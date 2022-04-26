Poco F4 GT tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 120Hz ekran, 120W hızlı şarj

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Poco, güçlü Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 120Hz AMOLED ekran, RGB arka aydınlatma ve 120W ultra hızlı şarj özelliklerine sahip yeni amiral gemisi akıllı telefonu Poco F4 GT'yi tanıttı.

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Poco F4 GT, 120Hz yenileme hızı ve 20MP Sony IMX596 sensörlü selfie kamera deliği ile düz 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Arka panelde üç kamera var: Sony IMX686 sensörlü 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro kamera. Bu arada kamera bloğunda bildirimler ve oyunlar için kullanılan RGB aydınlatma da bulunuyor.

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Poco F4 GT fiyatı

Cihaz, güçlü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini soğutmak için LiquidCool 3.0 teknolojisine de sahip. Poco F4 GT'nin diğer özellikleri arasında LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, Wi-FI 6E, Bluetooth 5.2, 120W HyperCharge ultra hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh pil yer alıyor.

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Poco F4 GT, 28 Nisan'dan itibaren 8GB/128GB versiyonu için 600 Euro ve 12GB/256GB versiyonu için ise 700 Euro fiyatlandırmasıyla satışa sunulacak.

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Poco F4 GT tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 120Hz ekran