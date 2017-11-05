Computex 2017 fuarının en dikkat çekici oyuncu dizüstü bilgisayarlarından birisi olan Asus ROG Chimera, satışa çıkıyor. Nvidia GTX 1080 ekran kartlı yeni canavar oldukça heybetli bir gövdeye sahip.

Asus ROG Chimera neler sunuyor?

Son dönemde oyuncu dizüstü bilgisayarlarında incelik, odak noktası olmaya başladı. Asus ise bu trendi pek göz önüne almamış. Asus ROG Chimera modelinin gövdesi oldukça kalın ve yaklaşık 4.8Kg ağırlığa sahip. Bu da taşınabilirliği büyük ölçüde azaltıyor.

17.3 inçlik Full HD IPS LCD ekrana sahip olan bilgisayar 144Hz tazeleme hızı ile en akıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. G-Sync desteği ile de bu akıcılığı destekliyor.

Güçlü Intel Core i7-7820HK işlemcisinden gücünü alan modelde Nvidia GTX 1080 ekran kartına yer verilmiş. Bu denli güçlü bir sistem için yenilikçi bir soğutma sistemi kullanılmış. Toz önleyici soğutma sistemi - ADC sayesinde işlemcinin hızı 4.3GHz seviyesine, ekran kartı ise 1.97GHz seviyesine hız aşırtılabiliyor.

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Klavyesi 2.5mm tuş seyahat aralığına sahip ve Aura RGB ile aydınlatılıyor. Bireysel tuş aydınlatması da sunan özelliğin yanında anti-ghosting teknolojisi de mevcut.

4K 60Hz ekran seçeneği de olan modelin diğer özellikleri 64GB’a kadar DDR4 2800MHz RAM, 2.5 inç HDD ve SSD seçenekleri, RAID 0 desteği, ESS Sabre 32-bit/384kHz ses yongası, Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C bağlantısı, WiFi, Bluetooth 4.2 sayılabilir. Asus ROG G703 adıyla piyasaya çıkacak model 3000$ ve üzeri fiyatlarla satılıyor.