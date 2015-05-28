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Asıl değişiklik içeride : Karşınızda Android M

3 yıl
13,5b
1
86
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asıl değişiklik içeride : Karşınızda Android M

Nihayet beklenen gün geldi ve Android işletim sisteminin en yeni sürümü Android M, Google I/O 2015 geliştirici konferasında resmiyet kazandı. Android M beklendiği gibi dış tasarımdan ziyade iç kısımdaki geliştirmelere odaklanıyor. 

Sürümün getirdiği yeniliklerden ilki uygulama izinleri. Android tarafının en çok eleştirilen konularından birisi olan uygulama kurarken ne olduğunu bile anlamadığımız onlarca izin istenmesi tarihe karışıyor. 

Yeni sürümde artık uygulama izinleri mikrofon, kamera gibi belli başlıklar altında toplanacak. Kullanıcı uygulamayı kurmadan önce bunlardan istediğine izin verebilecek. İzinler bir kere istenecek ve bir daha kullanıcı rahatsız edilmeyecek. 

Uygulama kurulmasından sonra da izinlere erişilebilecek ve kapatılabilecek. Kullanıcı örneğin mikrofon için hangi uygulamalara izin verdiğini de listeleyebilecek. Android tarihi açısından en büyük değişimin bu olduğu belirtiliyor. 

Sürümdeki diğer bir yenilik Chrome Custom Tabs. Özelleştirilmiş sekmeler olarak da adlandırabileceğimiz özellik kırpılmış bir Chrome tarayıcısını uygulamaların içerisine dahil ediyor. Pinterest ile çalışan Google ilk örneğini de Pinterest uygulaması üzerinden verdi. 

Pinterest uygulamasında bir web linkini açmak istediğiniz zaman bu mini Chrome tarayıcısı devreye giriyor. Tarayıcı tamamen asıl uygulamanın tasarım çizgilerini yansıtıyor ancak parola hatırlama, sık kullanılanlar gibi Chrome nimetlerinden de faydalanıyor. 

Diğer bir yenilik linklerde yaşanıyor. Artık uygulamalardaki linke tıkladıktan sonra sistem linkin ait olduğu platformun sunucularından doğrulama yapacak ve sonrasında da güvenli bir şekilde linke yönlendirme yapacak. Bu özellikle zararlı yazılım bağlantıları için önem taşıyor. 

Google ayrıca güç yönetimi ve bağlantı yuvası konusuna da odaklanmış. Yeni sürümde Doze adı verilen güç yönetimi ile birlikte Android M sürümünün önceki sürüme göre Nexus 9 cihazı üzerinde 2 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. 

Android M sürümü USB Type-C bağlantısını varsayılan bağlantı türü haline getirmeye odaklanacak. Daha hızlı şarj ve veri transferi getirecek olan USB Type-C piyasaya çıkacak tüm Android M cihazlarında yer edinmeye çalışacak. 

Daha önce de gündeme geldiği gibi Android M sürümü parmak izi konusuna da odaklanıyor. Artık parmak izi okuyucular için sürümde yerleşik yazılı desteği olacak. Üreticilerin farklı yazılımlar geliştirmesine gerek kalmayacak. Bu sayede parmak izi okuyucu özelliği pek çok Android cihazrında kolayca kendisine yer bulabilecek. 

Kelime seçimi konusunda da Android M çeşitli kolaylıklar getiriyor. Seçim sırasında yenilenmiş bir menü çubuğu kullanıcının yardımına koşacak. Ayrıca seçtiğiniz kısmı paylaşmak istediğinizde sistem en sık hangi uygulamayı ve kişileri kullandığınız bulacak ve bunları karşınıza getirecek.  

Android M işletim sistemi pek çok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi getiriyor. Başta da dediğimiz gibi odak noktası kullanıcı tecrübesi. Yani Lollipop gibi büyük bir görünüm değişikliği mevcut değil. 

Android M işletim sistemi asıl ismi ve numaralandırmasıyla sonbahar aylarında yeni Nexus cihazlarıyla birlikte kullanıma sunulacak. Önizleme sürümü ise Nexus 5,6,9 modelleri ve Nexus Player için kısa süre sonra indirmeye sunulacak. Güncellemeler ise üreticiler tarafından duyurulacak.

