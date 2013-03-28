Asus PadFone Infinity modelinin Tayvan satış fiyatı belli oldu





Asus'un geniş kitlelere ulaşamayan ancak ilginç tasarımı nedeniyle ilgi görmeye devam eden PadFone modeli MWC 2013 etkinliğinde üçüncü neslini teknoloji dünyasına tanıtmıştı.





Asus PadFone Infinity modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 yongaseti, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 2400mAh batarya, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler sunan akıllı telefonun yanında 10.1 inçlik Full HD ekran ve 5000mAh batarya sunan bir tablet docku da bulunuyor.





Seride fiyat konusunda taviz vermeyen Asus, modeli tek tek veya set halinde alma imkanı da sunuyor.





Asus PadFone Infinity, Tayvan'da ön siparişe başlamışken, gelecek hafta satışa sunulacak. Asya ve Avrupa'da ise Nisan sonunda piyasada olacak.





Asus'un PadFone Infinity akıllı telefon için belirlediği meblağ yaklaşık olarak 702$. Bu fiyat 32GB kapasiteli versiyon için geçerli. 64GB kapasiteli versiyon için ise 770$ civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Telefonun yanında tablet dockunu da isteyenler 167$ yaklaşık bir fiyat ödemek zorunda. Yani her ikisini de isteyenler, 32GB kapasiteli versiyon için 869$, 64GB kapasiteli versiyon için 937$ yaklaşık bir ödeme yapmak zorunda.





Asus'un üretim sıkıntıları nedeniyle yaygın satışa sunamadığı ilk nesil PadFone, 999$+KDV seviyesinden Ocak ayında ülkemize girmişti. PadFone 2 modeli ise yaklaşık 800 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunuldu. PadFone Infinity modelinin de yine aynı seviyeyi fazla aşmadan 800-850 Avro bandında olması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/asus-padfone-infinity-price-release-taiwan-179996/