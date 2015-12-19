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Asus ZenFone 3, parmak izi okuyucu trendine katılabilir

ZenFone serisiyle akıllı telefon pazarında iyi bir çizgi yakalayan Asus, bu çizgiyi devam ettirmek için farklı yeniliklerle tüketicilerin karşısına çıkacak. Bunlardan birisi parmak izi okuyucu.
3 yıl
5,2b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone 3, parmak izi okuyucu trendine katılabilir

Son dönemde üst ve orta seviye pek çok akıllı telefonlarda parmak izi okuyucu özelliğini görmeye başladık. Kullanıcılara daha güvenli bir kullanım tecrübesi sunmayı amaçlayan parmak izi okuyucular, Android 6.0'daki yerleşik destek ile birlikte hız kazanmaya başladı. Asus da yeni modellerinde bu teknolojiye göz kırpıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre gelecek yıl ki ZenFone 3 amiral gemi modelinde, Asus parmak izi okuyucuya yer vermeyi planlıyor. Firma tedarik için Tayvanlı Elan Microelectronics ve Çinli Goodix üreticileriyle temas halinde. Alınan karar sonucunda ya bir firmanın ya da her ikisinin çözümleri yeni cihazda boy gösterecek. 

Hali hazırda akıllı telefon pazarında parmak izi okuyucuların benimsenme oranı yüzde 30 civarında seyrediyor. Kullanımın yaygınlaşması, sensör maliyetlerine de olumlu yansıyor. Elan, Goodix, Egis, FocalTech gibi Asyalı üreticiler parmak izi sensörü üretimini artırdı ve maliyetlerin 5$ civarına düşmesi bekleniyor. Bu sayede gelecek yıl parmak izi okuyucuların benimsenme oranları yüzde 50 seviyesine yükselecek. 

Asus bu yıl 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor. Gelecek yıl ise hedef 30 milyon satış rakamı. Asus bu anlamda Myanmar, Kamboçya, Bangladeş, Mısır ve Nijerya pazarlarına da açılacak. Bununla birlikte Xiaomi, Huawei, Lenovo gibi firmaların baskısı Asus'u biraz zorlayacak gibi görünüyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20151217PD210.html Yorum Yaz
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symbiat 3 yıl
Nevfel
Zenfone 2 den yediğimiz kazıktan sonra aman bir daha asus alırmıyım hiç. 64 bit işlemci var de sonrada yazılımı 32 bit koy işlemcinin gerçek performansını verme. Kamera çok iyi çok iyi de ama çektiğim fotolar çamur gibi çıksın. Daha 5.1 i bile veremedi telefona. Ivır zıvır güncelleme ile telefonu adam etmeye çalışıyorlar.

Sonuna kadar katılıyorum, note 3 neo telefonumu sattım zenfone 2 32gb aldım, köpek gibi pişmanım, bu kadarmı sorunlu yazılım olur bir cihazda. Satıp kurtulucam bir an önce.
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kadirirdem 3 yıl
eskisi gibi f/p oranıyla çıkmıyor telefonları ama ekran kasa oranı iyi bir model gelsin rekabet iyidir..
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*siteci* 3 yıl
Dışarıdaki fiyatları ülkemizde de görebilsek eksilerini görmezden gelebilirdik ama malesef o fiyata Türkiye'de fazla satamazsın Asus.
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Umutcan 3 yıl
2000tl'den çıkar artık 3. model. F/p avantajı pek kalmadı.
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arel.gr 3 yıl
eger bu parmak sürpriz fiyat işaret ediyorsa trende katılmasın.
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xxxx1 3 yıl
3,5 dolarlık maliyeti olan parmak izinin bu saatten sonra olmaması zaten şimşekleri üzerine çekerdi.
Asus' dan daha güçlü daha yenilikçi cihazlar bekliyorum açıkcası,zira pc sektöründeki tecrübesi ve kalitesi bu gerektiriyor...
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Nevfel 3 yıl
Zenfone 2 den yediğimiz kazıktan sonra aman bir daha asus alırmıyım hiç.
64 bit işlemci var de sonrada yazılımı 32 bit koy işlemcinin gerçek performansını verme. Kamera çok iyi çok iyi de ama çektiğim fotolar çamur gibi çıksın.
Daha 5.1 i bile veremedi telefona. Ivır zıvır güncelleme ile telefonu adam etmeye çalışıyorlar.
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senersongur 3 yıl
Zenfone 3 bu ay sonu çıkarsa iyi olur.

Bataryayı 4000mah yada 5000mah yaparlar umarım.
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Seyrim 3 yıl
Çok rahat bir sistem.. Her telefonda olmalı.. Güvenlik açısında da iyi.
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