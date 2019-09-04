32 megapiksel ön kameralı Honor 20S resmen tanıtıldı

Huawei'nin alt markası Honor bugün yeni bir orta sınıf telefon tanıttı. Honor 20S olarak lanse edilen cihaz 6.26 inç ekran taşıyor. Ayrıca yüzde 91.7 gibi oldukça iddialı bir ekran-gövde oranına sahip.

Ayrıca Bkz.

"Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı"

Delikli tasarıma sahip akıllı telefonun 32 megapiksellik ön kamerası ekranın sol üst köşesinde bulunuyor. Kirin 810 yonga setiyle güçlendirilen Honor 20S, 6 ve 8 GB RAM ile donatılmış iki varyant olarak geldi. Dahili depolama kapasitesinin ise 128 GB olduğunu belirtelim.

Üç arka kamera ve 3.750 mAh pil

Cihaz kutudan Android 9.0 (Pie) tabanlı Magic UI arayüzü yüklü şekilde çıkıyor. Arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lens kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi mevcut.

Akıllı telefon yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile piyasaya sürüldü. Ayrıca 20 W hızlı şarjı destekleyen 3.750 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Siyah, Mavi ve Beyaz renk seçenekleri ile sunulan Honor 20S bugünden itibaren Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 265 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 307 dolar