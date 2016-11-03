Aşırı hızlı olarak ağaca çarpan Tesla Model S alevler içinde kaldı

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Tesla ABD’de yeni bir ölümlü kaza ile gündeme geldi. Aşırı hızlı olarak caddede ilerleyen Model S, kontrolünü kaybederek yol üstündeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle piller birden alev aldı ve otomobilin etrafını sardı. Kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yan koltuktan oturan erkek yolcu ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmiş.

Kazaya tanık olan bazı kişilerin aktardığına göre hızla ağaza çarpan araç kısa süre içerisinde patlamış ve alevler içinde kalmış. Patlama esnasında aracın parçaları havaya ve etrafa saçılmış. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kısa sürede araca müdahale etmiş olmalarına rağmen aracın çok kısa süre içinde küle döndüğünü belirtiyor.

Tesla’nın araçlarında kullandığı bataryalarla ilgili bir takım eleştiriler yapılsa da bu yıl içinde tespit edilmiş dört adet yanma vakası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yine aracın aldığı bir hasar neticesindeydi. Diğer ikisinde ise herhangi bir darbe olmamasına karşın araçlar alevler içinde kalmıştı. Tesla, araçların herhangi bir sebeple yanmaya başlaması durumunda bolca su kullanarak yangına müdahale edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.