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Asus ZenPad tablet modelleri resmiyet kazandı

3 yıl
2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenPad tablet modelleri resmiyet kazandı

ZenFone ismiyle akıllı telefon pazarında ivmeyi yukarı çekmeye gayret eden Asus, tablet pazarına da ZenPad adında yeni bir seri sunmaya hazırlanıyor. Seride ilklere imza atan modeller de mevcut. 

ZenPad serisinde 4 adet model yer alacak. Bunlar; 7 inçlik ZenPad 7, 8 inçlik ZenPad 8.0, ekran kalemi destekli 8 inçlik ZenPad S 8.0 ve 10.1 inçlik ZenPad 10 şeklinde sıralanıyor. 

Seri hakkında detaylı bilgiler mevcut değil. 8 inçlik modellerde 2K IPS ekran, 4 çekirdekli Atom Z3580 yongaseti, 4GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, ZENUI arayüzü yer alacak. Asus dünyanın ilk 4GB RAM'li 8 inçlik tablet modellerinin bu modeller olduğunu belirtiyor. 

Asus'un ZenPad S 8.0 modelinde kullanacağı kalemin adı Z Stylus olarak belirlenmiş. 10 inçlik modelde ayrılabilir klavye aksesuarı yer alıyor. Bunun haricinde sektörde ilk kez bir tablet modelinde DTS Premium Sound ses sistemine yer veriliyor. 

Yine bir ilk olarak ekrandaki piksellerin görüntülenmesinden önce analizini yapan ve buna göre kontrastı artıran ASUS Tru2Life teknolojisi modellerde yer alacak. Ayrıca daha yüksek optik şeffaflık sağlayan ASUS TruVivid ve ekran canlılığı ile performansını artıracak ASUS VisualMaster teknolojileri de mevcut. Modellerin diğer detayları şimdilik bilinmiyor.  

http://www.androidpolice.com/2015/05/31/asus-announces-zenwatch-2-in-two-sizes-zenfone-selfie-and-new-zenpad-tablets-in-four-sizes/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Artık bu da 2016 ortasında filan gelir . Daha 6 ay önce tanıtılan telefonu gelmediğine göre..
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erenizmir12 3 yıl
ASUS Akıllı Telefonlara Android 5.0 Lollipop Güncellemesi Geldi! Güncellemeyi buraya tıklayarak da indirebilirsiniz. teknolojituru.com/...
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MURATSPLAT 3 yıl
Asus çok fazla ürün çıkarıyor.Bu kadar ürüne yazılım desteği nasıl verecekler?
Apple toplasan 10'dan fazla ürün çeşidi yok. Adamların yazılım desteği mükemmel. Yazılım donanım uyumu on numara. YAzılım donanım optimizasyonu olmayan cihazlardan uzak durun. Kanser eder sizi..
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__BadblooD__ 3 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT

Asus çok fazla ürün çıkarıyor.Bu kadar ürüne yazılım desteği nasıl verecekler?

Apple toplasan 10'dan fazla ürün çeşidi yok. Adamların yazılım desteği mükemmel. Yazılım donanım uyumu on numara. YAzılım donanım optimizasyonu olmayan cihazlardan uzak durun. Kanser eder sizi..

Android işletim sisteminin asıl özelliği her donanıma uyumlu olması zaten üreticilerin ekstra çaba sarfetmesine gerek yok. Kaldı ki Asus telefonlarında kullandığı yongasetini kullanmış tablette. Aynı donanımla isterse 100 ürün çıkarsın, yazılım konusunda problemi olmaz.
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conqueror21 3 yıl
8 inclik olan güzelmiş bakalim kalemi nasıl olucak
Umarim bekentileri karşılar asus
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pranis 3 yıl
Bu ürün de 2016 nın başlarında gelir artık.
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