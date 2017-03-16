Aselsan’dan otonom araç hamlesi

ASELSAN Elektrikli Araç Sistemleri Program Müdürü Ali Murat Topçu, “Aselsan’ın elektrik motorunun yanı sıra motor sürücüsü, kontrol birimi, aracın güç ihtiyaçları için çeviriciler gibi birçok teknik parçayı, Türk mühendislerinin emeği ile ürettiğini vurguluyor.” Elektrik motorunun seri üretime hazır olduğunu da belirten Topçu, çok yakında elektrikli çekiş sistemlerine sahip çöp kamyonlarının da gün yüzüne çıkacağını vurguluyor.
Aselsan’ın elektrik motoru dışında son dönemde üzerinde yoğunlaştığı bir diğer konu ise otonom araçlar olmuş. Topçu’nun aktardığı bilgilere göre yerli teknolojilerle üretilen elektrikli araçların otonom özellikler kazanması adına da önemli çalışmalar çoktan başlamış durumda. Bu noktada Aselsan farklı hedefleri olan birden fazla proje üzerinden yürüyecekmiş. Elde edilecek otonom yeteneklerin hem askeri hem de sivil kullanımda farklı şekillerde pozisyonlandırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.
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BU ÜLKE DE UÇAK FABRİKALARI SİLAH FABRİKALARI KAPATILDI YERLERİNE SOBA İMALATHANELERİ KURULDU İKTİDARLA ALAKASI YOKMUŞ SİZLER BİLMEZSİNİZ FAKAT BİZE İLK OKULDA ÖĞRETİRLERDİ DÜNYANIN EN ÇOK BEYİN GÖÇÜ VEREN ÜLKELER SIRALAMASINDA HEP SON SIRALARDAYDIK ŞİMDİ DÜNYADAKİNE BENZER İMKANLAR SUNARAK TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜ DEVREYE SOKAN BU İKTİDARDIR BİRDE YOK ODTÜ YOK BİLMEM NE DEMİŞLER CAHİLLER NE ANLAR ORADAKİ MÜHENDİSLERİN BİR ÇOĞU DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN HARDWARD VS. DEN MEZUNLAR HİÇ DÜŞÜNEMİYOR MUSUNUZ SOLCU FAŞİZAN BİR ZİHNİYYET BU ÜLKE HAYRINA BİR ŞEY YAPSIN
NEREEDE GÖRÜLMÜŞ BEN HİÇ DUYMADIM ODTÜ VS. SADECE MADAM YETİŞTİRME DE UZMAN BENCE (ORADAN MEZUN OLUP ONLARIN İDEOLOJİSİNİ BENİMSEMEYENLER MÜSTESNA)
O uçak fabrikalarını kapatan AKP'nin izinde yürüdüğünü iddia ettiği Adnan Menderes. Önce tarihini doğru öğren sonra capslock kullanmayı öğren ondan sonra gel burda ahkam kes. Bunlar gibi sahip olmadığı parayı harcayıp evladının torununun geleceğini Japon'a, Alman'a ipotek edeceğine kendi kendine yeten ona buna dilenmeyen bir tarım ülkesi olmayı tercih ederim ben.
Bunlar daha basamak ilerde filmlerdeki gibi olacaktır.
Yerli otomobil yapıyoruz dediniz rekabet edemeyeceğinizi anlayınca 2019 2020 3000 diye sallamaya başladınız.
Şimdi kalkmış elektrikli otobüs yapıyoruz tamamı yerli diye yine giydirmeye çalışıyosunuz. Yarın aha yaptık diye bi kurdele keser yine külfetini vatandaşa kitlersiniz. Ulan yer mi artık bu millet bu oyunları?
Yer kardeşim yer..
artık evinizden işinize 190 tl ye günlük gidersinzi alkışlayın alkışlamaya devam edin
Bunun yazılımı ve kodlarını insanoğlu giriyor değil mi?
Bunlar örnek değil.
İnsan beyni ile silikon vadisi beyni kıyaslanamaz.
İnsan beyni yaşadıkça öğrenen ve muhakeme yeteneğine sahiptir.
Bana muhakeme edebilen örneklerle geliniz insanların yaptıkları ve verdikleri ile çalışanlarla değil.
Anlayamadıysanız boşveriniz.
electrek.co/...
Apple'da ios'de kullandığı yüz tanıma sisteminide deep learing ile öğrenmişti diye bir yazı okumuştum bulamazsanız arayayım.
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