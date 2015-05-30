Asus ZenFone Selfie iddiaları gündemde

Bu yıl akıllı telefon pazarında çıtasını yükseltmek isteyen Asus, ağırlıklı olarak ZenFone 2 modeli ile yürümeyi amaçlıyor. Ancak firmanın farklı kategorilere yönelik hamleleri de olacak gibi gözüküyor.





ZenFone Zoom modeli ile akıllı telefonlarda daha iyi bir kamera araya tüketicileri hedefleyen Asus, şimdi de özçekim tutkunlarına hitap etmeye hazırlanıyor. İddialara göre Asus ZenFone Selfie adında yeni bir akıllı telefon modeli yolda.





Gelecek ay itibariyle tanıtılması beklenen ZenFone Selfie modelinde hem ön hem de arka kamera LED flaşlı 13MP çözünürlüğünde bir sensör barındıracak. Ancak arka kamerada lazer odaklamalı sistem belirleyici unsur olacak.





LG modellerinden hatırladığımız lazer tabanlı otomatik odaklama, kameranın odaklanması esnasında kızılötesi ışınlar yayarak daha hassas ve daha hızlı bir şekilde odaklanma yapılmasını sağlıyor.





Asus ZenFone Selfie modelinde 5.5 inçlik bir ekran yer alacağı belirtilirken tasarım anlamında da ZenFone 2 çizgilerini aynen benimseyecek. Bu cihaz yanında Asus'un ZenPad adında yeni bir tablet serisi tanıtması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-Selfie-reportedly-coming-soon-with-two-13-MP-cameras-and-laser-auto-focus_id69731