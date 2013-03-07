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Asus Transformers Book 13" tablet/dizüstü hibrit modelinin fiyatı belli oldu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus Transformers Book 13

Asus tarafından 2012 Computex fuarında ilk bilgileri paylaşılan Asus Transformers Book modelinin fiyatı ve teknik ayrıntıları, uzun bir zaman sonra belli oldu.
Tablet ve dizüstü bilgisayar karışımı bir yapıya sahip olan Asus Transformers Book, ekran ve klavye kesimi birbirinde ayrılarak ister tablet, ister dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Üzerinde Windows 8 64bit işletim sisteminin yer alan model teknik olarak, Full HD 1920x1080P 13" IPS LED çoklu dokunmatik ekrana, Inte Core i5 ya da i7 işlemci seçeneklerine, 4GB bellek oranına ve 128GB SSD depolama alanına sahip. Klavye aparatına bağlandığı zaman ekstra olarak 500GB depolama alanına sahip olabilen Asus Transformers Book, tablet haliyle 4.9 saat, dizüstü bilgisayar halinde ise 5.9 saat aktif kullanım süresi sunabiliyor.
 
Asus Transformers Book 13
Üzerinde Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri yanında, MiniDisplay, USB3.0 portları da yer alan modelin tablet ve klavye aparatı ayrı ayrı 950 gram ağırlığa sahipler.
Önümüzdeki hafta Japonya pazarına çıkacak olan Asus Transformers Book'un Intel i5 işlemciye sahip modeli 1280$, Intel i7 işlemciye sahip modeli ise 1500$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün diğer bölgelere ne zaman gönderileceği ise henüz belli değil.
http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-book-japan-launch/ 

http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-book-japan-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
foz54 6 yıl
Bunda harici ekran kartı yoktur ve büyük ihtimal hd4000 vardır ve full HD ekranda istenilen performansı veremez ayrıca fiyat çok pahalı
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bartlebyandco 6 yıl
bunun 14 inch olanı da var.. ama tr ye gelır mı bılmem..
14 laptop olrak iyi ama tablet ıcın buyuk ollabilir hatta 13 bile olabilir..
.
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allking 6 yıl
"4gb bellek oranı" editör türkçe çalışmalı.
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ssbrutality 6 yıl
Hıhı Gördüğünüzün En İyisi..Herkeste Sabancının Torunu İdi.O Kadar Cümle Kuracağınıza Biride Demiyorki Aga Bunun Fiyatı Nedir?Türkiyede Nasıl,Ne Kadara İtelerler Demiyor Ergenler.Tabi Para Kolay Kazanılıyor.
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osmanefeozkan 6 yıl
Sonunda 1080p !
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haymatloshan 6 yıl
Çok hoş görüyor ama bunlarda pil ömrü daha fazla önem arz ediyor.
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xLmNt13 6 yıl
Yakında pc lerin yerini bunlar alır
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yc#1 6 yıl
Klavye aparatında 500 GB sabit disk yerine daha yüksek kapasiteli pile yer verilmeliydi.
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Sajuuk 6 yıl yc#1
yc#1
Klavye aparatında 500 GB sabit disk yerine daha yüksek kapasiteli pile yer verilmeliydi.

Zaten 1.30 saat artıyor gibi pil ömrü, bence de 500gb yerine olabilirdi ama gene de klavye bir şeye yaramış
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ec865 6 yıl
Hibrit cihazlar arasında gördüğüm en iyisi. Ama malesef fiyat.
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