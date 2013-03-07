Asus Transformers Book 13" tablet/dizüstü hibrit modelinin fiyatı belli oldu





Asus tarafından 2012 Computex fuarında ilk bilgileri paylaşılan Asus Transformers Book modelinin fiyatı ve teknik ayrıntıları, uzun bir zaman sonra belli oldu.

Tablet ve dizüstü bilgisayar karışımı bir yapıya sahip olan Asus Transformers Book, ekran ve klavye kesimi birbirinde ayrılarak ister tablet, ister dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Üzerinde Windows 8 64bit işletim sisteminin yer alan model teknik olarak, Full HD 1920x1080P 13" IPS LED çoklu dokunmatik ekrana, Inte Core i5 ya da i7 işlemci seçeneklerine, 4GB bellek oranına ve 128GB SSD depolama alanına sahip. Klavye aparatına bağlandığı zaman ekstra olarak 500GB depolama alanına sahip olabilen Asus Transformers Book, tablet haliyle 4.9 saat, dizüstü bilgisayar halinde ise 5.9 saat aktif kullanım süresi sunabiliyor.

Üzerinde Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri yanında, MiniDisplay, USB3.0 portları da yer alan modelin tablet ve klavye aparatı ayrı ayrı 950 gram ağırlığa sahipler.

Önümüzdeki hafta Japonya pazarına çıkacak olan Asus Transformers Book'un Intel i5 işlemciye sahip modeli 1280$, Intel i7 işlemciye sahip modeli ise 1500$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün diğer bölgelere ne zaman gönderileceği ise henüz belli değil.

http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-book-japan-launch/

http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-book-japan-launch/