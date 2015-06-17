Asus ZenFone 2 nihayet Türkiye'de

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Asus'un dünyanın ilk 4GB RAM taşıyan akıllı telefonu ünvanına sahip ZenFone 2 uzun bir aradan sonra nihayet ülkemizde raflara çıkmaya başlıyor. Model versiyonlara göre farklı fiyat etiketlerine sahip.
Görünüşe göre Asus şimdilik 2GB RAM kapasiteli ve 5 inç ekranlı versiyonları ülkemize getirmemiş gibi duruyor. Gelen model 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana ve 4GB RAM'e sahip olan versiyon. Gorilla Glass 3 ile kaplanan ekranda ASUS TruVivid teknolojisi daha fazla parlaklık ve canlı renkler sağlıyor.
Modelin yongaseti 4 çekirdekli Intel Atom Z3580 ve 2.3GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Saat hızı depolama kapasitesine göre değişiyor. 13MP çözünürlüğündeki arka kamera PixelMaster teknolojisi ile düşük ışık koşullarında en iyi fotoğraf deneyimini sunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve geniş açılı bir lense sahip.
Modelde 3000mAh gücünde bir batarya yer alırken, hızlı şarj teknolojisi ile bataryanın yüzde 60'ı 39 dakikada dolabiliyor. Android 5.0 işletim sistemi bulunan model 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak.
Modelin 1.8GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 16GB depolama kapasitesi olan versiyon 1099TL fiyat etiketine sahip. 2.3GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon 1299TL. 2.3GHz saat hızında çalışan yongaseti ve 64GB depolama kapasitesi olan versiyon ise 1499TL olarak belirlenmiş. Model ay sonunda piyasada olacak.
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G3 kullaniyorsun diye asusu kotulemeye gerek yok
2.3 ghz olani 800-810 lara esit seviyede tabi 2 binlik telefonlarin islemcileri ile ayni olamaz tabiki onuda demedim zaten
ama g3 den s5 note 2 gibi telefonlari ezer gecer
G3 daha iyi olsaydi zenfone telefonu şubattan beri beklemez gidip g3 alirdim
misal samsung s6
yurt dışında 500dolar seviyesinde 32gb modeli
bizde 900 dolar seviyesinde
a-aa
fiyatı iki katına çıkmış neredeyse, çöp lan o fiyata alınmaz
htc one m9 bu yurt dışında 600dolar civarında ama yine ülkemizde 1000 dolara yakın
ee? bu da çöp bu da alınmaz
her cihaz en az %50 koyarsa fiyata biz napıcaz? memlekete gelen her cihaz çöp tabii posta yoluyla gelmezse, aliexpress vs çin sitesinden almazsanız
şimdi bana en yüksek fiyatı söyleme demeyin hepsiburada sitesinden aldım, diğer fiyatlar amazon fiyatı; sen bana ucuzunu bul ben sana ucuzunu bulurum yurt dışında...
ha paralel ithalat 300-500 eksik bulunur ama verizon 0-199 dolar arasına veya başka operatörler sim kilitli 400 dolara satıyor bu cihazları
700 dolar olan iphone 6 plus ise ülkemizde yaklaşık 100o dolardan az fazla yani en insaflısı da gene iphone çıktı gibi, ama o 299 dolar sim kilitli dur lan iyice cihaz ucuzladı...
neyse; samsung, htc, lg vs firmalar nasıl yurt dışı fiyatında %50-%100 koyularak satılıyorsa asus da o şekilde satılıyor amazonda 250 dolar bizde 400 dolar
size kalsa her cihaz çöp, hiçbir cihaz alınmaz...
arkadaslar bu fiyata zor bulunur g3 g2 eskidi
g4 bile alınmaz bataryasi çabucak bitiyo
gelsin hemen alacagim
Giderim mx4 alırım bu tasarım yoksunu zenfone 2 yi almaktansa
Asus Türkiye .... Bu adamlara (!) paramı yedirecem.
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