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Utku 3 yıl en beğenilen
Yahu hala ios'a yetişmek diyorsunuz. İşlevsellik anlamında ios'un fersah fersah ötesinde olan bir işletim sistemi, ios'ta bulunan bir takım şeyleri platformuna entegre edecek diye ios'a yetişmek mi oluyor bu? Biraz düşünün de konuşun. Android'in ios'a yetişmesini geçtim; android işletim sisteminin sundukları olarak ios'un bir daha asla ulaşamayacağı bir noktada.
Yahu hala ios'a yetişmek diyorsunuz. İşlevsellik anlamında ios'un fersah fersah ötesinde olan bir işletim sistemi, ios'ta bulunan bir takım şeyleri platformun...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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cmert 3 yıl
her yeni sürümde iddaa edilen güç tüketim iyileştirmeleri nedense hep sözde kalıyor...
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simbolmina 3 yıl
Batuist
Kayda değer bir yenilik gören var mı? Ben göremedim de...

Her apple güncellemesi için de aynı şeyi söylüyor insanlar ve ciddi değişimleri de beğenmiyorlar. Sizce kayda değer yenilik ne olabilirdi çok merak ediyorum. Kullanıcıların istedikleri hemen her şeyi yapmışlar görünüyor, ne eksik şimdi bu sistemde?
BatuistKayda değer bir yenilik gören var mı? Ben göremedim de...Her apple güncellemesi için de aynı şeyi söylüyor insanlar ve ciddi d...
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FreeShah 3 yıl
Güncelleme kesin tarih var mı acaba?
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DH Misafiri 3 yıl
kapali kaynak lisansli ios u acik kaynak lisansli androidden daha guvenli sananlar var
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DH Misafiri 3 yıl
galaxy s4 kullanıcısıyım hala 5.0ı bekliyorum.... 1 yıldan sonra AMİRAL GEMİSİnin yüzüne bakmayan samsunga selamlar.
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DH Misafiri 3 yıl
2,5 yıl s3 kullanan biri olarak söylüyorum birdaha alırsam ....r
nedenine gelirsek telefonu 2000TL gibi bir fiyattan ilk çıktığı hafta 24 ay taahhütle aldım 13 ay ay borcum kaldığından telefoun sıfır fiyatı ve benim kalan borcum aynıydı..
şimdi iphone 6 128 gb kullanıyorum 2850 tl ye aldım şuan 3500 den satılıyor
ek olarak s3 üde 250 tlden verdim gitti..
nick: zipergazi
işteyim girmeye erindim..
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DH Misafiri 3 yıl
User Friendly
uygulama izinleri mevzusu blackberry 10 ostan parmak izi mevzusu iostan esinlenilmiş. android için yenilik evet.

teknolojiyi takip ediyorsaniz bilmelisiniz ilk parmak izi okuyuculu telefon motorolla atrix dir yani apple in buldugu birsey degildir ki uygulama izinleri konusu ise meizu flyme os android tabalidir kendisi uzun yillardir var bence okumaya devam etmelisiniz
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mgokhanozen 3 yıl
Balon bi sürüm göründüğü kadarıyla. Androidli cihaz alınırsa belki 2-3 sene sonra.. Zira iOS 8'li 4S hızında bile değil S5'ler G2'ler..
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GenkaNuan 3 yıl mgokhanozen
megozenn
Balon bi sürüm göründüğü kadarıyla. Androidli cihaz alınırsa belki 2-3 sene sonra.. Zira iOS 8'li 4S hızında bile değil S5'ler G2'ler..

iOS 8li 4s hızında değilmiş s5 g2. Puahahhahahahahahhahahagaggagagahahahahhaaghahagahagahahaaggahagahahaghagagahagahhagahahaghagahahagahahagahhagahahagahagahahagahahhaahhahahahahahahhaha
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FreeShah 3 yıl mgokhanozen
megozenn
Balon bi sürüm göründüğü kadarıyla. Androidli cihaz alınırsa belki 2-3 sene sonra.. Zira iOS 8'li 4S hızında bile değil S5'ler G2'ler..

Bu konuda ciddi misin? İroni mi?
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ryalp 3 yıl
uygulama izinleri meizuda zaten var isteginiz izni siz belirliyorsunuz
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GenkaNuan 3 yıl
Android m incelemesi yapılacak mı
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User Friendly 3 yıl
uygulama izinleri mevzusu blackberry 10 os'tan

parmak izi mevzusu ios'tan esinlenilmiş.

android için yenilik evet.
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assasin34 3 yıl
theverge.com/... --Lollipop
theverge.com/... --IOS8
Ha bu arada hala daha ios'u androidle kiyaslayan android hakkindan en ufak bilgisi olmayan "mallara" gelsin bunlar.TheVerge amerika'da apple'in gonullu yalakasidir bilen bilir.onlar bile incelemelerinde android'i daha stabil buluyor ve daha yuksek skorlar veriyor.
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assasin34 3 yıl
adam gibi guvenlik,yazilim,guncelleme icin artik sene sonunda nexus'a gecis yapicam.artik dunya para verip sacma sapan firmalarin guncelleme vermesini beklemicem.
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