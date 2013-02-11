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Asus Memo Pad Smart, Tayland'da resmiyet kazandı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus Memo Pad Smart, Tayland'da resmiyet kazandı

Asus'un Memo Pad 7 olarak resmiyat kazandırdığı uygun fiyatlı tablet serisinin yeni üyesi olan Memo Pad 10 modeli ile ilgili bir süredir internette görseller paylaşılmaktaydı. Asus'un yeni tableti Tayland'daki bir mobil fuarda resmiyet kazandı.

Basın etkinliği öncesi görüntülenen modelin final ismi ise Asus Memo Pad Smart olarak değiştirilmiş.

Modelde beklendiği gibi 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 580gr ağırlık, 9.9mm kalınlık, WiFi, Bluetooth şeklinde özellikler mevcut.

Modelin perakende fiyatı ise yaklaşık 360$ olarak belirlenmiş. Asus, modelin 10 inçlik tablet pazarındaki en ucuz performans tabletlerinden biri olduğunu dile getiriyor. Bu rakamın Avrupa için 400$ şeklinde olacağı belirtiliyor. Global modelin ise MWC 2013 fuarında tanıtılacağı ifade ediliyor. 

http://droidsans.com/asus-memo-pad-smart-10-inch-launch-in-thailand-before-press-release Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
şimdi transformer serisi varken ne gerek var anlamadım. htc nin telefonda yaptığını asus tabllette yapıyor.
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Mr.Simitçi 6 yıl
Tegra 4 çıktı bunlar hala 3
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muratai 6 yıl
Pahali...
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