Asus, 18.4-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı K93SM'i Avrupa'ya sunmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, K93SM serisi dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'daki teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 18.4-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki LED arka aydınlatmalı LCD ekranıyla ön plana çıkan K93SM, Intel Core i5-2450M / Core i7-2670QM işlemciden, 8 GB'a kadar RAM'den ve 1 GB Nvidia GeForce GT 630M ekran kartından güç alıyor.
500 GB / 1 TB kapasiteli sabit disk, 8x DVD yazıcı / 6x Blu-ray sürücü, gigabit ethernet bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, kart okuyucu, chiclet tipi klavye, USB 3.0 portu ve 6 hücreli bataryaya (5200 mAh) sahip olan K93SM, Windows 7 Home Premium 64 bit işletim sistemiyle geliyor. K93SM serisinin fiyatı seçilen konfigürasyona göre 849 Euro ile 1.149 Euro arasında değişecek.
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Peki siz nereden aldınız?
Bu arada notebookcheck.com incelemesini yapmış bile. Buyrun bu da linki:
notebookcheck.com/...
Yalnız inceleme Almanca dilinde, Google Translate ile İngilizce'ye çevrilirse daha iyi anlaşılır. Türkçe'si gerçekten çok leş.
Hocam sanırım bu K serileri oyun oynayabilme amacından çok gündelik kullanım ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Ben de başka türlü bu eski işlemci ve ekran kartına anlam veremedim.
Ya bir de daha 17 inçlik dizüstü bilgisayarları olan K73SV, N73SN ve N75SF bile Türkiye'ye gelmezken bu modelin gelmesini ihtimaller içinde görmüyorum. Umarım yanılırım.
Pavilion HDX serisinden haberin var mı? Yıllar öncesinin 7 kiloluk taşınabilir yaratığı. 20" monitörü var.
Bunlar bile masaüstü bilgisayarlara kıyamadılar çünkü masaüstü bilgisayar masaüstü bilgisayardır. İhtiyacı olan gider yine masaüstü alır.