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Aşırı hızlı olarak ağaca çarpan Tesla Model S alevler içinde kaldı

Aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip ağaca çarpan Tesla Model S, çarpmanın etkisiyle birden alev aldı ve cayır cayır yandı. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu hayatını kaybetti.
2 yıl
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67
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aşırı hızlı olarak ağaca çarpan Tesla Model S alevler içinde kaldı
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Tesla ABD’de yeni bir ölümlü kaza ile gündeme geldi. Aşırı hızlı olarak caddede ilerleyen Model S, kontrolünü kaybederek yol üstündeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle piller birden alev aldı ve otomobilin etrafını sardı. Kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yan koltuktan oturan erkek yolcu ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmiş.

Kazaya tanık olan bazı kişilerin aktardığına göre hızla ağaza çarpan araç kısa süre içerisinde patlamış ve alevler içinde kalmış. Patlama esnasında aracın parçaları havaya ve etrafa saçılmış. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kısa sürede araca müdahale etmiş olmalarına rağmen aracın çok kısa süre içinde küle döndüğünü belirtiyor.

Tesla’nın araçlarında kullandığı bataryalarla ilgili bir takım eleştiriler yapılsa da bu yıl içinde tespit edilmiş dört adet yanma vakası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yine aracın aldığı bir hasar neticesindeydi. Diğer ikisinde ise herhangi bir darbe olmamasına karşın araçlar alevler içinde kalmıştı. Tesla, araçların herhangi bir sebeple yanmaya başlaması durumunda bolca su kullanarak yangına müdahale edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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Virinom 2 yıl en beğenilen
Benzin zaten hiç yanıcı değil nereye çarparsan çarp alev almaz.
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dodomoco 2 yıl
dogrudur arababin degil kullanici hatasi
Yanıtla +37
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stasi 2 yıl
Batarya teknolojisi kendi içinde gelişiyor gibi görünse de, hala çağ dışı. Patlama, yanma riski hala var. Hala kimyasal. Ve Tesla' nın bu kaçıncı yanma olayı. Otomobil, yerden yoldan sürekli darbe alan bir araç. Bu sebeple bile yanan aracı var. Bir Tesla furyasıdır gidiyor ama, güvenlik açığı çok fazla. Benzinli araçlarla kıyaslanmayacak kadar fazla.
Batarya teknolojisi kendi içinde gelişiyor gibi görünse de, hala çağ dışı. Patlama, yanma riski hala var. Hala kimyasal. Ve Tesla' nın bu kaçıncı yanma olayı. O...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Tamamen algida secicilik bu 100 yildir tecrubeye sahip olan icten patlamali motorlu araclar bile yanarken elektrikli araclara tehlikeli denmesi sacmalik olmus
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armstrong26 2 yıl
Bu kadar yatırım yapılan bir marka illaki yeni modellerinde bu sorunu çözecektir.
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tutankenshta 2 yıl armstrong26
yeni batarya teknolojisi ile yanma patlama olayı bitebilir...
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mbsahan 2 yıl
Note 7 ile Tesla rekabeti dahada kızışacak :)
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ec38 2 yıl
tezata bak yaa. Bi model surekli patlamayla calisiyor digeri en ufak basinc ve yanma olayi olmadan calisiyor. Ama su an patlayan yanma ile calismayan oluyor.
Pil teknolojisinde kullanilan materyal dehismedikce yanmalar bitmez
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umut_baris 2 yıl
Ya arkadaş o yangın piller arası şaseden çıkıyor. Ne lityumu. Lityumla ne ilgisi var?
100 kw'lık birikmiş enerjiden bahsediyoruz. Kaç joule ediyor hesaplamadım ama o yükteki elektrik yükünden küçük bir etki beklenemez. Burada yapılabilecek tek şey pillerin olduğu şasinin daha sağlam malzemeden yapılması.Bu da maliyeti artırır.
Olayın kullanılan kimyasal materyal ile zerre ilgisi olduğunu düşünmüyorum.
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stasi 2 yıl umut_baris
[link=]http://www.hurriyet.com.tr/lityum-piller-ucaklarda-yasaklandi-40059306[/link]
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meshood 2 yıl
Kapı sesi tok arabanın bişi olmaz
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Roark 2 yıl
elektrikli otomobil işi tamamen zorlamadır. pil teknolojisi gelişmedikçe arabanın sağını solunu daha fazla batarya yüklemekle çözülmez bu iş. bu devirde elektrikli araba alanın aklına şaşarım.
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emreoz25 2 yıl
Hem ayranım dökülmesin hem.... Arabanın altı komple pil. Elektrik yüklü. Bence normal. Bunun gibi alevler içinde kalan benzinli araçlarda var.
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DolceVita. 2 yıl
Şu Tesla kazalarına olan yoğun ilgi algıda seçicilikten başka bişey değil.

Tesla denen firma, sağda solda gördüğümüz abidik gubidik elektrikli araçları günlük kullanıma adapte etmeyi başarmış bir firma. Elektrikli araçların palyaço gibi durmasının gerekmediğini dünyaya göstermiş bir marka. Evden bakkala git gel yaparken bataryanın bitmesi gerekmediğini ispatlamış bir mühendislik altyapısına sahip.

Rudolf Diesel ilk dizel motoru ürettiğinde şuna turbo takalım, basıncı yukarı çekelim, biraz da motoru sıkıştırıp hacmi düşürelim diyerek 1.6 dizelden 160 beygir mi aldı?

