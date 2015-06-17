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Asus ZenFone 2 nihayet Türkiye'de

3 yıl
15,5b
1
118
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone 2 nihayet Türkiye'de

Asus'un dünyanın ilk 4GB RAM taşıyan akıllı telefonu ünvanına sahip ZenFone 2 uzun bir aradan sonra nihayet ülkemizde raflara çıkmaya başlıyor. Model versiyonlara göre farklı fiyat etiketlerine sahip. 

Görünüşe göre Asus şimdilik 2GB RAM kapasiteli ve 5 inç ekranlı versiyonları ülkemize getirmemiş gibi duruyor. Gelen model 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana ve 4GB RAM'e sahip olan versiyon. Gorilla Glass 3 ile kaplanan ekranda ASUS TruVivid teknolojisi daha fazla parlaklık ve canlı renkler sağlıyor.  

Modelin yongaseti 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 ve 2.3GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Saat hızı depolama kapasitesine göre değişiyor. 13MP çözünürlüğündeki arka kamera PixelMaster teknolojisi ile düşük ışık koşullarında en iyi fotoğraf deneyimini sunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve geniş açılı bir lense sahip. 

Modelde 3000mAh gücünde bir batarya yer alırken, hızlı şarj teknolojisi ile bataryanın yüzde 60'ı 39 dakikada dolabiliyor. Android 5.0 işletim sistemi bulunan model 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. 

Modelin 1.8GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 16GB depolama kapasitesi olan versiyon 1099TL fiyat etiketine sahip. 2.3GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon 1299TL. 2.3GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 64GB depolama kapasitesi olan versiyon ise 1499TL olarak belirlenmiş. Model ay sonunda piyasada olacak.  

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Chandler_Bing 3 yıl en beğenilen
Bu fiyata tasarım özürlüsü zenfone 2 alıcağıma gider S5 Z2 Z3C G3 gibi geçen senenin amiral gemilerini alırım
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kesbi 3 yıl
Yurt dışında perakende fiyatı 250 dolar, bizde 1300 lira. Vergiyle filan alakası yok olayın. Asus Türkiye'ye birilerinin siz ne yapıyorsunuz demesi lazım.
Yurt dışındaperakendefiyatı 250 dolar, bizde 1300 lira. Vergiyle filan alakası yok olayın. Asus Türkiye'ye birilerinin siz ne yapıyorsunuz demesi laz...
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meruh79 3 yıl
yurtdışında 250 dolar olan model 64 gb,, ,,32 gb olan dahada ucuz..türkiyeye gelen bütün firmalar Türkiyeyi yolunacak kaz olarak görüyor galiba!!
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaslar kullanan arsa sizden ricam iki hat aktifmi yani vadafone ve turksel takılı vadafonia gorurken turksel aransa arıyanı aynı anda gorebilirmiyim
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sncsnc 3 yıl DH Misafiri
Ben iki hattıda turkcel olarak kullanıyorum. iki hatta aktif biriyle konuşurken diğerinden cağrı kabul edebiliyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Samsung Note 3 kullanıyordum kasma ekranda donma sık sık yaşadıgım olaylardı etrafım Lg 3 Note 4 kullananlarıda görüyordum. Kısaca asus Zenfone 2 aldım telefo UÇAK resmen UÇAK fayk bir hesap yada asus çu flan değilim normal bir müşteriyim Bu telefon Lg 3 Lg 4 dü de ezer Note 3 de ezer Boş Muhabbete gerek yok ben kullandım bu telefonları.
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DH Misafiri 3 yıl
Asus tamamdır iyidir hoştur güzel telefondur ama sunu merak ediyorum Lg g3 2k ekranı kasıyor diyen arkadaşlar o telefonu nasıl kullaniyorsunuzda kasıyor ? Ben yaklasik 3 aydır kullaniyorum 1 gram kasma donma yok ve fiyatıni gayry hakeden bir telefon. 4Gb RAM var diye Asus a para vermek pek akıl karı degil. Bi sitede okumustum tam hatirlamiyorum yinede soyliyeyim 4GB Ram intel atom isletim sistemiyle snapdragoon 605 e mi ne eşitmiş. Anlicaginiz bir g3 hizinda degil ;)
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NeutronS 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Asus tamamdır iyidir hoştur güzel telefondur ama sunu merak ediyorum Lg g3 2k ekranı kasıyor diyen arkadaşlar o telefonu nasıl kullaniyorsunuzda kasıyor ? Ben yaklasik 3 aydır kullaniyorum 1 gram kasma donma yok ve fiyatıni gayry hakeden bir telefon. 4Gb RAM var diye Asus a para vermek pek akıl karı degil. Bi sitede okumustum tam hatirlamiyorum yinede soyliyeyim 4GB Ram intel atom isletim sistemiyle snapdragoon 605 e mi ne eşitmiş. Anlicaginiz bir g3 hizinda degil ;)

