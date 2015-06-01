Asus ZenPad tablet modelleri resmiyet kazandı

ZenFone ismiyle akıllı telefon pazarında ivmeyi yukarı çekmeye gayret eden Asus, tablet pazarına da ZenPad adında yeni bir seri sunmaya hazırlanıyor. Seride ilklere imza atan modeller de mevcut.





ZenPad serisinde 4 adet model yer alacak. Bunlar; 7 inçlik ZenPad 7, 8 inçlik ZenPad 8.0, ekran kalemi destekli 8 inçlik ZenPad S 8.0 ve 10.1 inçlik ZenPad 10 şeklinde sıralanıyor.





Seri hakkında detaylı bilgiler mevcut değil. 8 inçlik modellerde 2K IPS ekran, 4 çekirdekli Atom Z3580 yongaseti, 4GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, ZENUI arayüzü yer alacak. Asus dünyanın ilk 4GB RAM'li 8 inçlik tablet modellerinin bu modeller olduğunu belirtiyor.





Asus'un ZenPad S 8.0 modelinde kullanacağı kalemin adı Z Stylus olarak belirlenmiş. 10 inçlik modelde ayrılabilir klavye aksesuarı yer alıyor. Bunun haricinde sektörde ilk kez bir tablet modelinde DTS Premium Sound ses sistemine yer veriliyor.





Yine bir ilk olarak ekrandaki piksellerin görüntülenmesinden önce analizini yapan ve buna göre kontrastı artıran ASUS Tru2Life teknolojisi modellerde yer alacak. Ayrıca daha yüksek optik şeffaflık sağlayan ASUS TruVivid ve ekran canlılığı ile performansını artıracak ASUS VisualMaster teknolojileri de mevcut. Modellerin diğer detayları şimdilik bilinmiyor.

http://www.androidpolice.com/2015/05/31/asus-announces-zenwatch-2-in-two-sizes-zenfone-selfie-and-new-zenpad-tablets-in-four-sizes/