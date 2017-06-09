Asus, Zenfone 4 serisini gelecek ay tanıtmayı planlıyor

Akıllı telefon sektörünün takip edilen markalarından birisi olan Asus, yeni Zenfone serisi Zenfone 4’ü Temmuz ayının son günlerinde tanıtmayı planladığını paylaştı. Asus’un sene başında ve daha önceki dönemlerde yaptığı açıklamalardan dolayı serinin bundan birkaç ay daha erken tanıtılması bekleniyordu. Zenfone 4’ün tanıtım tarihini bildiren şirket CEO’su Jerry Shen, tasarım düzenlemesi ve verimlilik geliştirmelerinden ötürü akıllı telefonların tanıtım tarihinin ertelendiğini dile getirdi. Shen, yeni Zenfone serisinin “rekabetçi” fiyatlarla satışa sunulacağından, bu sayede şirketin akıllı telefon pazarındaki kötü gidişatını durdurmayı amaçladıklarından da bahsetti.

Bir süredir Zenfone 4 serisinin özellikleriyle alakalı bilgiler paylaşılıyor fakat şu ana kadar doğrulanan tek bilgi, serinin ilk cihazının (ve muhtemelen amiral gemisinin) 5.5 inch ekran boyutuna sahip olacağı. 498 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak akıllı telefona ilerleyen zamanlarda serinin farklı boyutlardaki üyeleri de eşlik edecek.

Jerry Shen, Zenfone 4’ün pazarda başarılı olacağına inanmasına rağmen Asus’un bir süre daha zarar edeceğini, ancak yıl sonunda elde ettikleri gelirle yılı kârlı kapatacaklarını düşünüyor.

Zenfone 5’ten de bahsetti

Shen, Zenfone 4’ün tanıtım tarihinin değişmesinden etkilenen Zenfone 5’ten de bahsetti. CEO, şimdilik Zefone 5 olarak isimlendirdikleri bir akıllı telefonu MWC 2018 etkinliğine yakın bir tarihte tanıtmayı düşündüklerini paylaştı.

http://www.digitimes.com/news/a20170609PD209.html