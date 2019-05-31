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Asus 30. yılına özel olarak tasarladığı yeni anakartı Prime X299 Edition 30’u duyurdu

Asus Prime X299 Edition 30 adındaki anakart modeli firmanın geride kalan 30 yılı şerefine tasarlandı. Asus Prime X299 Edition 30 anakart özellikleri haberimizde.
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik dünyasında 30 yılı geride bırakan Asus, aradan geçen süre içerisinde oyuncu donanımları pazarının hâkimi olurken anakart pazarında da en büyük üretici konumuna geldi. 30 yılı geride bırakmanın şerefine firma sınırlı sayıda bir anakart modeli hazırladı. Asus Prime X299 Edition 30 adındaki özel anakart hız aşırtma desteği de dahil olmak üzere OLED ekran ve kızıl ötesi kamera gibi sınıfında dikkat çekecek yeniliklerle geliyor.

Asus Prime X299 Edition 30 özellikleri

Anakartın üst tarafı, çok çekirdekli işlemcilere üst düzeyde hız aşırtma uygulamak için yeterli olacak şekilde 544W'lık güç sağlayan, iyi soğutulan 16 güç kademesiyle kaplı. Güç devresi boyunca uzanan ince kanatlı ve hacimli bakır ısı boruları ile sadece gerektiğinde aktif hale gelen 40 mm'lik gizli bir fanıyla verimli bir soğutma sunuyor.

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Güvenli Intel Gigabit Ethernet denetleyicisi, uyumlu ağlarda çok daha yüksek kapasiteye sahip Aquantia 5G yongası, Intel Wi-Fi 6 AX200 kartı, iki Thunderbolt 3 girişi, DisplayPort girişi, USB 3.2 Gen 2 girişleri bağlantı seçenekleri olarak öne çıkıyor.

Prime X299 Edition 30 soketin hemen altında sistem durumunu, özel mesajları, resimleri ve hatta GIF'leri gösterebilen 2 inçlik bir LiveDash ekran yanında OLED ekran da gerçek zamanlı istatistikleri sunuyor. Ayrıca harici olarak bir LiveDash ekran daha takılabiliyor.

Son olarak 720p IR web kamerası, Windows Hello biyometrik kimlik doğrulama, desteğiyle el-kol hareketi temelli girişler, Cortana ses tanıma desteğine sahip bir dizi mikrofon, çevreyi tanımlamak için bir ortam ışığı algılayıcısı ve kullanıcının ne zaman gelip ne zaman ayrıldığını belirlemek için özel bir yonga yenilikler arasında.

 

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