Asus ZenFone 3, parmak izi okuyucu trendine katılabilir

Son dönemde üst ve orta seviye pek çok akıllı telefonlarda parmak izi okuyucu özelliğini görmeye başladık. Kullanıcılara daha güvenli bir kullanım tecrübesi sunmayı amaçlayan parmak izi okuyucular, Android 6.0'daki yerleşik destek ile birlikte hız kazanmaya başladı. Asus da yeni modellerinde bu teknolojiye göz kırpıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre gelecek yıl ki ZenFone 3 amiral gemi modelinde, Asus parmak izi okuyucuya yer vermeyi planlıyor. Firma tedarik için Tayvanlı Elan Microelectronics ve Çinli Goodix üreticileriyle temas halinde. Alınan karar sonucunda ya bir firmanın ya da her ikisinin çözümleri yeni cihazda boy gösterecek.





Hali hazırda akıllı telefon pazarında parmak izi okuyucuların benimsenme oranı yüzde 30 civarında seyrediyor. Kullanımın yaygınlaşması, sensör maliyetlerine de olumlu yansıyor. Elan, Goodix, Egis, FocalTech gibi Asyalı üreticiler parmak izi sensörü üretimini artırdı ve maliyetlerin 5$ civarına düşmesi bekleniyor. Bu sayede gelecek yıl parmak izi okuyucuların benimsenme oranları yüzde 50 seviyesine yükselecek.





Asus bu yıl 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor. Gelecek yıl ise hedef 30 milyon satış rakamı. Asus bu anlamda Myanmar, Kamboçya, Bangladeş, Mısır ve Nijerya pazarlarına da açılacak. Bununla birlikte Xiaomi, Huawei, Lenovo gibi firmaların baskısı Asus'u biraz zorlayacak gibi görünüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20151217PD210.html