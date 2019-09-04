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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

32 megapiksel ön kameralı Honor 20S resmen tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor bugün yeni bir orta sınıf model çıkardı. 32 megapiksel selfie kamerasına sahip Honor 20S, yüzde 91.7 gibi oldukça iddialı bir ekran-gövde oranı sunuyor.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin alt markası Honor bugün yeni bir orta sınıf telefon tanıttı. Honor 20S olarak lanse edilen cihaz 6.26 inç ekran taşıyor. Ayrıca yüzde 91.7 gibi oldukça iddialı bir ekran-gövde oranına sahip.
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Delikli tasarıma sahip akıllı telefonun 32 megapiksellik ön kamerası ekranın sol üst köşesinde bulunuyor. Kirin 810 yonga setiyle güçlendirilen Honor 20S, 6 ve 8 GB RAM ile donatılmış iki varyant olarak geldi. Dahili depolama kapasitesinin ise 128 GB olduğunu belirtelim.

Üç arka kamera ve 3.750 mAh pil

Cihaz kutudan Android 9.0 (Pie) tabanlı Magic UI arayüzü yüklü şekilde çıkıyor. Arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lens kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi mevcut.
Akıllı telefon yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile piyasaya sürüldü. Ayrıca 20 W hızlı şarjı destekleyen 3.750 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Siyah, Mavi ve Beyaz renk seçenekleri ile sunulan Honor 20S bugünden itibaren Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise şu şekilde:
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 265 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 307 dolar


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barabarabarbara 1 gün en beğenilen
İsterseniz 108mp ön kamera yapın iphone'un 8mp ve samsungun 10mp ön kamerasından daha kalitesiz
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Galaxy. 1 gün yeni yorumcu
Efsane ön kamera olmuş
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Mpt7606 1 gün yeni yorumcu
Şu pili 4binin altında yapmalarını anlamıyorum
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TearsForFears 1 gün
6/128 gb olmasından dolayı fiyatlar biraz yükselmiş. 220-230 dolar olsaydı çok rekabetçi olurdu.
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MS4343 1 gün
Honor'un ürünleri o kadar da kötü değil esasında, sadece şu ABD gerilimi sıkıntı
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barabarabarbara 1 gün en beğenilen
İsterseniz 108mp ön kamera yapın iphone'un 8mp ve samsungun 10mp ön kamerasından daha kalitesiz
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