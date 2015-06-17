Asus ZenFone 2 nihayet Türkiye'de

Asus'un dünyanın ilk 4GB RAM taşıyan akıllı telefonu ünvanına sahip ZenFone 2 uzun bir aradan sonra nihayet ülkemizde raflara çıkmaya başlıyor. Model versiyonlara göre farklı fiyat etiketlerine sahip.





Görünüşe göre Asus şimdilik 2GB RAM kapasiteli ve 5 inç ekranlı versiyonları ülkemize getirmemiş gibi duruyor. Gelen model 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana ve 4GB RAM'e sahip olan versiyon. Gorilla Glass 3 ile kaplanan ekranda ASUS TruVivid teknolojisi daha fazla parlaklık ve canlı renkler sağlıyor.





Modelin yongaseti 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 ve 2.3GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Saat hızı depolama kapasitesine göre değişiyor. 13MP çözünürlüğündeki arka kamera PixelMaster teknolojisi ile düşük ışık koşullarında en iyi fotoğraf deneyimini sunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve geniş açılı bir lense sahip.





Modelde 3000mAh gücünde bir batarya yer alırken, hızlı şarj teknolojisi ile bataryanın yüzde 60'ı 39 dakikada dolabiliyor. Android 5.0 işletim sistemi bulunan model 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak.





Modelin 1.8GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 16GB depolama kapasitesi olan versiyon 1099TL fiyat etiketine sahip. 2.3GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon 1299TL. 2.3GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 64GB depolama kapasitesi olan versiyon ise 1499TL olarak belirlenmiş. Model ay sonunda piyasada olacak.