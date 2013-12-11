Asus PadFone mini artık resmi





Asus'un premium sınıfında tüketicilere sunduğu telefon ve tablet kombinasyonu PadFone, mini versiyonuna nihayet resmen kavuştu.





Kısa süre önce internete bilgileri sızdırılan PadFone mini hakkında pek çok şeyi zaten öğrenmiştik. Konseptin akıllı telefon modeli 4.3 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon MSM8226 yongaseti, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1500mAh batarya, Android 4.3 işletim sistemi, microSD girişi, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC şeklinde özelliklere sahip.





Tablet kısmında ise ekstra 2200mAh batarya ve 7 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan bir dock bizi karşılıyor. Akıllı telefonun arka kamerasında ise hızlı çekim modu ve düşük ışıkta kaliteli çekim takviyesi yapılmış.





PadFone konseptinin son temsilcisi bilindiği üzere Full HD ekrana sahip 5 inçlik Snapdragon 800'lü bir akıllı telefon ve 10.1 inçlik batarya entegreli bir tablet docku taşımaktaydı. PadFone mini bu bakımdan epey bir kırpılmışa benziyor.





Fiyatı 800$ civarına kadar çıkan orijinal PadFone serisi tüketiciye pahalı geldiği için Asus, daha ucuz bir konsept ile pazar payı arayacak. PadFone mini 405$ fiyat etiketi ile ilk etapta Çin, Rusya, Tayvan, Hong Kong, Singapur ve Endonezya ülkelerinde satışa çıkacak. Gelecek yıl ise ABD'ye ulaşması bekleniyor.