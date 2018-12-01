Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenFone Max M2 ve Max Pro M2'nin tüm teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı

Asus'un yakın gelecekte piyasaya süreceği iki yeni orta segment cihazı Asus ZenFone Max Pro(M2) ve Asus ZenFone Max M2'nin teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı. Detaylar haberimizde
5 ay
9,2b
1
7
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvanlı bilgisayar ve mobil cihaz üreticisi Asus, yakın gelecekte iki yeni akıllı telefon modeli ZenFone Max Pro(M2) ve ZenFone Max M2’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde cihazların teknik özelliklerinden küçük bir kısmı isabetli tahminleri ve yaptığı sızıntılarla ün salmış olan Roland Quandt tarafından sızdırılmıştı.
İlk sızıntının üzerinden henüz çok vakit geçmemişken Roland Quandt'tan cihazlarla ilgili yepyeni bir sızıntı daha geldi. Yeni sızıntı ile cihazların tüm teknik özellikleri ve tasarımlarını gözler önüne seren görseller açığa çıktı.
Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazların teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, ZenFone Max Pro (M2), 6 inç genişliğinde ve 2340 x 1080 çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkacak. 4 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB/128 GB’lık iki farklı depolama alanı seçeneğine sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alacak. 3 adet kamera sensörüne sahip olacak olan cihazda, 12+5 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörü bulunacak. Ayrıca cihaz, 5.000 mAh gücünde dev bir batarya ile karşımıza çıkacak.
ZenFone Max M2’ye gelecek olursak, cihaz 6 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. 4 GB’lık bir RAM’e ve 32GB / 64GB’lık iki adet dahili depolama seçeneğine sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 636 yonga setinden alacak. Tıpkı Zenfone Max Pro(M2) gibi 3 adet kamera sensörüne sahip olacak olan cihazda, 13 MP çözünürlüğünde bir adet ön kamera sensörü bulunacak.
Cihazların tasarımlarından da biraz söz edecek olursak, aralarında donanımsal olarak neredeyse hiç fark bulunmayan cihazlar, tasarımsal açıdan bir takım farklılar taşıyor. Max Pro M2, cam bir kasa ile karşımıza çıkarken, Max M2 metal bir kasaya sahip. Ayrıca ZenFone Max Pro M2, Max M2'den daha küçük bir çentiğe ve daha kalın bir alt çerçeveye sahip.
Cihazların ne zaman tanıtılacakları ve ne civarda fiyat etiketlerine sahip olacakları ise şu an için oldukça büyük bir merak konusu.
https://www.gizmochina.com/2018/11/30/asus-zenfone-max-pro-m2-max-m2-full-specifications-and-images-leaked/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
viper17 5 ay en beğenilen
Asus'un yakın gelecekte piyasaya süreceği..
3 vakte kadar telefon geliyormuş
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LooF 5 ay
Bu cihazın 4/64 varyantı 23. aralıkta elimde 2 tane mavi.İsteyen olursa pm atsın şehirdışına gönderim yapılır.Location:Adana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 5 ay
Tüm telefonların yeni favorisi SD660 oldu, ya çok pahalı idi ya da firmalar bizi koparıyor. Bu işlemci 2 yıl büyük güncelleme alabiliyorsa amiral gemisi telefonların en az 4-5 yıl güncelleme alması gerekir diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
Asus da nerede Snapdragon 636 gibi şlemciler var hep onları seçer nedense...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 5 ay
Başlığa bakıp geçerseniz bu editörler ne yiyecek?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 5 ay
tüm telefonlar birbirinin kopyası olmaya başladı. zaten ince çerçevelerden ön tarafa marka logosu koyamıyorlar, kılıfla kullanınca da arka taraf kapanıyor ve böylelikle aynı masada bulunan 5-6 farklı marka modeldeki telefonların hepsi birbirinin aynısı oluyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 5 ay
ön şağomi arka gm8.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 5 ay en beğenilen
Asus'un yakın gelecekte piyasaya süreceği..
3 vakte kadar telefon geliyormuş
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü” 5 ay Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor 5 ay Sega - Nintendo savaşını anlatan Console Wars dizisi geliyor 5 ay RTX Titan’ın görüntüleri sızdı 5 ay Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın 5 ay Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı 5 ay Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor 5 ay 5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak 5 ay İtalya'da ihtiyarlık 75 yaşından sonra başlıyor 5 ay HTC U11 Life Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu 5 ay YouTube Music uygulamasının Android versiyonuna ekolayzer desteği geldi 5 ay Uluslararası otel zinciri Marriott, 500 milyon müşterinin kişisel bilgileri çaldırdı 5 ay Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor 5 ay Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı 5 ay NASA, Mars’ta bulunan InSight keşif aracından yeni fotoğraflar paylaştı 5 ay BMW M340i xDrive tanıtıldı 5 ay Valeroa koruma teknolojisi belirli bir süre kırılmama garantisi veriyor 5 ay Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi 5 ay 3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Asus ZenFone Max M2 ve Max Pro M2'nin tüm teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı Sonraki Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var 5 ay Stickman yaratıcısından farklı bir PvP shooter oyunu 5 ay Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi] 5 ay Niantic, Pokemon Go’ya oyuncular arası karşılaşma özelliği ekliyor 5 ay GeForce GTX ekran kartları Fortnite hediye paketi ile geliyor 5 ay DC filmlerine bir yenisi daha ekleniyor: Blue Beetle 5 ay Galaxy A8s, 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon olabilir 5 ay PewDiePie kanalına abone toplamak amacıyla yazıcıları hacklediler 5 ay Galaxy S10'un Infinity-O ekranı işte böyle bir deneyim sunacak 5 ay Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor 5 ay MediaTek açıkladı: Yapay zekada çığır açacak Helio P90 yonga seti geliyor 5 ay 90'lı yıllardan günümüze: Honda Passport ismi 2019'da geri dönüyor 5 ay Coinbase Pro üzerinden artık ZCash ticareti yapılabilir 5 ay Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacak 5 ay Nissan, yeni elektrikli yarış aracı Leaf Nismo RC'yi tanıttı 5 ay IKEA’dan uygun fiyatlı akıllı priz 5 ay MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme 5 ay Bazı OnePlus 6T'lerin ekranında garip bir sorun ortaya çıktı 5 ay Intel mimari konferansı 11 Aralık tarihinde yapılacak 5 ay Monster'da Bu Hafta - Rocket League Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim