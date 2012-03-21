Asus, 18.4-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı K93SM'i Avrupa'ya sunmaya hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, K93SM serisi dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'daki teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 18.4-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki LED arka aydınlatmalı LCD ekranıyla ön plana çıkan K93SM, Intel Core i5-2450M / Core i7-2670QM işlemciden, 8 GB'a kadar RAM'den ve 1 GB Nvidia GeForce GT 630M ekran kartından güç alıyor.



500 GB / 1 TB kapasiteli sabit disk, 8x DVD yazıcı / 6x Blu-ray sürücü, gigabit ethernet bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, kart okuyucu, chiclet tipi klavye, USB 3.0 portu ve 6 hücreli bataryaya (5200 mAh) sahip olan K93SM, Windows 7 Home Premium 64 bit işletim sistemiyle geliyor. K93SM serisinin fiyatı seçilen konfigürasyona göre 849 Euro ile 1.149 Euro arasında değişecek.





