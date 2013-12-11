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Asus PadFone mini artık resmi

5 yıl
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus PadFone mini artık resmi

Asus'un premium sınıfında tüketicilere sunduğu telefon ve tablet kombinasyonu PadFone, mini versiyonuna nihayet resmen kavuştu. 

Kısa süre önce internete bilgileri sızdırılan PadFone mini hakkında pek çok şeyi zaten öğrenmiştik. Konseptin akıllı telefon modeli 4.3 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon MSM8226 yongaseti, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1500mAh batarya, Android 4.3 işletim sistemi, microSD girişi, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC şeklinde özelliklere sahip.

Tablet kısmında ise ekstra 2200mAh batarya ve 7 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan bir dock bizi karşılıyor. Akıllı telefonun arka kamerasında ise hızlı çekim modu ve düşük ışıkta kaliteli çekim takviyesi yapılmış.

PadFone konseptinin son temsilcisi bilindiği üzere Full HD ekrana sahip 5 inçlik Snapdragon 800'lü bir akıllı telefon ve 10.1 inçlik batarya entegreli bir tablet docku taşımaktaydı. PadFone mini bu bakımdan epey bir kırpılmışa benziyor.

Fiyatı 800$ civarına kadar çıkan orijinal PadFone serisi tüketiciye pahalı geldiği için Asus, daha ucuz bir konsept ile pazar payı arayacak. PadFone mini 405$ fiyat etiketi ile ilk etapta Çin, Rusya, Tayvan, Hong Kong, Singapur ve Endonezya ülkelerinde satışa çıkacak. Gelecek yıl ise ABD'ye ulaşması bekleniyor. 

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manyakurt 5 yıl en beğenilen
telefon özellikleri olmamış heleki batarya
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ben beğendim fiyat biraz daha makul tutulabilirdi
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1BilimAdamı 5 yıl
çok yaratıcı olmuş
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TuffkiLLe 5 yıl
405 diyeceğine 399 de, baştaki 3'ü görüp daha fazla insan alsın. böyle taktikleri de ben mi söyleyeyim asus?
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Donanımhaber psm 5 yıl
Asud hiç bulaşmasa bu ise daha iyi olurmuş
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Fenomenon 5 yıl
bu padfone'lara cidden hayranım.
4.3" tam bir telefon ama istersen 7" tablete dönüşüyor. yani 5"-6"lik telefonlardan hem daha küçük hem de aynı zamanda daha büyük.
özellik olarak da batarya dışında gayet ideal olmuş ama fiyat pahalı gibi geldi. telefon 300$ desek tablet 100$ olsa 400$ ideal olurdu.
gerçi benim için her halukarda bu tip bi cihaz pahalı olur ama tr'ye gelirse ilerdr 2.elini almak isterim.
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Elefue 5 yıl
Asus birde MAXİ sini yapsın 5.5-6" telefon 11.6-12.5-13" de tablet istasyonu dock yapsın
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Killerboy33 5 yıl
Bu fiyat politikasıyla zor satar diyenler :D hangi ülkede yaşıyor acaba ?? merak ettim. Bugun ME173X yani memopad HD 7 1280 x800 IPS ekran,MT8125 4çekirdekli işlemci,1GB ram,WİDİ,GPS,8GB 350 TL ye satılıyor..Onuda geçtim TF700 2560x1600 Igzo panel,2GB Ram 32GB,Dock Station 1200 TL orj. kılıf hediyeli. Hadı onlarıda aldım Fonepad 2 ? İntel işlemci HD ekran Cep telefonu 650 TL :) neyin kafasını yaasıyorsunuz. Padfone ailesinde sizin anlamadığınız bir olay var burda onu açıklayamıyorum :)) türkiyeye gelmemesinin tek sebebi ;) Bu foruma bilip bilmeden herkezin yorum yapması ne kadar kötü ?
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DH Misafiri 5 yıl
Asus Bu Fiyat Politikasıyla Biraz zor satar , yine aynı senaryo yaşanır , sonra yine satamadık diye ağlağlar
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BaranGunduz 5 yıl
Arkadaşlar ülkemize gelir mi? Gelirse fiyatını tahmin edebilir misiniz?
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cinemaker 5 yıl
O kadar gereksiz bir kombine ki. Madem tablete dönüşüyor 10 inch falan olsaymış bari, yoksa telefonda mini tablet yerine geçiyo zaten
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