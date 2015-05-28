Asıl değişiklik içeride : Karşınızda Android M

Nihayet beklenen gün geldi ve Android işletim sisteminin en yeni sürümü Android M, Google I/O 2015 geliştirici konferasında resmiyet kazandı. Android M beklendiği gibi dış tasarımdan ziyade iç kısımdaki geliştirmelere odaklanıyor.





Sürümün getirdiği yeniliklerden ilki uygulama izinleri. Android tarafının en çok eleştirilen konularından birisi olan uygulama kurarken ne olduğunu bile anlamadığımız onlarca izin istenmesi tarihe karışıyor.





Yeni sürümde artık uygulama izinleri mikrofon, kamera gibi belli başlıklar altında toplanacak. Kullanıcı uygulamayı kurmadan önce bunlardan istediğine izin verebilecek. İzinler bir kere istenecek ve bir daha kullanıcı rahatsız edilmeyecek.





Uygulama kurulmasından sonra da izinlere erişilebilecek ve kapatılabilecek. Kullanıcı örneğin mikrofon için hangi uygulamalara izin verdiğini de listeleyebilecek. Android tarihi açısından en büyük değişimin bu olduğu belirtiliyor.





Sürümdeki diğer bir yenilik Chrome Custom Tabs. Özelleştirilmiş sekmeler olarak da adlandırabileceğimiz özellik kırpılmış bir Chrome tarayıcısını uygulamaların içerisine dahil ediyor. Pinterest ile çalışan Google ilk örneğini de Pinterest uygulaması üzerinden verdi.





Pinterest uygulamasında bir web linkini açmak istediğiniz zaman bu mini Chrome tarayıcısı devreye giriyor. Tarayıcı tamamen asıl uygulamanın tasarım çizgilerini yansıtıyor ancak parola hatırlama, sık kullanılanlar gibi Chrome nimetlerinden de faydalanıyor.





Diğer bir yenilik linklerde yaşanıyor. Artık uygulamalardaki linke tıkladıktan sonra sistem linkin ait olduğu platformun sunucularından doğrulama yapacak ve sonrasında da güvenli bir şekilde linke yönlendirme yapacak. Bu özellikle zararlı yazılım bağlantıları için önem taşıyor.





Google ayrıca güç yönetimi ve bağlantı yuvası konusuna da odaklanmış. Yeni sürümde Doze adı verilen güç yönetimi ile birlikte Android M sürümünün önceki sürüme göre Nexus 9 cihazı üzerinde 2 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.





Android M sürümü USB Type-C bağlantısını varsayılan bağlantı türü haline getirmeye odaklanacak. Daha hızlı şarj ve veri transferi getirecek olan USB Type-C piyasaya çıkacak tüm Android M cihazlarında yer edinmeye çalışacak.





Daha önce de gündeme geldiği gibi Android M sürümü parmak izi konusuna da odaklanıyor. Artık parmak izi okuyucular için sürümde yerleşik yazılı desteği olacak. Üreticilerin farklı yazılımlar geliştirmesine gerek kalmayacak. Bu sayede parmak izi okuyucu özelliği pek çok Android cihazrında kolayca kendisine yer bulabilecek.





Kelime seçimi konusunda da Android M çeşitli kolaylıklar getiriyor. Seçim sırasında yenilenmiş bir menü çubuğu kullanıcının yardımına koşacak. Ayrıca seçtiğiniz kısmı paylaşmak istediğinizde sistem en sık hangi uygulamayı ve kişileri kullandığınız bulacak ve bunları karşınıza getirecek.





Android M işletim sistemi pek çok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi getiriyor. Başta da dediğimiz gibi odak noktası kullanıcı tecrübesi. Yani Lollipop gibi büyük bir görünüm değişikliği mevcut değil.





Android M işletim sistemi asıl ismi ve numaralandırmasıyla sonbahar aylarında yeni Nexus cihazlarıyla birlikte kullanıma sunulacak. Önizleme sürümü ise Nexus 5,6,9 modelleri ve Nexus Player için kısa süre sonra indirmeye sunulacak. Güncellemeler ise üreticiler tarafından duyurulacak.