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Aston Martin ve Letv ortaklığının ilk Meyvesi Ces 2016'da görücüye çıktı

100 Yıllık İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, Çin merkezli Letv ile yaptığı işbirliği sonucu uyguladığı iç mekan teknolojisini Ces 2016'da görücüye çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Aston Martin ve Letv ortaklığının ilk Meyvesi Ces 2016'da görücüye çıktı
 

Aston Martin nisan ayında  Çinli medya devi Letv ile elektrik otomobillerin ortak geliştirilmesi üzerine bir mutabakat imzalamıştı. Ortak çalışmanın ilk meyvesi Ces 2016 da karşımıza çıkıyor. İngiliz otomobil üreticisi 4 kapılı spor modeli Rapide S'in konsept versiyonunu  Letv'nin "otomobilin interneti" (Internet of the Vehicle, IOV) teknolojisi ile gün yüzüne çıkardı. Letv'nin "Internet of Vehicle" (IOV) sistemi Rapide S modelinde bazı iç mekan değişikliklerine yol açmış. Ön konsola Letv'nin araç içi bilgi ve eğlence sistemini yönetebildiğiniz 13.3 inçlik HD dokunmatik panel yerleştirilirken, gösterge bölümünde ise 12.2 inçlik ekran yer alıyor. Konsept otomobile eğlence sisteminin sesli kontrolünü sağlayan Letv'ye ait insan makine etkileşimi ara biriminin en son versiyonu koyulmuş. 
Aston Martin ve Letv ortaklığının ilk Meyvesi Ces 2016'da görücüye çıktı


Letv Super Car küresel başkan yardımcısı ve Çin ve Asya Pasifik CEO'su Ding Lei konsept otomobil ile ilgili olarak " birkaç aylık yoğun çaba sonrasında Letv IOV sistemini Aston Martin'e başarılı bir şekilde entegre ettiklerini ve 100 yıllık köklü markayı internet teknoloji ile donatmaktan mutlu olduklarını" söyledi.

Konuya ilişkin yorum yapan  Aston Martin CEO'su Dr. Andrew Palmer, Aston Martin güzel ve el yapımı spor otomobilleri ile ünlü olduğunu söyledi. Letv'nin gelişmiş bağlantı teknolojilerinin bu kişiselleştirilmiş spor otomobillere entegrasyonunun gelecek müşteri taleplerini karşılayacağını belirtti.
Proje her ne kadar Letv'nin dahil olduğu ilk otomobil projesi olsa da, Aston Martin ile yürütülmüş özel bir proje olduğu söylenemez. Çinli üreticinin bu proje de elde ettiği deneyimleri kolaylıkla başka otomobil için üreticiler için ürün oluşturma da kullanabileceği belirtiliyor. Diğer yandan proje Aston Martin için firmanın gelecek nesil iç mekan teknolojilerine adaptasyon aşaması olarak değerlendiriliyor.  

http://www.cnet.com/news/aston-martin-could-finally-get-the-interior-tech-it-deserves/ Yorum Yaz
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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
Özel soğutucusunda ise le cola sizleri bekliyor olacak
evet iğrenç bir espriydi biliyorum.
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theblackside 3 yıl
İster eski kafalı deyin ister cahil deyin ama o tablet nedir arkadaş ya.Nerde o eski tuşlu konsollar.Nereye doğru gidiyor bu araç tasarımları
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sahin261 3 yıl
yav arkadaş ben şunu anlamıyorum. Araba sürerken telefon kullanmak tehlikeli dikkat dağıtıyor falan bangır bangır heryerde bağırıyorlar. Ama Arabanın orta konsoluna, dinozor billuru gibi ekran koyuyorlar. Bunları insan kullanacak azıcık küçük yapın
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Fahrenayk 3 yıl
Köye çıkmaz bu araba
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
eren15935
Yav letv nedir arkadas ya. Adamakilli bi isim koysaniza suna.

Le Fransızca bir kelime, İngilizcede belirtme eki olan ''the'' gibi kullanılıyor. LeTV zaten bu işe televizyon sektörüyle başladı gayet anlamlı bir marka.
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Pi 3 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
eren15935
Yav letv nedir arkadas ya. Adamakilli bi isim koysaniza suna.

Le Fransızca bir kelime, İngilizcede belirtme eki olan ''the'' gibi kullanılıyor. LeTV zaten bu işe televizyon sektörüyle başladı gayet anlamlı bir marka.

Tvci olduklarini duydum. Ama dunya genelinde satis yapan bir firma icin daha iyi isimler bulunabilir diye dusunuyorum
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prydzsnare 3 yıl
Arka plaka aydinlatma bile calan memleketin azili tipleri bu ortakliga tam destek
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Pi 3 yıl
Yav letv nedir arkadas ya. Adamakilli bi isim koysaniza suna.
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EmuRu 3 yıl Pi
Leshi Internet Information & Technology 'nin kısaltması
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fortune1905 3 yıl Pi
eren15935

Yav letv nedir arkadas ya. Adamakilli bi isim koysaniza suna.


çinin medya devi ... dünyayı türkiyeden ibaret mi sanıyorsunuz
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mr.big 3 yıl
Tablet tablet dedik, tesla şöyle bir başlangıç yaptı. Şimdi devamı geliyor görüldüğü üzere. Fiziksel tuş inanılmaz bir alışkanlık benim için. Bu araçlarda afallarim.
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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
Özel soğutucusunda ise le cola sizleri bekliyor olacak
evet iğrenç bir espriydi biliyorum.
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shadowgeist 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Aston sahibi olduktan sonra şu iç mekan insana yeter bence.
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casperfriendly 3 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001
Özel soğutucusunda ise le cola sizleri bekliyor olacak
evet iğrenç bir espriydi biliyorum.

İğrenç değil, şeker bir espri bana göre.
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