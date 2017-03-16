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Aselsan’dan otonom araç hamlesi

Aselsan, otomobiller ve elektrikli toplu taşıma araçları için motor geliştirme çalışmalarına devam ederken bir yandan da bu araçlara otonom özellikler kazandıracak projeler için kollar sıvadı.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan’dan otonom araç hamlesi
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Elektrikli motora sahip yerli otomobil, elektrikli otobüs ve demir yolu sistemleri için motor geliştirme çalışmalarına devam eden Aselsan, özellikle toplu taşıma için TEMSA ortaklığında elektrikli otobüs üretme yolunda önemli çalışmalar içerisinde ve ilk örnekler hazır hale geldi. 8-10 dakikalık şarj ile 50-70 kilometre menzil kazanan ilk çözümlerin belediyeler tarafından yakında kullanılması hedefleniyor.

ASELSAN Elektrikli Araç Sistemleri Program Müdürü Ali Murat Topçu, “Aselsan’ın elektrik motorunun yanı sıra motor sürücüsü, kontrol birimi, aracın güç ihtiyaçları için çeviriciler gibi birçok teknik parçayı, Türk mühendislerinin emeği ile ürettiğini vurguluyor.” Elektrik motorunun seri üretime hazır olduğunu da belirten Topçu, çok yakında elektrikli çekiş sistemlerine sahip çöp kamyonlarının da gün yüzüne çıkacağını vurguluyor.

Aselsan’ın elektrik motoru dışında son dönemde üzerinde yoğunlaştığı bir diğer konu ise otonom araçlar olmuş. Topçu’nun aktardığı bilgilere göre yerli teknolojilerle üretilen elektrikli araçların otonom özellikler kazanması adına da önemli çalışmalar çoktan başlamış durumda. Bu noktada Aselsan farklı hedefleri olan birden fazla proje üzerinden yürüyecekmiş. Elde edilecek otonom yeteneklerin hem askeri hem de sivil kullanımda farklı şekillerde pozisyonlandırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.


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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Aselsan yada yerli oto peşinde olan kuruluşların yapabileceği en yararlı olay elektrikli, otonom gibi teknolojilere yönelmektir, şu saatten sonra benzinli araç ortaya koymak için çalışmak hiç mantıklı görünmüyor, madem geriden geliyorsun 100 yıl öncesinin değil, elinden geleni yapıp nispeten yeni yeni kendini gösteren bir teknolojiye dahil olmaya çalış ortaya bir şey koyarsan yanına kar kalır. 2023 de güzel ve yeterli zaman sunan bir hedef.
Aselsan yada yerli oto peşinde olan kuruluşların yapabileceği en yararlı olay elektrikli, otonom gibi teknolojilere yönelmektir, şu saatten sonra benzinli araç...
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1 Yanıt Yanıtla +80
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HAKTAN06 2 yıl
bakalım bu güzel gelişmeye nasıl çamur atacaklar! türkiyenin gelişmesi hadi düşmanları rahatsız ediyor tamam anlıyorumda bizim ülkemizdeki bazı insanlar niye katlanamıyor çok ilginç
bakalım bu güzel gelişmeye nasıl çamur atacaklar! türkiyenin gelişmesi hadi düşmanları rahatsız ediyor tamam anlıyorumda bizim ülkemizdeki bazı insanlar niye k...
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Jon SNOW 37 2 yıl
Her sene seçim olsa ABD'yi bile tokatlarız
2 Yanıt Yanıtla +27
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hakankaran 2 yıl
Aselsanin kac patenti var otonom surusle ilgili .. merakimdan soruyorum ..
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crazywinner3 2 yıl
Ulan ne çabuk gaza geliyorsunuz ortada daha bir şey yok Amerikayi tokatlamalara başlamisiz
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mustafaaydemir 2 yıl
NEYMİŞ EFENDİM İKTİDAR PARTİSİ OLMASA BİLE ASELSAN BUNLARI YAPARMIŞ İÇİMDEN KOCAMAN BİR HAS... DEMEK GEÇİYOR AMA AĞZIMI BOZMAYACAĞIM
BU ÜLKE DE UÇAK FABRİKALARI SİLAH FABRİKALARI KAPATILDI YERLERİNE SOBA İMALATHANELERİ KURULDU İKTİDARLA ALAKASI YOKMUŞ SİZLER BİLMEZSİNİZ FAKAT BİZE İLK OKULDA ÖĞRETİRLERDİ DÜNYANIN EN ÇOK BEYİN GÖÇÜ VEREN ÜLKELER SIRALAMASINDA HEP SON SIRALARDAYDIK ŞİMDİ DÜNYADAKİNE BENZER İMKANLAR SUNARAK TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜ DEVREYE SOKAN BU İKTİDARDIR BİRDE YOK ODTÜ YOK BİLMEM NE DEMİŞLER CAHİLLER NE ANLAR ORADAKİ MÜHENDİSLERİN BİR ÇOĞU DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN HARDWARD VS. DEN MEZUNLAR HİÇ DÜŞÜNEMİYOR MUSUNUZ SOLCU FAŞİZAN BİR ZİHNİYYET BU ÜLKE HAYRINA BİR ŞEY YAPSIN
NEREEDE GÖRÜLMÜŞ BEN HİÇ DUYMADIM ODTÜ VS. SADECE MADAM YETİŞTİRME DE UZMAN BENCE (ORADAN MEZUN OLUP ONLARIN İDEOLOJİSİNİ BENİMSEMEYENLER MÜSTESNA)
2 Yanıt Yanıtla +1
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Yersiz Yurtsuz 2 yıl mustafaaydemir
Bırak hocam bunları anlamazlar
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pataron 2 yıl mustafaaydemir
mustafaaydemir
NEYMİŞ EFENDİM İKTİDAR PARTİSİ OLMASA BİLE ASELSAN BUNLARI YAPARMIŞ İÇİMDEN KOCAMAN BİR HAS... DEMEK GEÇİYOR AMA AĞZIMI BOZMAYACAĞIM
BU ÜLKE DE UÇAK FABRİKALARI SİLAH FABRİKALARI KAPATILDI YERLERİNE SOBA İMALATHANELERİ KURULDU İKTİDARLA ALAKASI YOKMUŞ SİZLER BİLMEZSİNİZ FAKAT BİZE İLK OKULDA ÖĞRETİRLERDİ DÜNYANIN EN ÇOK BEYİN GÖÇÜ VEREN ÜLKELER SIRALAMASINDA HEP SON SIRALARDAYDIK ŞİMDİ DÜNYADAKİNE BENZER İMKANLAR SUNARAK TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜ DEVREYE SOKAN BU İKTİDARDIR BİRDE YOK ODTÜ YOK BİLMEM NE DEMİŞLER CAHİLLER NE ANLAR ORADAKİ MÜHENDİSLERİN BİR ÇOĞU DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN HARDWARD VS. DEN MEZUNLAR HİÇ DÜŞÜNEMİYOR MUSUNUZ SOLCU FAŞİZAN BİR ZİHNİYYET BU ÜLKE HAYRINA BİR ŞEY YAPSIN
NEREEDE GÖRÜLMÜŞ BEN HİÇ DUYMADIM ODTÜ VS. SADECE MADAM YETİŞTİRME DE UZMAN BENCE (ORADAN MEZUN OLUP ONLARIN İDEOLOJİSİNİ BENİMSEMEYENLER MÜSTESNA)

