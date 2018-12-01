Asus ZenFone Max M2 ve Max Pro M2'nin tüm teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı

Tayvanlı bilgisayar ve mobil cihaz üreticisi Asus, yakın gelecekte iki yeni akıllı telefon modeli ZenFone Max Pro(M2) ve ZenFone Max M2’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde cihazların teknik özelliklerinden küçük bir kısmı isabetli tahminleri ve yaptığı sızıntılarla ün salmış olan Roland Quandt tarafından sızdırılmıştı.

İlk sızıntının üzerinden henüz çok vakit geçmemişken Roland Quandt'tan cihazlarla ilgili yepyeni bir sızıntı daha geldi. Yeni sızıntı ile cihazların tüm teknik özellikleri ve tasarımlarını gözler önüne seren görseller açığa çıktı.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazların teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, ZenFone Max Pro (M2), 6 inç genişliğinde ve 2340 x 1080 çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkacak. 4 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB/128 GB’lık iki farklı depolama alanı seçeneğine sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alacak. 3 adet kamera sensörüne sahip olacak olan cihazda, 12+5 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörü bulunacak. Ayrıca cihaz, 5.000 mAh gücünde dev bir batarya ile karşımıza çıkacak.

ZenFone Max M2’ye gelecek olursak, cihaz 6 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. 4 GB’lık bir RAM’e ve 32GB / 64GB’lık iki adet dahili depolama seçeneğine sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 636 yonga setinden alacak. Tıpkı Zenfone Max Pro(M2) gibi 3 adet kamera sensörüne sahip olacak olan cihazda, 13 MP çözünürlüğünde bir adet ön kamera sensörü bulunacak.

https://www.gizmochina.com/2018/11/30/asus-zenfone-max-pro-m2-max-m2-full-specifications-and-images-leaked/

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Cihazların tasarımlarından da biraz söz edecek olursak, aralarında donanımsal olarak neredeyse hiç fark bulunmayan cihazlar, tasarımsal açıdan bir takım farklılar taşıyor., cam bir kasa ile karşımıza çıkarken,metal bir kasaya sahip. Ayrıca'den daha küçük bir çentiğe ve daha kalın bir alt çerçeveye sahip.Cihazların ne zaman tanıtılacakları ve ne civarda fiyat etiketlerine sahip olacakları ise şu an için oldukça büyük bir merak konusu.