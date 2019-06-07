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Asus ROG Phone 2 için Tencent ile iş birliği

Asus yeni oyuncu odaklı akıllı telefonu için Tencent ile iş birliği yapıyor. Asus ROG Phone 2 pek çok oyun için donanım bazlı hızlandırma özelliği ile gelecek.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfına ROG markası ile giriş yapan Asus bu yıl ikinci nesli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Asus ROG Phone 2 oyuncu odaklı telefon için Temmuz ayı işaret ediliyor.

Asus ROG Phone 2 özellikleri

Asus ROG Phone 2 önemli bir optimizasyon stratejisi izleyecek. Çinli oyun devi Tencent ile iş birliği yapan Asus, firmanın oyunlarına göre optimize edilmiş bir Android sürümü ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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PUBG ve Fortnite gibi oyunlarda hissesi veya sahipliği olan Tencent ile yapılan iş birliği haliyle bu oyunlarda daha iyi performans için optimizasyon anlamına geliyor. Hali hazırda Tencent firmasının Samsung ile de bir ortaklığı bulunuyor.

Asus ROG Phone 2 ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek. Tencent ortaklığının bu anlamda etkili olduğu tahmin ediliyor. Sonraki dönemde ise telefonu global pazarda görebileceğiz. Henüz donanım tarafında net bilgiler yok ancak Snapdragon 855 yonga seti, sıvı soğutma gibi üst seviye özellikler kesin gibi.

 

https://www.phonearena.com/news/asus-rog-phone-2-july-release-confirmed-tencent-games-optimization_id116615 Yorum Yaz
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brk6152 4 gün en beğenilen
Oyuncu telefonunun hiçbir mantığı yok zaten amiral gemisi bir cihaz alırsan aynı donanım var içinde
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brk6152 3 gün mk2kill
Sanki pubg de 90 fps alacak ayrıca oneplus var oyun telefonu değil 90 hz
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brk6152 4 gün en beğenilen
Oyuncu telefonunun hiçbir mantığı yok zaten amiral gemisi bir cihaz alırsan aynı donanım var içinde
1 Yanıt Yanıtla +4
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mk2kill 3 gün brk6152
brk6152
Oyuncu telefonunun hiçbir mantığı yok zaten amiral gemisi bir cihaz alırsan aynı donanım var içinde

yorumunuz sacma olmus..gaming phone kategorisindeki razer phone larda 120hz , asus rog da 90 hz ,nubia red magic3 de 90 hz ekran tazeleme orani var. son cikan one plus 7 pro haric diger amiral gemisi telefonlar 60 hz ustu neredeyse yok.
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