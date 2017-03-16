Aselsan’dan otonom araç hamlesi

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Elektrikli motora sahip yerli otomobil, elektrikli otobüs ve demir yolu sistemleri için motor geliştirme çalışmalarına devam eden Aselsan, özellikle toplu taşıma için TEMSA ortaklığında elektrikli otobüs üretme yolunda önemli çalışmalar içerisinde ve ilk örnekler hazır hale geldi. 8-10 dakikalık şarj ile 50-70 kilometre menzil kazanan ilk çözümlerin belediyeler tarafından yakında kullanılması hedefleniyor.

ASELSAN Elektrikli Araç Sistemleri Program Müdürü Ali Murat Topçu, “Aselsan’ın elektrik motorunun yanı sıra motor sürücüsü, kontrol birimi, aracın güç ihtiyaçları için çeviriciler gibi birçok teknik parçayı, Türk mühendislerinin emeği ile ürettiğini vurguluyor.” Elektrik motorunun seri üretime hazır olduğunu da belirten Topçu, çok yakında elektrikli çekiş sistemlerine sahip çöp kamyonlarının da gün yüzüne çıkacağını vurguluyor.

Aselsan’ın elektrik motoru dışında son dönemde üzerinde yoğunlaştığı bir diğer konu ise otonom araçlar olmuş. Topçu’nun aktardığı bilgilere göre yerli teknolojilerle üretilen elektrikli araçların otonom özellikler kazanması adına da önemli çalışmalar çoktan başlamış durumda. Bu noktada Aselsan farklı hedefleri olan birden fazla proje üzerinden yürüyecekmiş. Elde edilecek otonom yeteneklerin hem askeri hem de sivil kullanımda farklı şekillerde pozisyonlandırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.