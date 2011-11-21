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Asus, Padfone işlemcisinde güncellemeye gitti

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en ilgi çekici modellerinden birisi hem tablet hem akıllı telefon olarak kullanılabilen Asus Padfone olmuştu. 4 inçlik ekrana sahip Padfone tablet docku ile kullanıldığında 10.1 inçlik bir cihaza dönüşüyordu. Piyasaya çıkışı hayli geciken Padfone için hazırlıklar sürerken Asus'un işlemcide güncellemeye gittiği ortaya çıktı.

GLBenchmark adlı benchmark testleri yapılan bir sitenin veritabanında ortaya çıkan bilgiler Padfone'un referans işlemcisinin Qualcomm Snapdragon MSM8960 olduğunu gösterdi. MSM8960 modeli firmanın Snapdragon S4 platformuna ait ilk işlemci modeli.

Scorpion CPU tasarımından yüzde 60 daha fazla performans sağlayan 28nm Krait CPU tasarımını temel alan MSM8960 işlemcisi Adreno 225 entegre grafik birimi ile saniyede 125 milyon poligon işleyebilirken 30fps hızında 1080p videolara destek veriyor.

Çift çekirdekli model ortalama 1.5-1.7GHz hızında çalışıyor ve 700 MHz - 2600 MHz arasında tüm bilinen frekanslara destek sağlayacak multi mod kapasitesi sunuyor. 

Asus'un Padfone modelinin Android'in son versiyonu Ice Cream Sandwich ile piyasada olacağı kesinleşti. Bu versiyon Padfone için üstün bir kullanım tecrübesi sunacak. Ancak MSM8960 işlemcisinin en erken 2012 başlarında çıkacak olması Padfone'un çıkış tarihini biraz daha ileriye atabilir. 

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gunman233 7 yıl
Verilen bilgilerde yanlışlık var sanıyorum. İşlemci modeli yanlış verilmiş wiki ile karşılaştırınca..
"Qualcomm Snapdragon MSM8060" değil, aşağıdaki linkte de görebileceğiniz üzere S4 işlemci ailesinden bu özelliklere sahip ve seri üretim bandına girmesi çok yakın (belki başladı..) muhtemel modeller MSM8960, MSM8270 veya MSM8260A olacaktır.
en.wikipedia.org/...
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haymatloshan 7 yıl
Asus önce Transformer Prime'a 3G özelliği koyup sürsün piyasaya,telefonların o kadar büyük ekran olmasına da gerek,eğer telefon olarak kullanacaksak.Tablet telefon arası bir model yapın da millet kararsız kalmasın.Galaxy Note büyüklüğüyle buna hitap ediyor
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napolyon94 7 yıl
Scorpon degil scorpion
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sertacarslan 7 yıl
Cep telefonlarında büyük ve hd çözünürlüklü ekranlara olan talep artmaya devam ediyor. Üreticiler de bu talebe cevap veriyor. Yeni çıkan telefonların neredeyse tamamı 4"'ten daha büyük ekrana sahip, 4.6" standart olmak üzere.
Büyük ekran talebinin artması, insanların tablete göre daha mobil bir cihazda internet ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak istediğini gösteriyor. Ben kendi adıma asla 5-6"'ten daha büyük bir cihaz almayacağım, 5-6" bir cihaz alırsam da bu bir tablet değil, yine cepte taşınabilir boyutlardaki büyük ekran bir telefon olacak.
Bence bunun yerine motorola atrix gibi laptop-telefon kombinasyonu ürünlerin çoğalması lazım, onun yaygınlaşması için de win8 lazım. İnsanlar laptop aparatını iş-ev bilgisayarlarını yanlarında taşımak için istiyorlar sonuçta.
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