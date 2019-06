Aston Martin ve Letv ortaklığının ilk Meyvesi Ces 2016'da görücüye çıktı

Aston Martin nisan ayında Çinli medya devi Letv ile elektrik otomobillerin ortak geliştirilmesi üzerine bir mutabakat imzalamıştı. Ortak çalışmanın ilk meyvesi Ces 2016 da karşımıza çıkıyor. İngiliz otomobil üreticisi 4 kapılı spor modeli Rapide S'in konsept versiyonunu Letv'nin "otomobilin interneti" (Internet of the Vehicle, IOV) teknolojisi ile gün yüzüne çıkardı. Letv'nin "Internet of Vehicle" (IOV) sistemi Rapide S modelinde bazı iç mekan değişikliklerine yol açmış. Ön konsola Letv'nin araç içi bilgi ve eğlence sistemini yönetebildiğiniz 13.3 inçlik HD dokunmatik panel yerleştirilirken, gösterge bölümünde ise 12.2 inçlik ekran yer alıyor. Konsept otomobile eğlence sisteminin sesli kontrolünü sağlayan Letv'ye ait insan makine etkileşimi ara biriminin en son versiyonu koyulmuş.





Letv Super Car küresel başkan yardımcısı ve Çin ve Asya Pasifik CEO'su Ding Lei konsept otomobil ile ilgili olarak " birkaç aylık yoğun çaba sonrasında Letv IOV sistemini Aston Martin'e başarılı bir şekilde entegre ettiklerini ve 100 yıllık köklü markayı internet teknoloji ile donatmaktan mutlu olduklarını" söyledi.





Konuya ilişkin yorum yapan Aston Martin CEO'su Dr. Andrew Palmer, Aston Martin güzel ve el yapımı spor otomobilleri ile ünlü olduğunu söyledi. Letv'nin gelişmiş bağlantı teknolojilerinin bu kişiselleştirilmiş spor otomobillere entegrasyonunun gelecek müşteri taleplerini karşılayacağını belirtti.

Proje her ne kadar Letv'nin dahil olduğu ilk otomobil projesi olsa da, Aston Martin ile yürütülmüş özel bir proje olduğu söylenemez. Çinli üreticinin bu proje de elde ettiği deneyimleri kolaylıkla başka otomobil için üreticiler için ürün oluşturma da kullanabileceği belirtiliyor. Diğer yandan proje Aston Martin için firmanın gelecek nesil iç mekan teknolojilerine adaptasyon aşaması olarak değerlendiriliyor.

http://www.cnet.com/news/aston-martin-could-finally-get-the-interior-tech-it-deserves/