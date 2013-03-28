Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus PadFone Infinity modelinin Tayvan satış fiyatı belli oldu

6 yıl
1,3b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus PadFone Infinity modelinin Tayvan satış fiyatı belli oldu

Asus'un geniş kitlelere ulaşamayan ancak ilginç tasarımı nedeniyle ilgi görmeye devam eden PadFone modeli MWC 2013 etkinliğinde üçüncü neslini teknoloji dünyasına tanıtmıştı. 

Asus PadFone Infinity modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 yongaseti, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 2400mAh batarya, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler sunan akıllı telefonun yanında 10.1 inçlik Full HD ekran ve 5000mAh batarya sunan bir tablet docku da bulunuyor. 

Seride fiyat konusunda taviz vermeyen Asus, modeli tek tek veya set halinde alma imkanı da sunuyor.

Asus PadFone Infinity, Tayvan'da ön siparişe başlamışken, gelecek hafta satışa sunulacak. Asya ve Avrupa'da ise Nisan sonunda piyasada olacak.

Asus'un PadFone Infinity akıllı telefon için belirlediği meblağ yaklaşık olarak 702$. Bu fiyat 32GB kapasiteli versiyon için geçerli. 64GB kapasiteli versiyon için ise 770$ civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Telefonun yanında tablet dockunu da isteyenler 167$ yaklaşık bir fiyat ödemek zorunda. Yani her ikisini de isteyenler, 32GB kapasiteli versiyon için 869$, 64GB kapasiteli versiyon için 937$ yaklaşık bir ödeme yapmak zorunda.

Asus'un üretim sıkıntıları nedeniyle yaygın satışa sunamadığı ilk nesil PadFone, 999$+KDV seviyesinden Ocak ayında ülkemize girmişti. PadFone 2 modeli ise yaklaşık 800 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunuldu. PadFone Infinity modelinin de yine aynı seviyeyi fazla aşmadan 800-850 Avro bandında olması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/asus-padfone-infinity-price-release-taiwan-179996/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
norton772 6 yıl
Ayrıca mantığı şu: tek cihaz ve bellek ile başka cihaza gereksinim duymadan all in one tarzı bir kullanım elde etmek. Tabletin amacı büyük ekran gereken yerde onu sağlamak ve şarja bir miktar katkı sağlamak. Ama cihaz çok güzel olmuş harbiden. Sorunsuz bir kullanım sunduğu takdirde ve Türkiye'ye resmi olarak girdiği takdirde alınası bir telefon olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gnell 6 yıl
katılıyorum. asus marka olarak güven veriyor. 2005 ten beri 2 farklı laptop ikisinide asus aldım servisinden ve sağlamlığından memnun olduğum için.

telefon güzel, özellik olarak benzer donanımdaki telefonlarda 1600 den aşağı değil.

alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
Eğer Türkiye'de 2000 TL'ye satılacaksa mükemmel fiyat olur. Çünkü özellikleri ve ön inceleme videosunu (yetinmeyip başka videolar da) izledikten sonra çok mantıklı, hatta telefon + tablet taşımaya gerek kalmadığımız bir çözüm olarak çok güzel.
Hı Hı Haklısın Herkesde Senin Gibi Koç Grubunun Tepe Yöneticilerinden Birinin Oğluydu.Çok Haklısın.2000 TL'imişmiş..2000 TL'nin Nasıl Kazanıldığını Dahi Bilemeyecek Bir Yaşta Olduğunu Düşünüyorum.Yanılıyorsam Düzelt.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
norton772 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
Eğer Türkiye'de 2000 TL'ye satılacaksa mükemmel fiyat olur. Çünkü özellikleri ve ön inceleme videosunu (yetinmeyip başka videolar da) izledikten sonra çok mantıklı, hatta telefon + tablet taşımaya gerek kalmadığımız bir çözüm olarak çok güzel.
Hı Hı Haklısın Herkesde Senin Gibi Koç Grubunun Tepe Yöneticilerinden Birinin Oğluydu.Çok Haklısın.2000 TL'imişmiş..2000 TL'nin Nasıl Kazanıldığını Dahi Bilemeyecek Bir Yaşta Olduğunu Düşünüyorum.Yanılıyorsam Düzelt.

