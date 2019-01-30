Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti

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Birkaç yüz dolarlık ödeme ile satın alınabilen ticari drone’ların silahlandırılarak terör örgütlerince kullanılmaya başlandığı senaryolar hem ülkemizin hem de dünyanın birçok noktasında yerel yönetimlerin önemli bir sorunu haline gelmeye başladı. Sadece bu da değil daha bir kaç hafta önce Londra’da Heathrow Havalimanı’ndan uçuşlarda saatler süren rötarlara neden olan drone’lar herkesin hatırında.

Bu gibi senaryolara karşı doğan ihtiyaçlar doğrultusunda Aselsan tarafından 2017 yılında geliştirilip envantere giren İHA SAVAR, temel niteliklere haiz mini İHA’lar ile ticari drone’ların izinsiz üs bölgelerinde kullanımını engellemeyi amaçlıyor. Aselsan’ın kablosuz iletişim alanındaki tecrübesi sayesinde çok hızlı bir ARGE sürecinden sonra üretime hazır hale gelen İHA SAVAR, şu ana kadar 500 adetten fazla üretilip teslim edilmiş.

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Tehdit olarak algılanan cihazların uzaktan kontrol, GPS/GLONASS, veri ve görüntü aktarım frekansları gibi birçok iletişim kanalını aynı anda karıştırarak bertaraf edebilen sistem, çok genş bir etkinlik menzilinde görev yapabiliyor. Üzerinde yer alan piller ile 1,5 saat aralıksız görev yapabilen İHA SAVAR, bir elektrik şebekesine bağlı olarak kesintisiz kullanım sunuyor.

Kaynakta yer alan bağlantıdan Aselsan’ın Anti-Drone RF Karıştırma / Köreltme Sistemi’ne ilişkin olarak hazırladığı detaylı dokümantasyona ulaşabilirsiniz.

https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/basin-odasi/Brosurler/Elektronik-Harp-Sistemleri/IHASAVAR_TR.pdf