konularda saçmalama kendini rezil etme
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kangroo 3 ay
Kaynakta yer alan bağlantıdan

bu kaynağı bir tek ben mi göremiyorum?Paylaştığınız haberlere kaynak eklerseniz iyi olur.
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dark_prince60 3 ay kangroo
kaynak forumda görünmüyor.
anasayfa haberlerinde görünüyor. aselsan.com.tr/...
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AqRaMa 3 ay en beğenilen
motoru yerli değil, seçimlerde yaklaşıyor bizi kandıramazsınız
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