Yanlışsınız. Sanki İphone, Samsung, Sony yada htc daha ucuza mı verdi de buna pahalı diyorsunuz. Adamlar üstelik yanında bir de tablet verecekler, diğerleri sadece telefon veriyor. Bu demek değil ki ben ucuz diyorum, sadece muadilleri de o fiyatta olduğu için iyi fiyat demiş. Şimdi vw 100 k olsa sen vw'mi alırsın yoksa 100 k'ya mercedes'mi alırsın, adam bunu demek istemiş.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scipiotheafricanus 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
Eğer Türkiye'de 2000 TL'ye satılacaksa mükemmel fiyat olur. Çünkü özellikleri ve ön inceleme videosunu (yetinmeyip başka videolar da) izledikten sonra çok mantıklı, hatta telefon + tablet taşımaya gerek kalmadığımız bir çözüm olarak çok güzel.
Hı Hı Haklısın Herkesde Senin Gibi Koç Grubunun Tepe Yöneticilerinden Birinin Oğluydu.Çok Haklısın.2000 TL'imişmiş..2000 TL'nin Nasıl Kazanıldığını Dahi Bilemeyecek Bir Yaşta Olduğunu Düşünüyorum.Yanılıyorsam Düzelt.

güzel kardeşim ben senin gibiler için konuşmuyorum. 800 lira maaş alıp iphone 5 peşinde koşan adamların olduğu bir memlekette yaşıyoruz. ayrıca brnim gelirimle konunun ne alakası var? yurtdışına gittin mi hiç? 2000 lira senin için ne kadar büyükse 800 avro da seninle aynı işi yapan biri için de büyüktür. konu hakkında konuşmakta fayda var. milletin ekonomik durumu değil konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scipiotheafricanus 6 yıl
Eğer Türkiye'de 2000 TL'ye satılacaksa mükemmel fiyat olur. Çünkü özellikleri ve ön inceleme videosunu (yetinmeyip başka videolar da) izledikten sonra çok mantıklı, hatta telefon + tablet taşımaya gerek kalmadığımız bir çözüm olarak çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Bunu alan varmı gerçekten ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Türkiyeye gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbloodedman 6 yıl
ya bana kızacaksınız ama demeden duramayacağım. Iphone 4 ün kopyası gibi olmuş tasarım. Bu nedir arkadaş :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßlaCKFOX 6 yıl
bir sitede röportaj da duydum bu Cihazı getirmeyi planlıyorlarmış Padfone 2'yi getirmeyeceklermiş ama kim bilir ne zaman getirirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 6 yıl redbloodedman
redbloodedman

ya bana kızacaksınız ama demeden duramayacağım. Iphone 4 ün kopyası gibi olmuş tasarım. Bu nedir arkadaş :)

Kızmayacağım da, benzese ne olacak, onu soracağım. Diyelim ki kopyası; iPhone alacak adam bunu mu alacak? Ya da markette yanlışlıkta iPhone yerine bunu alıp çıkacak ve eve gidene kadar fark etmeyecek mi?

Ben anlamıyorum, bir telefonun neden donanımıyla ve yazılımıyla değil de şekliyle ilgilenir insanlar. Şekil derken, başkasına benzemesinden bahsediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Önceki versiyona göre fiyat aşağıda tutulmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
norton772 6 yıl
Çok güzel cihaz fakat ülkemizde satılmadıktan sonra ne işime yarar ki. Destek olmaz bir şey olmaz. Hala makbul bir ülke olarak görülmüyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1268 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Silicon Power Velox V70 240GB SSD video inceleme 6 yıl Reeder ReedPad4N video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim