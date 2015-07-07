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Asus Pegasus 2 Plus akıllı telefon resmiyet kazandı

3 yıl
2,6b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus Pegasus 2 Plus akıllı telefon resmiyet kazandı

ZenFone serisi ile iki yıldır yükselen bir ivme yakalayan Asus'un giriş seviyesine hitap eden diğer bir serisi daha var ki o da Pegasus. ZenFone tasarımını aynen benimseyen Pegasus genelde Çin pazarına yönelik olarak satılıyor. Seriye şimdi yeni bir model daha eklendi. 

Pegasus 2 Plus X550 adındaki model seriye biraz daha üst seviye bir hava katacak gibi görünüyor. Zira 64-bitlik Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alan model 5.5 inçlik Full HD ekran ve 3GB RAM barındırıyor.

Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunan model 3030mAh gücünde batarya, Android 5.1.1 işletim sistemi ve Zen UI kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklere sahip. 

Donanımı ile ZenFone serisine rakip olabilecek seviyede olan Pegasus 2 Plus, şimdilik sadece Çin sınırları içerisinde satılacağı için satışları fazla baltalamayacak gibi görünüyor. Cihazın fiyatı bilinmiyor.  

http://www.androidauthority.com/asus-pegasus-2-plus-announced-622880/ Yorum Yaz
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Sabah Yıldızı 3 yıl en beğenilen
yeni htc olacak asus
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volga tuygun 3 yıl
"Giriş seviyesi" için ne de güzel özellikleri var......
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Reco. 3 yıl volga tuygun
volga tuygun

"Giriş seviyesi" için ne de güzel özellikleri var......

aynen öyle. Giriş seviyesi dediğin 1 gb ramli telefona denir. Orta seviye cihazda olmayan ram ve diğer özelliklerle giriş seviyesi yapmışlar.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Asus Pegasus 2 iyiydi. Ama nedense buralara gelmiyor..
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Sabah Yıldızı 3 yıl en beğenilen
yeni htc olacak asus
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fx3169 3 yıl Sabah Yıldızı
Anarşist69
yeni htc olacak asus


İkisi de Tayvanlı ikisi de kalın çerçeveleri seviyor.Katılmamak elde değil!Demek ki Tayvan halkı kalın siyah çerceveli gözlük seviyor :)
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