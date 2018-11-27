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Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi

Henüz Android 9 Pie güncellemesi almamış olan Xiaomi Mi 8 SE, Android'in gelecek sene kullanıcılarla buluşacak yepyeni sürümü Android Q ile Geekbench'te görüntülendi.
5 ay
9,7b
1
9
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla kısa sürede global çapta popülarite elde etmeyi başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, aynı zamanda Android güncellemelerini kullanıcılarına oldukça hızlı bir şekilde ulaştırmasıyla tanınıyor.
Mi 8 ailesinin en gelişmiş üyeleri Mi 8 ve Mi 8 Explorer için hali hazırda Android Pie güncellemesi yayınlamış olan şirket, yılın son çeyreği bitmeden serinin diğer üyeleri Mi 8 Pro ve Mi 8 SE için de Android Pie güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor.
Ancak görünüşe bakılırsa şirketin Mi 8 SE için planları yalnızca Android Pie ile sınırlı değil. Cihaz daha Android 9 Pie güncellemesi bile almadan Android’in gelecek sene kullanıcılar ile buluşacak sürümü Android Q ile Geekbench’te görüntülendi.
Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi
 
Bu da demek oluyor ki şirket daha şimdiden cihazın Android Q güncellemesinin testlerine başlamış durumda. Buradan yola çıkarak cihazın Android Q güncellemesi alacak ilk cihazlar arasında yer alacağını rahatlıkla öngörebiliyoruz.
https://www.mysmartprice.com/gear/pixel-3-xl-pixel-now-xiaomi-mi-8-se-spotted-geekbench-running-android-q/ Yorum Yaz
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carloska 5 ay
Redmi Note 3 Pro hala MM da isteseler en son güncellemeyi verirler amaç daha fazla telefon satmak marka çok farketmiyor...
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Akbaba89 5 ay
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Haber yaparken teyit edin lütfen.
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V4LKyR 5 ay
Daha P göremedik, Q ne ara çıkıyor?
Q'nun uzaltılmışı ne?
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intel7mix 5 ay
mi5 performansını anca veriyor orta segment cihazların donanımları baya geriden geliyor.
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kalamalka* 5 ay intel7mix
Performans sadece kagıt üstündeki değer değildir.Şunu bir ögrenelim artık.P 20 ile kıyaslasan neyse dicem.2000 bandında bu tasarımda bi telefon yok.
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fastmustaine 5 ay
Şu telefonun tasarımını bir türlü beğenemedim çok itici geliyor
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kalamalka* 5 ay fastmustaine
Sırf o çerçevesi için bu telefonu aldım.Farklı olduğu doğru.
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