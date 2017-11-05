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Asus ROG Chimera satışa çıkıyor

Heybetli kasa yapısıyla oyuncuların en önemli alternatiflerinden birisi olmaya aday Asus ROG Chimera veya ROG G703 dizüstü bilgisayar modeli satışa sunuluyor.
1 yıl
3,4b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ROG Chimera satışa çıkıyor

Computex 2017 fuarının en dikkat çekici oyuncu dizüstü bilgisayarlarından birisi olan Asus ROG Chimera, satışa çıkıyor. Nvidia GTX 1080 ekran kartlı yeni canavar oldukça heybetli bir gövdeye sahip.

Asus ROG Chimera neler sunuyor?

Son dönemde oyuncu dizüstü bilgisayarlarında incelik, odak noktası olmaya başladı. Asus ise bu trendi pek göz önüne almamış. Asus ROG Chimera modelinin gövdesi oldukça kalın ve yaklaşık 4.8Kg ağırlığa sahip. Bu da taşınabilirliği büyük ölçüde azaltıyor.

17.3 inçlik Full HD IPS LCD ekrana sahip olan bilgisayar 144Hz tazeleme hızı ile en akıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. G-Sync desteği ile de bu akıcılığı destekliyor.

Güçlü Intel Core i7-7820HK işlemcisinden gücünü alan modelde Nvidia GTX 1080 ekran kartına yer verilmiş. Bu denli güçlü bir sistem için yenilikçi bir soğutma sistemi kullanılmış. Toz önleyici soğutma sistemi - ADC sayesinde işlemcinin hızı 4.3GHz seviyesine, ekran kartı ise 1.97GHz seviyesine hız aşırtılabiliyor.

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Klavyesi 2.5mm tuş seyahat aralığına sahip ve Aura RGB ile aydınlatılıyor. Bireysel tuş aydınlatması da sunan özelliğin yanında anti-ghosting teknolojisi de mevcut.

4K 60Hz ekran seçeneği de olan modelin diğer özellikleri 64GB’a kadar DDR4 2800MHz RAM, 2.5 inç HDD ve SSD seçenekleri, RAID 0 desteği, ESS Sabre 32-bit/384kHz ses yongası, Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C bağlantısı, WiFi, Bluetooth 4.2 sayılabilir. Asus ROG G703 adıyla piyasaya çıkacak model 3000$ ve üzeri fiyatlarla satılıyor. 

 

http://hexus.net/tech/news/laptop/111794-asus-rog-g703-laptop-173-inch-144hz-display-unleashed/ Yorum Yaz
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1 yıl
Çok pahalı
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stalker(1979) 1 yıl

Full hd 144hz iyiymiş :) 4k da 120hz laptop ekranı yok herhalde?
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Johan Elmander 1 yıl stalker(1979)
Daha 4k 144hz monitörler piyasaya çık(a)madı. Belki 2019 başında ilk 4k 120+hz monitörlü notebooklar gelir.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Minimum 19.000₺
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acbold 1 yıl
3000 dolara çıkarsa stok yetiştiremezler. Çok daha fazla ücretlere çıkacaktır. 3k $ çıkarsa da yeni nvidia serisi geldiğinde çıkması muhtemel.
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konsoldede 1 yıl
ya arkadaslar yeni bir ürün ilk 2-3 sene alinmaz bu tv icinde araba icinde telefon icinde gecerlidir hele tr de 5 sene alinmamasi lazim peki ne olacak ? bekliyecegiz uzun bir süre sonra 3/1 yada 4/1 fiyatina alip gececegiz ,sabirli olmayi ögrenin yoksa soyarlar sizi !!!!
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cansev07 1 yıl konsoldede
konsoldede
ya arkadaslar yeni bir ürün ilk 2-3 sene alinmaz bu tv icinde araba icinde telefon icinde gecerlidir hele tr de 5 sene alinmamasi lazim peki ne olacak ? bekliyecegiz uzun bir süre sonra 3/1 yada 4/1 fiyatina alip gececegiz ,sabirli olmayi ögrenin yoksa soyarlar sizi !!!!

5 sene sonra Low ayarlarda 30 fps alırsak dua ederiz artık
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
144hz ve gtx1080 bence pil takmaya hiç gerek yok nasıl olsa paso şarjda duracak
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canguler917 1 yıl
bilgisayarın taşınabilirliği yok gibi bir şey. bunu alana kadar masaüstü alır insanlar
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tahir40 1 yıl
Zephyrus gibi incecik kasaya gtx 1080 takmışken bu kütük kasayı neden üretirsin ki? İnce hafif yapın şunu insan kullanacak...
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sis651 1 yıl tahir40
Bu model daha çok masaüstünden geçiş yapan, çok fazla taşınabilirlik hedefi olmayanlar için. Zephyrus her ne kadar ince olsa da CPU ve GPU tarafından üretilen sıcağı ince kasada sağlam bir şekilde ızgaralara iletip makineden atamıyorsun. Bu cihazlarda ise kalınlıktan dolayı içeride yeterli hava akımı var, fanlar en yüksek devirde dönmek zorunda değil. Büyük kasanın ısı kaybı fazla. Hani tam performanslı kullanım için kalın kasa ROG cihazlar en iyisi iken taşınabilirlik öne çıkıyorsa Zephyru vs. ince modellere bakmak gerek.
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Noctivagant 1 yıl tahir40
tahir40
Zephyrus gibi incecik kasaya gtx 1080 takmışken bu kütük kasayı neden üretirsin ki? İnce hafif yapın şunu insan kullanacak...

Zephyrus gibi incecik kasaya gtx 1080 sığma sebebi yeni havalandırma sistemi. Ekranı açınca kasa yükseliyor ve yanlarında açıklık oluyor bu sayede hava akımı olup daha az ısınıyor. Ancak sana bir soru. O model sence dış kullanımda veya çok fazla trafiğin olduğu caddelerde evi olanlar için kullanıma uygun mu bir düşün. O makinaya baya çok toz girecektir. Hele dışarıda kullanımda o boşluklardan içeri yabancı çizim girip cihazın bozulma riskini de düşün. O yeni havalandırma sistemi olmasa emin ol kasa o derece ince olmazdı. Zaten inceleme videolarında da ve üreticinin kendi açıklamasında da ince olmasının sebebi tamamen bu yeni sisteme bağlanıyor.
O yeni sistem cihazın hem avantajı hem dezavantajı durumda. Bir at sineği rahatlıkla kasaya girer o havalandırmalardan içeri.
Bu arada Zephyrus da bazı kullanım zorlukları olacaktır. Klavyesi baya önde ve dışarıda bir yerde kucakta kullanman gerekince baya zorlar.
Hepsinden ötesi Zephyrus tasarım olarak herkese hitap etmiyor. Bir de ülkemiz de şuan 15.269,76 TL den satılan model de sadece 512 GB SDD var görünüyor. Başka haddisk yok gibi duruyor.
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
İphone x 1000 dolar fiyatla 6100 tl oluyorsa bu bilgisayar 3000 dolar başlangıç fiyatıyla 18.000 tl yapar böbrek yetmiyo araba satmak gerek artık
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