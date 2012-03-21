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Asus, 18.4-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı K93SM'i Avrupa'ya sunmaya hazırlanıyor

7 yıl
13,4b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Asus, 18.4-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı K93SM'i Avrupa'ya sunmaya hazırlanıyor
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Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, K93SM serisi dizüstü bilgisayarlarını Avrupa'daki teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 18.4-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki LED arka aydınlatmalı LCD ekranıyla ön plana çıkan K93SM, Intel Core i5-2450M / Core i7-2670QM işlemciden, 8 GB'a kadar RAM'den ve 1 GB Nvidia GeForce GT 630M ekran kartından güç alıyor.
500 GB / 1 TB kapasiteli sabit disk, 8x DVD yazıcı / 6x Blu-ray sürücü, gigabit ethernet bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, kart okuyucu, chiclet tipi klavye, USB 3.0 portu ve 6 hücreli bataryaya (5200 mAh) sahip olan K93SM, Windows 7 Home Premium 64 bit işletim sistemiyle geliyor. K93SM serisinin fiyatı seçilen konfigürasyona göre 849 Euro ile 1.149 Euro arasında değişecek. 

Asus, 18.4-inç ekranlı dizüstü bilgisayarı K93SM'i Avrupa'ya sunmaya hazırlanıyor
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DH Misafiri 7 yıl
bu ürünü satın aldım gerçekten manyak bir alet herkese öneririm türkiye de garantili olan ürünler arasında en hızlı en iyi ürün.ssd seçeneği var zaten.tek kötü yanı bulmanın çok zor olduğu bir ürün türkiyeye 6 tane getirilmiş.
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Dijital Binali 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu ürünü satın aldım gerçekten manyak bir alet herkese öneririm türkiye de garantili olan ürünler arasında en hızlı en iyi ürün.ssd seçeneği var zaten.tek kötü yanı bulmanın çok zor olduğu bir ürün türkiyeye 6 tane getirilmiş.

Peki siz nereden aldınız?

Bu arada notebookcheck.com incelemesini yapmış bile. Buyrun bu da linki:

notebookcheck.com/...

Yalnız inceleme Almanca dilinde, Google Translate ile İngilizce'ye çevrilirse daha iyi anlaşılır. Türkçe'si gerçekten çok leş.
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Dark Shade 7 yıl
Masaustu pcleri bitiren bir devrim olur bu...
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oray 7 yıl
ivy bridge geliyor 2 ay içinde, halen eski model işlemciyle yeni mi giriyor piyasaya?
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noofsayt 7 yıl
fazla fiyat olmuş.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Tasarım özelliklerinin yanında çok sönük kalmış,asus'un ucuz modellerinden farklı görünmüyor.özellikle touchpad kalitesiz etiketi yapıştırmak için elinden geleni yapmış gibi..
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hazarRS 7 yıl
K serisi,N serisine göre tasarımı 2. planda bırakılan bir seri.yine de sade ve hoş bir tasarımı var.
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Drakoid 7 yıl
Tasarim cok siradan. Ekran karti fhd'de zorlanacak. Niye fhd'e gt 540m koyarlar aklim almiyor
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Dijital Binali 7 yıl Drakoid
Hotel California

Tasarim cok siradan. Ekran karti fhd'de zorlanacak. Niye fhd'e gt 540m koyarlar aklim almiyor

Hocam sanırım bu K serileri oyun oynayabilme amacından çok gündelik kullanım ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Ben de başka türlü bu eski işlemci ve ekran kartına anlam veremedim.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok pahalı ama yani bir yandanda hakkını veriyor ürünün..
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Dijital Binali 7 yıl
Her şey güzel de, işlemciler ve ekran kartı(ismi yeni, kendi eski) neden eski onu anlamadım ben.
Ya bir de daha 17 inçlik dizüstü bilgisayarları olan K73SV, N73SN ve N75SF bile Türkiye'ye gelmezken bu modelin gelmesini ihtimaller içinde görmüyorum. Umarım yanılırım.
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kajmer_55 7 yıl
Klavyesini hiç beyenmedim.
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acbold 7 yıl
ve masaüstü bilgisayarların kıyımı başlıyor.Artık 19" yakın laptopları.Birkaç seviyede şekillenmiş olarak evlere gireceğini düşünmek gerek.Masaüstünün gereksiz yer kaplaması ve taşınabilir olmadığını düşünenler için.Giriş seviyesi bu derece büyüklükteki laptop larıda göreceğiz.
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koderap 7 yıl
Makinamın aynısı sadece ekran büyük ve bazı detayları düşük kalıyor yine. Kısacası büyük bir yapım değil bence :/
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jay jay justified 7 yıl acbold
acbold

ve masaüstü bilgisayarların kıyımı başlıyor.Artık 19" yakın laptopları.Birkaç seviyede şekillenmiş olarak evlere gireceğini düşünmek gerek.Masaüstünün gereksiz yer kaplaması ve taşınabilir olmadığını düşünenler için.Giriş seviyesi bu derece büyüklükteki laptop larıda göreceğiz.

Pavilion HDX serisinden haberin var mı? Yıllar öncesinin 7 kiloluk taşınabilir yaratığı. 20" monitörü var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bunlar bile masaüstü bilgisayarlara kıyamadılar çünkü masaüstü bilgisayar masaüstü bilgisayardır. İhtiyacı olan gider yine masaüstü alır.
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