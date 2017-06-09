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Asus, Zenfone 4 serisini gelecek ay tanıtmayı planlıyor

Asus, Temmuz ayında Zenfone 4 serisini tanıtmayı planlıyor. Asus’un sene başındaki planlarına göre seri birkaç ay önce tanıtılacaktı ancak bazı sorunlardan dolayı tanıtım tarihi ertelenmişti.
1 yıl
4,1b
1
7
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Akıllı telefon sektörünün takip edilen markalarından birisi olan Asus, yeni Zenfone serisi Zenfone 4’ü Temmuz ayının son günlerinde tanıtmayı planladığını paylaştı. Asus’un sene başında ve daha önceki dönemlerde yaptığı açıklamalardan dolayı serinin bundan birkaç ay daha erken tanıtılması bekleniyordu. Zenfone 4’ün tanıtım tarihini bildiren şirket CEO’su Jerry Shen, tasarım düzenlemesi ve verimlilik geliştirmelerinden ötürü akıllı telefonların tanıtım tarihinin ertelendiğini dile getirdi. Shen, yeni Zenfone serisinin “rekabetçi” fiyatlarla satışa sunulacağından, bu sayede şirketin akıllı telefon pazarındaki kötü gidişatını durdurmayı amaçladıklarından da bahsetti.

Bir süredir Zenfone 4 serisinin özellikleriyle alakalı bilgiler paylaşılıyor fakat şu ana kadar doğrulanan tek bilgi, serinin ilk cihazının (ve muhtemelen amiral gemisinin) 5.5 inch ekran boyutuna sahip olacağı. 498 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak akıllı telefona ilerleyen zamanlarda serinin farklı boyutlardaki üyeleri de eşlik edecek.

Jerry Shen, Zenfone 4’ün pazarda başarılı olacağına inanmasına rağmen Asus’un bir süre daha zarar edeceğini, ancak yıl sonunda elde ettikleri gelirle yılı kârlı kapatacaklarını düşünüyor.

Zenfone 5’ten de bahsetti

Shen, Zenfone 4’ün tanıtım tarihinin değişmesinden etkilenen Zenfone 5’ten de bahsetti. CEO, şimdilik Zefone 5 olarak isimlendirdikleri bir akıllı telefonu MWC 2018 etkinliğine yakın bir tarihte tanıtmayı düşündüklerini paylaştı.



http://www.digitimes.com/news/a20170609PD209.html Yorum Yaz
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buraxus 1 yıl en beğenilen
Bu da android sürümü gibi tanıtılıyor 1 sene sonra çıkıyor...
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nForcer 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İlk serideki bu üç modelden dolayı normalde ad karışıklığı olmasın diye Zenfone 3 serisinden Zenfone 7 serisine geçmeleri gerekir.
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kımyasal 1 yıl
Türkiye ye geç getirmeyin de
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Fenomenon 1 yıl
3'ün tasarımı çok güzeldi. umarım daha da geliştirirler.
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10ff 1 yıl
Zenfone 4 ne ya? 4.3 inclik eski modeli sandim
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ozkn_s 1 yıl
Asus ne çektiyse bu fiyatlandırma yüzünden çekti.Tespit doğru icraata bakacağız.
Asus Zenfone 3 Zoom
Kamera ve ses donanımıyla devasa piliyle dikkatleri üzerine çeken fiyat bakımından ise sınıfta kalmış bir telefondu. 4. seride eğer Zoom'da yenilenirse biraz daha uygun fiyatı olursa iş yapar kanaatindeyim.
Mesela yine güçlü kamera ve ses donanımıyla birlikte
Asus Zenfone 4 Zoom
4gb ram 64gb hafıza (mtk heliox30 ya da sd660 işlemci 300$
İş yapar hatta piyasayı sallar derim.
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buraxus 1 yıl en beğenilen
Bu da android sürümü gibi tanıtılıyor 1 sene sonra çıkıyor...
1 Yanıt Yanıtla +13
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kadirirdem 1 yıl buraxus
:) güzel benzetme...
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