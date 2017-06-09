Asus, Zenfone 4 serisini gelecek ay tanıtmayı planlıyor

Bir süredir Zenfone 4 serisinin özellikleriyle alakalı bilgiler paylaşılıyor fakat şu ana kadar doğrulanan tek bilgi, serinin ilk cihazının (ve muhtemelen amiral gemisinin) 5.5 inch ekran boyutuna sahip olacağı. 498 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak akıllı telefona ilerleyen zamanlarda serinin farklı boyutlardaki üyeleri de eşlik edecek.
Jerry Shen, Zenfone 4’ün pazarda başarılı olacağına inanmasına rağmen Asus’un bir süre daha zarar edeceğini, ancak yıl sonunda elde ettikleri gelirle yılı kârlı kapatacaklarını düşünüyor.
Zenfone 5’ten de bahsetti
Shen, Zenfone 4’ün tanıtım tarihinin değişmesinden etkilenen Zenfone 5’ten de bahsetti. CEO, şimdilik Zefone 5 olarak isimlendirdikleri bir akıllı telefonu MWC 2018 etkinliğine yakın bir tarihte tanıtmayı düşündüklerini paylaştı.
http://www.digitimes.com/news/a20170609PD209.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlk serideki bu üç modelden dolayı normalde ad karışıklığı olmasın diye Zenfone 3 serisinden Zenfone 7 serisine geçmeleri gerekir.
Asus Zenfone 3 Zoom
Kamera ve ses donanımıyla devasa piliyle dikkatleri üzerine çeken fiyat bakımından ise sınıfta kalmış bir telefondu. 4. seride eğer Zoom'da yenilenirse biraz daha uygun fiyatı olursa iş yapar kanaatindeyim.
Mesela yine güçlü kamera ve ses donanımıyla birlikte
Asus Zenfone 4 Zoom
4gb ram 64gb hafıza (mtk heliox30 ya da sd660 işlemci 300$
İş yapar hatta piyasayı sallar derim.