O uçak fabrikalarını kapatan AKP'nin izinde yürüdüğünü iddia ettiği Adnan Menderes. Önce tarihini doğru öğren sonra capslock kullanmayı öğren ondan sonra gel burda ahkam kes. Bunlar gibi sahip olmadığı parayı harcayıp evladının torununun geleceğini Japon'a, Alman'a ipotek edeceğine kendi kendine yeten ona buna dilenmeyen bir tarım ülkesi olmayı tercih ederim ben.
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redferrari 2 yıl
otonom istem çok basittir,, çalışması için düz bir yol ve bir iki yazılım yeterlidir,, ancak mükemmel olmak için, yapay zeka ve iki cansız maddenin zemin ve hareket halindeki nesnenin iletişim ağı çok önemlidir,, aselsen bu önerimi göz önüne alırsa dünya çapınca en iyisi olabilir,,
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gun 2 yıl 0z0z
Öğrenme sistemleride buna en güzel örnek. İnsanoğlu ile karşılaştıralım demiyorum ama yüz tanımayı kendi kendine öğreniyor olması ve arabaların ilk defa karşılaştıkları durumdan mantık çıkartıyor olması benim için yapay zeka demek için yeterli ve dünyada öyle kabul ediyor.
Bunlar daha basamak ilerde filmlerdeki gibi olacaktır.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Köprü yaptık dediniz tamamını japonlara yaptırıp külfetini vatandaşa itelediniz.
Yerli otomobil yapıyoruz dediniz rekabet edemeyeceğinizi anlayınca 2019 2020 3000 diye sallamaya başladınız.
Şimdi kalkmış elektrikli otobüs yapıyoruz tamamı yerli diye yine giydirmeye çalışıyosunuz. Yarın aha yaptık diye bi kurdele keser yine külfetini vatandaşa kitlersiniz. Ulan yer mi artık bu millet bu oyunları?
Yer kardeşim yer..
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kadirirdem 2 yıl
Çok güzel haber ,bu haberle birlikte 3 model hazırlanıyor demektir bu hadi hayırlısı olsun bakalım.
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UltraSky 2 yıl
bu tobüse tek biniş bilet bedeli 89 tl olacak buna elktrik kullanım fonu bedeli elektrik iletim bedeli elektrik dağıtım bedeli kaynak tüketim fonu adiat taksit bedeli gibi 67 kalem vergiler dahil
artık evinizden işinize 190 tl ye günlük gidersinzi alkışlayın alkışlamaya devam edin
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0z0z 2 yıl
Yüz okuma
Bunun yazılımı ve kodlarını insanoğlu giriyor değil mi?
Bunlar örnek değil.
İnsan beyni ile silikon vadisi beyni kıyaslanamaz.
İnsan beyni yaşadıkça öğrenen ve muhakeme yeteneğine sahiptir.
Bana muhakeme edebilen örneklerle geliniz insanların yaptıkları ve verdikleri ile çalışanlarla değil.
Anlayamadıysanız boşveriniz.
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gun 2 yıl 0z0z
Tesla araçları için insanların kullanışlarını bile toplayıp öğrenmek için kullanıyor burada anlatılmış.
electrek.co/...
Apple'da ios'de kullandığı yüz tanıma sisteminide deep learing ile öğrenmişti diye bir yazı okumuştum bulamazsanız arayayım.
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