Aşırı hızlı olarak ağaca çarpan Tesla Model S alevler içinde kaldı

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Tesla ABD’de yeni bir ölümlü kaza ile gündeme geldi. Aşırı hızlı olarak caddede ilerleyen Model S, kontrolünü kaybederek yol üstündeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle piller birden alev aldı ve otomobilin etrafını sardı. Kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yan koltuktan oturan erkek yolcu ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmiş.
Kazaya tanık olan bazı kişilerin aktardığına göre hızla ağaza çarpan araç kısa süre içerisinde patlamış ve alevler içinde kalmış. Patlama esnasında aracın parçaları havaya ve etrafa saçılmış. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kısa sürede araca müdahale etmiş olmalarına rağmen aracın çok kısa süre içinde küle döndüğünü belirtiyor.
Tesla’nın araçlarında kullandığı bataryalarla ilgili bir takım eleştiriler yapılsa da bu yıl içinde tespit edilmiş dört adet yanma vakası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yine aracın aldığı bir hasar neticesindeydi. Diğer ikisinde ise herhangi bir darbe olmamasına karşın araçlar alevler içinde kalmıştı. Tesla, araçların herhangi bir sebeple yanmaya başlaması durumunda bolca su kullanarak yangına müdahale edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Pil teknolojisinde kullanilan materyal dehismedikce yanmalar bitmez
100 kw'lık birikmiş enerjiden bahsediyoruz. Kaç joule ediyor hesaplamadım ama o yükteki elektrik yükünden küçük bir etki beklenemez. Burada yapılabilecek tek şey pillerin olduğu şasinin daha sağlam malzemeden yapılması.Bu da maliyeti artırır.
Olayın kullanılan kimyasal materyal ile zerre ilgisi olduğunu düşünmüyorum.
Tesla denen firma, sağda solda gördüğümüz abidik gubidik elektrikli araçları günlük kullanıma adapte etmeyi başarmış bir firma. Elektrikli araçların palyaço gibi durmasının gerekmediğini dünyaya göstermiş bir marka. Evden bakkala git gel yaparken bataryanın bitmesi gerekmediğini ispatlamış bir mühendislik altyapısına sahip.
Rudolf Diesel ilk dizel motoru ürettiğinde şuna turbo takalım, basıncı yukarı çekelim, biraz da motoru sıkıştırıp hacmi düşürelim diyerek 1.6 dizelden 160 beygir mi aldı?
Teknolojiyi bir marka insanların önüne koyar, diğer markalar da rekabet ortamından pay almak için bu teknolojiye katkı sunar. Belli bir süre sonra da teknoloji ilerler ve herkesin sahip olmak istediği bi hale gelir. Daha 20 sene önce dizel motorların yüzüne kimse bakmazken şimdi yaşanan gelişmeler sayesinde kapanın elinde kalıyor.
Konvansiyonel motorların bugünkü haline gelmesi 100 yıldan fazla sürdü. Ha elektrikli motorlar eskiden de vardı ama Tesla'dan önce bu teknolojinin yatırımcısı yoktu. Şimdi insanlar elektriği tanıyıp sevmeye başladı ve diğer firmalar da mecburen bu topa girmek durumunda kaldı.
Emekleme aşamasında iken yok patlıyor yok kaza yapıyor demek boş muhabbetten başka bişey değil. Daha düne kadar seyir esnasında alev alan araçları ne çabuk unuttunuz? 100 yıllık konvansiyonel motor tecrübesine rağmen alev alan araçları?
yazının başından sonuna kadar sana hak veriyorum. benzin motorlu araçlar ilk çıktığında sanki hiç biri yanmıyordu. bugün benzin motorlu araçlar artık çok nadiren yanıyorsa bunun ardında 100 yıllık bir birikim olduğu unutulmamalı. şimdi bazıları elektrik motorlu araçlar eskiden de vardı diyecek ben hemen cevaplarını vereyim; elektrik motorlu araç üreten ilk marka tesla değil ancak bu araçları günlük hayata taşıyabilen ilk marka kesinlikle tesladır. yok arkdasında abd varmış da bilmem ne... arkasında kim olursa olsun insanlığın geleceği için (küresel ısınma belasını kastediyorum) sonuçta birileri bu riski almak zorundaydı ve tesla o riski almaya cesaret edebilen ilk marka oldu.
bazı arkadaşlar da alman markalarının güvenli olmadığı için elektrikli araç işine girmediğini söylemiş. o çok dürüst alman markalarının dizel sahtekarlığı hala ortadayken bu yazdıkları çok komik olmuş. eğer bu işten çok para kazanacaklarını bilselerdi o meşhur alman markaları çoktan bu işe girmiş olurdu siz merak etmeyin. teslaya helal olsun ki o markaları bile bu sektöre girmeye mecbur etti. yüz tane de araç yansa elektrikli araçlar bir gün tüm türkiye yollarında dolaşacak. işte buraya yazıyorum..
Sonuç olarak Tesla olmaz ise başka bir marka olsun bu şekilde bir yangın söz konusu ise ÜRETİCİ HATASIDIR.
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