Asus PadFone Infinity modelinin Tayvan satış fiyatı belli oldu

Haber Editörü
Asus'un geniş kitlelere ulaşamayan ancak ilginç tasarımı nedeniyle ilgi görmeye devam eden PadFone modeli MWC 2013 etkinliğinde üçüncü neslini teknoloji dünyasına tanıtmıştı.
Asus PadFone Infinity modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 yongaseti, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 2400mAh batarya, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler sunan akıllı telefonun yanında 10.1 inçlik Full HD ekran ve 5000mAh batarya sunan bir tablet docku da bulunuyor.
Seride fiyat konusunda taviz vermeyen Asus, modeli tek tek veya set halinde alma imkanı da sunuyor.
Asus PadFone Infinity, Tayvan'da ön siparişe başlamışken, gelecek hafta satışa sunulacak. Asya ve Avrupa'da ise Nisan sonunda piyasada olacak.
Asus'un PadFone Infinity akıllı telefon için belirlediği meblağ yaklaşık olarak 702$. Bu fiyat 32GB kapasiteli versiyon için geçerli. 64GB kapasiteli versiyon için ise 770$ civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Telefonun yanında tablet dockunu da isteyenler 167$ yaklaşık bir fiyat ödemek zorunda. Yani her ikisini de isteyenler, 32GB kapasiteli versiyon için 869$, 64GB kapasiteli versiyon için 937$ yaklaşık bir ödeme yapmak zorunda.
Asus'un üretim sıkıntıları nedeniyle yaygın satışa sunamadığı ilk nesil PadFone, 999$+KDV seviyesinden Ocak ayında ülkemize girmişti. PadFone 2 modeli ise yaklaşık 800 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunuldu. PadFone Infinity modelinin de yine aynı seviyeyi fazla aşmadan 800-850 Avro bandında olması bekleniyor.
http://www.androidauthority.com/asus-padfone-infinity-price-release-taiwan-179996/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
telefon güzel, özellik olarak benzer donanımdaki telefonlarda 1600 den aşağı değil.
alınabilir.
Hı Hı Haklısın Herkesde Senin Gibi Koç Grubunun Tepe Yöneticilerinden Birinin Oğluydu.Çok Haklısın.2000 TL'imişmiş..2000 TL'nin Nasıl Kazanıldığını Dahi Bilemeyecek Bir Yaşta Olduğunu Düşünüyorum.Yanılıyorsam Düzelt.
Yanlışsınız. Sanki İphone, Samsung, Sony yada htc daha ucuza mı verdi de buna pahalı diyorsunuz. Adamlar üstelik yanında bir de tablet verecekler, diğerleri sadece telefon veriyor. Bu demek değil ki ben ucuz diyorum, sadece muadilleri de o fiyatta olduğu için iyi fiyat demiş. Şimdi vw 100 k olsa sen vw'mi alırsın yoksa 100 k'ya mercedes'mi alırsın, adam bunu demek istemiş.
güzel kardeşim ben senin gibiler için konuşmuyorum. 800 lira maaş alıp iphone 5 peşinde koşan adamların olduğu bir memlekette yaşıyoruz. ayrıca brnim gelirimle konunun ne alakası var? yurtdışına gittin mi hiç? 2000 lira senin için ne kadar büyükse 800 avro da seninle aynı işi yapan biri için de büyüktür. konu hakkında konuşmakta fayda var. milletin ekonomik durumu değil konu.
Kızmayacağım da, benzese ne olacak, onu soracağım. Diyelim ki kopyası; iPhone alacak adam bunu mu alacak? Ya da markette yanlışlıkta iPhone yerine bunu alıp çıkacak ve eve gidene kadar fark etmeyecek mi?
Ben anlamıyorum, bir telefonun neden donanımıyla ve yazılımıyla değil de şekliyle ilgilenir insanlar. Şekil derken, başkasına benzemesinden bahsediyorum.