Asus, Padfone işlemcisinde güncellemeye gitti

Bu yılın en ilgi çekici modellerinden birisi hem tablet hem akıllı telefon olarak kullanılabilen Asus Padfone olmuştu. 4 inçlik ekrana sahip Padfone tablet docku ile kullanıldığında 10.1 inçlik bir cihaza dönüşüyordu. Piyasaya çıkışı hayli geciken Padfone için hazırlıklar sürerken Asus'un işlemcide güncellemeye gittiği ortaya çıktı.





GLBenchmark adlı benchmark testleri yapılan bir sitenin veritabanında ortaya çıkan bilgiler Padfone'un referans işlemcisinin Qualcomm Snapdragon MSM8960 olduğunu gösterdi. MSM8960 modeli firmanın Snapdragon S4 platformuna ait ilk işlemci modeli.





Scorpion CPU tasarımından yüzde 60 daha fazla performans sağlayan 28nm Krait CPU tasarımını temel alan MSM8960 işlemcisi Adreno 225 entegre grafik birimi ile saniyede 125 milyon poligon işleyebilirken 30fps hızında 1080p videolara destek veriyor.





Çift çekirdekli model ortalama 1.5-1.7GHz hızında çalışıyor ve 700 MHz - 2600 MHz arasında tüm bilinen frekanslara destek sağlayacak multi mod kapasitesi sunuyor.





Asus'un Padfone modelinin Android'in son versiyonu Ice Cream Sandwich ile piyasada olacağı kesinleşti. Bu versiyon Padfone için üstün bir kullanım tecrübesi sunacak. Ancak MSM8960 işlemcisinin en erken 2012 başlarında çıkacak olması Padfone'un çıkış tarihini biraz daha ileriye atabilir.