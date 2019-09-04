Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition tanıtıldı

Asus, Berlin'deki IFA 2019 fuarında ROG Phone 2'nin Avrupa pazarında piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirket ayrıca akıllı telefonun ROG Phone 2 Ultimate Edition adlı gelişmiş bir versiyonunu tanıttı.

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ASUS ROG Phone 2'nin hem standart (artık Elite Edition) hem de Ultimate Edition versiyonu 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.59 inç AMOLED ekran taşıyor.

Her iki model de gücünü Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB LPDDR4X RAM'den alıyor. Ayrıca gelişmiş bir soğutma sistemi ile geldiklerini belirtelim. 6.000 mAh pil içeren telefonlarda hafıza kartı yuvası ise yok.

1 TB depolama ve Cat.20 4G/LTE desteği

ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition mat siyah gövde, 1 TB USF 3.0 depolama birimi ve 2 Gbit/sn'ye kadar indirme hızlarına ulaşabilen Cat20 4G/LTE desteğine sahip.

ASUS ROG Phone 2 Elite Edition’ın fiyatı 899 euro, Ultimate Edition ise 1.199 euro olarak açıklandı. Elite Edition modeli Avrupa'da 20 Eylül 2019 itibarıyla satışa sunulacak. Ultimate Edition varyantının ise bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.