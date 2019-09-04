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Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition tanıtıldı

IFA 2019'a hızlı bir giriş yapan Asus önce ROG Phone 2'yi Avrupa'da piyasaya sürdüğünü açıkladı. Daha sonrasında ise telefonun gelişmiş versiyonu olan ROG Phone 2 Ultimate Edition'ı tanıttı.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus, Berlin'deki IFA 2019 fuarında ROG Phone 2'nin Avrupa pazarında piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirket ayrıca akıllı telefonun ROG Phone 2 Ultimate Edition adlı gelişmiş bir versiyonunu tanıttı.
Ayrıca Bkz. "32 megapiksel ön kameralı Honor 20S resmen tanıtıldı"
ASUS ROG Phone 2'nin hem standart (artık Elite Edition) hem de Ultimate Edition versiyonu 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.59 inç AMOLED ekran taşıyor.
Her iki model de gücünü Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB LPDDR4X RAM'den alıyor. Ayrıca gelişmiş bir soğutma sistemi ile geldiklerini belirtelim. 6.000 mAh pil içeren telefonlarda hafıza kartı yuvası ise yok.

1 TB depolama ve Cat.20 4G/LTE desteği

ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition mat siyah gövde, 1 TB USF 3.0 depolama birimi ve 2 Gbit/sn'ye kadar indirme hızlarına ulaşabilen Cat20 4G/LTE desteğine sahip.
ASUS ROG Phone 2 Elite Edition’ın fiyatı 899 euro, Ultimate Edition ise 1.199 euro olarak açıklandı. Elite Edition modeli Avrupa'da 20 Eylül 2019 itibarıyla satışa sunulacak. Ultimate Edition varyantının ise bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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strathmorea 1 gün en beğenilen
İstediğin kadar donanımı bas o telefona, ek ayarları da koy, iyi güzel de iş oyun markete bakıyor. Orta seviye bir telefonla aynı oyunları oynayacaksın. O telefondaki donanımın abartısız yarısı boşa gidiyor günümüz oyunlarında.
İstediğin kadar donanımı bas o telefona, ek ayarları da koy, iyi güzel de iş oyun markete bakıyor. Orta seviye bir telefonla aynı oyunları oynayacaksın. O telef...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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freedomfighter 17 sa.
Iphone, Samsung yapsa süper, Asus yapınca o kadar donanıma ne gerek var
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renega 20 sa.
Full hd ekrana 12gb ram :D
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kımyasal 23 sa.
İsmi kısa olmuş,beğenmedim.
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sniper23 1 gün
Her alandan yardırmış ASUS. Fiyatı da diğerleri ile karşılaştırınca epey iyi.
Fazla yoruma gerek yok, bu telefon tutar.
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AribyAriana 1 gün
O kadar çok donanım koymuşlar ki micro sd kart slotuna yer kalmamış. :)
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strathmorea 1 gün en beğenilen
İstediğin kadar donanımı bas o telefona, ek ayarları da koy, iyi güzel de iş oyun markete bakıyor. Orta seviye bir telefonla aynı oyunları oynayacaksın. O telefondaki donanımın abartısız yarısı boşa gidiyor günümüz oyunlarında.
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morhan1997 1 gün yeni yorumcu
Hocam uzun vadede o orta sınıf telefonlar ki uzun vadeden kastım 9 ay 1 yıl sonunda donmaya ve o oyunları eski performansında oynatmamaya başlıyor
Buna kendi telefonumda şahit oldum
P20 lite orta sınıf diye düşünüyorum
Ki 120 hrz de yüksek bi yenileme hızı elbet donanım belli bir noktada sıkışabilecekken gücü sayesine kullanıcıya hiçbişey hissettirmez
Ve telefona kaç uygulama yüklüyorsunuz bilmiyorum ama 50den fazla yüklü iken aktif kullanımda bir yandan da oyun oynayacaksınız uzun vadede donanım sizi üzmeyecektir parasının hakkını verecektir elbet
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