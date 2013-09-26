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Asus, PadFone Mini'yi doğruladı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, PadFone Mini'yi doğruladı

PadFone ailesini kısa süre önce Snapdragon 800'lü yeni PadFone ile güncelleyen ve isimlendirmeyi sadece PadFone ile yapmaya başlayan Asus'un bir de mini modeli üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. 

PadFone Mini olması beklenen model firmanın başkanı Jerry Shen tarafından da doğrulandı. Shen, PadFone Mini modelinin yanında MemoFone HD5 adlı diğer bir modelin de hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.

MemoFone HD5 modelinin nasıl bir tasarıma sahip olduğu bilinmese de tahminler 5 inçlik bir Phablet modeli olacağı yönünde. Zira Memo ismi Asus'un tablet ailesinde kullanılıyor ve Fone takısının olması nedeniyle bunun bir akıllı telefon olması akla daha yakın geliyor.

PadFone Mini modelinin ise nasıl bir konsept sunacağı merak konusu. PadFone konsepti bugüne kadar 4.3, 4.7 ve 5 inçlik akıllı telefonlar ile 10.1 inçlik tablet docku'nu birlikte sunmuştu. Mini tasarımıyla bu iki bileşenin de küçük boyutlarda olması gerekiyor. Bu da muhtemelen 4 inçlik bir akıllı telefon ve 7 inçlik bir tablet dockuna sahip daha uygun fiyatlı bir konseptin karşımıza çıkacağı tahminlerinin yapılmasına sebep oluyor. Asus'un bu iki modeli ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi şimdlik yok.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/asus-ceo-confirms-theyre-working-memofone-hd5-padfone-mini.html Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Sadece isim olarak görüyorum bu telefon tablet ikilisini forumun 2.el bölümünde bile pek denk gelmedi.Hatırladığım detaylar fiyatının pahalı olması tabletin telefon olmadan çalışmadığı sadece eş zamanlı görüntü aktarmada başarılı olduğunu.Sonuçta fiyat performans olması beklenemez.Ama sağlam bir reklama ihtiyacı var ayrıca lansmanlara.Gelmeyecekse yapabilecek birşey yok.
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seven44 5 yıl
PadFonenin P si gelmedi bumu geleçek
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Ertan ERBEK 5 yıl
Türkiyede satın alamadıktan sonra ne yapalım abi ancak ağzımızın suyu akarak bakıyoruz işte.
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