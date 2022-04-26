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    Poco F4 GT tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 120Hz ekran, 120W hızlı şarj

    Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Poco markası, bugün ilk akıllı saat modelinin dışında Poco F4 GT adlı yeni amiral gemisi akıllı telefonunu da tanıttı.       
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    Poco F4 GT tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 120Hz ekran
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    Poco, güçlü Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 120Hz AMOLED ekran, RGB arka aydınlatma ve 120W ultra hızlı şarj özelliklerine sahip yeni amiral gemisi akıllı telefonu Poco F4 GT'yi tanıttı.

    Poco F4 GT, 120Hz yenileme hızı ve 20MP Sony IMX596 sensörlü selfie kamera deliği ile düz 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Arka panelde üç kamera var: Sony IMX686 sensörlü 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro kamera. Bu arada kamera bloğunda bildirimler ve oyunlar için kullanılan RGB aydınlatma da bulunuyor.

    Poco F4 GT tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 120Hz ekran
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    Poco F4 GT fiyatı

    Cihaz, güçlü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini soğutmak için LiquidCool 3.0 teknolojisine de sahip. Poco F4 GT'nin diğer özellikleri arasında LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, Wi-FI 6E, Bluetooth 5.2, 120W HyperCharge ultra hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh pil yer alıyor.

    Poco F4 GT tanıtıldı: Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 120Hz ekran
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    Poco F4 GT, 28 Nisan'dan itibaren 8GB/128GB versiyonu için 600 Euro ve 12GB/256GB versiyonu için ise 700 Euro fiyatlandırmasıyla satışa sunulacak.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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