Teknolojiyi bir marka insanların önüne koyar, diğer markalar da rekabet ortamından pay almak için bu teknolojiye katkı sunar. Belli bir süre sonra da teknoloji ilerler ve herkesin sahip olmak istediği bi hale gelir. Daha 20 sene önce dizel motorların yüzüne kimse bakmazken şimdi yaşanan gelişmeler sayesinde kapanın elinde kalıyor.

Konvansiyonel motorların bugünkü haline gelmesi 100 yıldan fazla sürdü. Ha elektrikli motorlar eskiden de vardı ama Tesla'dan önce bu teknolojinin yatırımcısı yoktu. Şimdi insanlar elektriği tanıyıp sevmeye başladı ve diğer firmalar da mecburen bu topa girmek durumunda kaldı.

Emekleme aşamasında iken yok patlıyor yok kaza yapıyor demek boş muhabbetten başka bişey değil. Daha düne kadar seyir esnasında alev alan araçları ne çabuk unuttunuz? 100 yıllık konvansiyonel motor tecrübesine rağmen alev alan araçları?
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ozgurkimil 2 yıl DolceVita.
DolceVita.

Şu Tesla kazalarına olan yoğun ilgi algıda seçicilikten başka bişey değil.

Tesla denen firma, sağda solda gördüğümüz abidik gubidik elektrikli araçları günlük kullanıma adapte etmeyi başarmış bir firma. Elektrikli araçların palyaço gibi durmasının gerekmediğini dünyaya göstermiş bir marka. Evden bakkala git gel yaparken bataryanın bitmesi gerekmediğini ispatlamış bir mühendislik altyapısına sahip.

Rudolf Diesel ilk dizel motoru ürettiğinde şuna turbo takalım, basıncı yukarı çekelim, biraz da motoru sıkıştırıp hacmi düşürelim diyerek 1.6 dizelden 160 beygir mi aldı?

Teknolojiyi bir marka insanların önüne koyar, diğer markalar da rekabet ortamından pay almak için bu teknolojiye katkı sunar. Belli bir süre sonra da teknoloji ilerler ve herkesin sahip olmak istediği bi hale gelir. Daha 20 sene önce dizel motorların yüzüne kimse bakmazken şimdi yaşanan gelişmeler sayesinde kapanın elinde kalıyor.

Konvansiyonel motorların bugünkü haline gelmesi 100 yıldan fazla sürdü. Ha elektrikli motorlar eskiden de vardı ama Tesla'dan önce bu teknolojinin yatırımcısı yoktu. Şimdi insanlar elektriği tanıyıp sevmeye başladı ve diğer firmalar da mecburen bu topa girmek durumunda kaldı.

Emekleme aşamasında iken yok patlıyor yok kaza yapıyor demek boş muhabbetten başka bişey değil. Daha düne kadar seyir esnasında alev alan araçları ne çabuk unuttunuz? 100 yıllık konvansiyonel motor tecrübesine rağmen alev alan araçları?

yazının başından sonuna kadar sana hak veriyorum. benzin motorlu araçlar ilk çıktığında sanki hiç biri yanmıyordu. bugün benzin motorlu araçlar artık çok nadiren yanıyorsa bunun ardında 100 yıllık bir birikim olduğu unutulmamalı. şimdi bazıları elektrik motorlu araçlar eskiden de vardı diyecek ben hemen cevaplarını vereyim; elektrik motorlu araç üreten ilk marka tesla değil ancak bu araçları günlük hayata taşıyabilen ilk marka kesinlikle tesladır. yok arkdasında abd varmış da bilmem ne... arkasında kim olursa olsun insanlığın geleceği için (küresel ısınma belasını kastediyorum) sonuçta birileri bu riski almak zorundaydı ve tesla o riski almaya cesaret edebilen ilk marka oldu.

bazı arkadaşlar da alman markalarının güvenli olmadığı için elektrikli araç işine girmediğini söylemiş. o çok dürüst alman markalarının dizel sahtekarlığı hala ortadayken bu yazdıkları çok komik olmuş. eğer bu işten çok para kazanacaklarını bilselerdi o meşhur alman markaları çoktan bu işe girmiş olurdu siz merak etmeyin. teslaya helal olsun ki o markaları bile bu sektöre girmeye mecbur etti. yüz tane de araç yansa elektrikli araçlar bir gün tüm türkiye yollarında dolaşacak. işte buraya yazıyorum..
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zlkrnyn 2 yıl
kimseyi kötülemek istemiyorum ama araç alırken nelere dikkat edilir bir düşünün isterseniz.benim sıralamam ekonomikgüvenliaz masraf açan vs. diye gider.şuan araba alırken kaç hava yastığı var? kaç tane fren destek sistemi var?çarpışma anında katlanan sistemler var mı?benzinlide kaç tane benzinden çıkacak yangın önleme sistemi var?lpg taktırırken kaç çeşit gaz kesme kilidi var? diye araç yorumlarını okur olduğumuz bir devirde çarpışmadan sonra aracın alev alması gerçekten çok ciddi bir durum ve %100 üretici hatasıdır bence.elektrikli araçların yeni olması belirli bir standardı olmaması sebebiyle bu tür teknik hatalar normal algısı yaratılıyor.bu araçların standartı varsa da şöyle bir soru sorulmalı neden kaza anında pillerden kaynaklanan yangın önleyici sistem yok veya yetersiz.benzin li araçlarda yanma riski daha fazla ama çeşitli elektrik/benzin vs kesme sistemleri var.ve görevlerini fazlasıyla yapıyorlar ki çok nadir kazadan sonra araç yanıyor.
Sonuç olarak Tesla olmaz ise başka bir marka olsun bu şekilde bir yangın söz konusu ise ÜRETİCİ HATASIDIR.
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