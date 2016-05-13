Assassin's Creed filminden ilk fragman ve poster yayınlandı

Bugüne kadar birçok oyun sinemaya uyarlanmış olsa da, bunlardan pek azı uyarlandığı serinin hakkını vermeyi başardı. Resident Evil ve Silent Hill gibi birkaç istisnayı saymazsak, oyun uyarlamaları büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı ve gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. Buna rağmen Hollywood'un oyun dünyasındaki ısrarı sürdü ve şimdi görüyoruz ki bu ısrar hiç de boşuna değilmiş. Çünkü bu yıl vizyona girecek olan Assassin's Creed filmi ile birlikte, nihayet iyi bir oyun uyarlamasına kavuşacağız gibi görünüyor.

Ubisoft'un popüler oyun serisinden uyarlanan Assassin's Creed filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman ve poster yayınlandı. Yayınlanan bu ilk fragmana bakılırsa, Justin Kurzel tarafından yönetilen film, serinin ruhunu başarıyla yakalamış gibi görünüyor. Özellikle etkileyici görselliği ile dikkat çeken film, bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlaması olmaya aday.

Duyurulduğu ilk günden beri heyecanla beklenen Assassin's Creed filmi, hem kamera arkasında hem de kamera önünde son derece başarılı isimleri bir araya getiriyor. Macbeth ile adını duyuran Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson ve Michael K. Williams gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Michael Fassbender'ın Callum Lynch adlı yeni bir suikastçıyı canlandıracağı film, izleyenleri Engizisyon Mahkemeleri'nin kurulduğu 15.yüzyıl İspanya'sına götürecek. İdam edilmek üzereyken esrarengiz bir örgüt tarafından kurtarılan Lynch, Animus adlı ileri teknoloji bir cihazı kullanarak 15.yüzyılda yaşayan atasının hatıralarına ilk elden şahitlik edecek. Günümüz ile geçmiş arasında gidip gelecek olan filmin yüzde 65'e yakın kısmının günümüzde geçeceği söyleniyor.

Yayınlanan ilk fragmanının ardından bu yılın en merakla beklenen filmleri arasına girmeyi başaran Assassin's Creed, 21 Aralık'ta vizyona girecek.





http://deadline.com/2016/05/michael-fassbender-assassins-creed-ubisoft-fox-1201754097/