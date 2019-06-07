Asus ROG Phone 2 için Tencent ile iş birliği

Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfına ROG markası ile giriş yapan Asus bu yıl ikinci nesli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Asus ROG Phone 2 oyuncu odaklı telefon için Temmuz ayı işaret ediliyor.

Asus ROG Phone 2 özellikleri

Asus ROG Phone 2 önemli bir optimizasyon stratejisi izleyecek. Çinli oyun devi Tencent ile iş birliği yapan Asus, firmanın oyunlarına göre optimize edilmiş bir Android sürümü ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Microsoft’tan Ethereum akıllı sözleşmelerini doğrulayacak araç"

PUBG ve Fortnite gibi oyunlarda hissesi veya sahipliği olan Tencent ile yapılan iş birliği haliyle bu oyunlarda daha iyi performans için optimizasyon anlamına geliyor. Hali hazırda Tencent firmasının Samsung ile de bir ortaklığı bulunuyor.

Asus ROG Phone 2 ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek. Tencent ortaklığının bu anlamda etkili olduğu tahmin ediliyor. Sonraki dönemde ise telefonu global pazarda görebileceğiz. Henüz donanım tarafında net bilgiler yok ancak Snapdragon 855 yonga seti, sıvı soğutma gibi üst seviye özellikler kesin gibi.