G3 kullaniyorsun diye asusu kotulemeye gerek yok
2.3 ghz olani 800-810 lara esit seviyede tabi 2 binlik telefonlarin islemcileri ile ayni olamaz tabiki onuda demedim zaten
ama g3 den s5 note 2 gibi telefonlari ezer gecer
G3 daha iyi olsaydi zenfone telefonu şubattan beri beklemez gidip g3 alirdim
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BlackFendeR 3 yıl
Bir sürü farklı tarih geziniyor ortalıkta. Onun başı, şunun ortası şeklinde değil de, telefonun tüm Türkiye'deki mağazalara dağıtılıp, satışa sunulacağı, tam ve net bir tarih varsa, paylaşırsanız sevinirim.
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TormentedSoul 3 yıl
her firmanın telefonu ilk çıktığında fiyatı muazzam oluyor ama konu zenfone olunca yerin dibine sokuluyor cihaz... bedava mı isterdin kardeş?
misal samsung s6
yurt dışında 500dolar seviyesinde 32gb modeli
bizde 900 dolar seviyesinde
a-aa
fiyatı iki katına çıkmış neredeyse, çöp lan o fiyata alınmaz
htc one m9 bu yurt dışında 600dolar civarında ama yine ülkemizde 1000 dolara yakın
ee? bu da çöp bu da alınmaz
her cihaz en az %50 koyarsa fiyata biz napıcaz? memlekete gelen her cihaz çöp tabii posta yoluyla gelmezse, aliexpress vs çin sitesinden almazsanız
şimdi bana en yüksek fiyatı söyleme demeyin hepsiburada sitesinden aldım, diğer fiyatlar amazon fiyatı; sen bana ucuzunu bul ben sana ucuzunu bulurum yurt dışında...
ha paralel ithalat 300-500 eksik bulunur ama verizon 0-199 dolar arasına veya başka operatörler sim kilitli 400 dolara satıyor bu cihazları
700 dolar olan iphone 6 plus ise ülkemizde yaklaşık 100o dolardan az fazla yani en insaflısı da gene iphone çıktı gibi, ama o 299 dolar sim kilitli dur lan iyice cihaz ucuzladı...
neyse; samsung, htc, lg vs firmalar nasıl yurt dışı fiyatında %50-%100 koyularak satılıyorsa asus da o şekilde satılıyor amazonda 250 dolar bizde 400 dolar
size kalsa her cihaz çöp, hiçbir cihaz alınmaz...
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ozgurkimil 3 yıl
Bence fiyat çok yüksek değil. Beğenmeyen gider o sahip olduğu 2k ekran yüzünden bir taraflarını kaldırmaktan aciz g3 alır. Tabi ithalatçı garantili alır çünkü başka türlü 64 gb zenfone fiyatına anca 16gb g3 alırsın
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NeutronS 3 yıl
Ben alicam yok g3 ten iyimiş yok pahaliymis
arkadaslar bu fiyata zor bulunur g3 g2 eskidi
g4 bile alınmaz bataryasi çabucak bitiyo
gelsin hemen alacagim
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DH Misafiri 3 yıl
Meizu MX4 350$ = 1100 TL Asus Zenfone 2 200$ = 1100 TL
Giderim mx4 alırım bu tasarım yoksunu zenfone 2 yi almaktansa
Asus Türkiye .... Bu adamlara (!) paramı yedirecem.
Fanboy lar eksileyebilir .
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DH Misafiri 3 yıl
Eğer 900-1300 Tl aralığında olsaydı daha iyi yolurdu yok satardı tabi ama bence çok iyi bir telefon her yerde inceleme videolarını izledim 49bin puan alıyor antutudan diğer test programlarındada ortalamanın üstünde tam fiyat performans telefonu evet aç kapa tuşu yanlış yerde ama benim için önemli olan fiyat performans gidipte bir telefona 2000-3000 tl veremem 32 gb lığını alırım 1300 tl den miss mağzalar kampanya vs de yapıyor illaki 1100 1000 lira civarına bile bulunur 32 gb lığı
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ozgurkimil 3 yıl DH Misafiri
Kardeş knock on off özelliği var telefonda o güç tuşuna pek ihtiyacın olmayacak
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DH Misafiri 3 yıl
Yav bizim milleti dudukleyen yaranir 32 gb olan asus 320$ civari fiyatı yani hemen hemen 900 Tl geri kalan payın büyük kısmı vergi ve illaki asus türkiye temsilciside kendine pay çıkartmış ama cok değil emin olun ve bu telefonu g3 ile kiyaslamayin bu telefonu note4 veya g4 ile kiyaslayin ama bizim türk milleti işine geldiği gibi yapar işini ancak bu kapasitede hangi marka bu fiyata telefon çıkardı acaba g4 2100 tl elestir yürü s6 alırım bunu alicama de uretken olucaksin elestirmicen oturdugun yerden adamların tasarımına laf ediyo sen ne tasarladin bugüne dek neyse
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DH Misafiri 3 yıl
1500 liraya üst sınıf birçok telefon varken asus Türkiyede biraz zor satar. LG G2, LG G3, SONY XPERİA Z1, Z1 COMPACT, Z2, Z3 COMPACT,Htc One M7, Htc One E8 ,Htc Desire EYE,Htc Desire 820 var. İnşallah fiyatta bir değişiklik yaparlar yoksa işleri zor.Şimdi arkadaşlar dolar kurundan, vergiden bahsedecekler ancak bu paraya alınmaz. Düşük işlemcili telefonun, 16 Gb romlusunu 1099'a Türkiyeye göndereceğine 2.3 GHz Intel Atom Z3580 işlemcili ve 16 Gb rom olanını aynı fiyata gönderselerdi alınırdı. Asus kendini uyanık sanıyor.
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