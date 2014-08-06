Asus Zenfone akıllı telefon serisinin ülkemiz lansmanı yapıldı





Asus'un yılın başlarında lanse ettiği 4, 5 ve 6 inçlik akıllı telefonlardan oluşan Zenfone serisi ülkemizde de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Asus ürünlerin Türkiye lansmanını bugün gerçekleştirdi.





Asus Zenfone serisinin özelliği tamamen Intel işlemcilere yer veriyor oluşu. Modellerde Clover Trail+ mimarisini temel alan 3 farklı yongaseti kullanılıyor. Ayrıca Gorilla Glass 3 koruması ve 8GB artırılabilir depolama alanı da modellerde ortak.





Farklı noktalara gelecek olursak Zenfone 4 modelinde adından da anlaşılacağı üzere 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2520 işlemciden gücünü alan cihaz 300MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Power VR Series 5 544 grafik birimi barındırıyor. Modelde 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA çözünürlükte ön kamera, 1200mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Zenfone 5 modelinde 5 inçlik 720p IPS+ ekran yer alırken, 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2560 işlemci ve çift çekirdekli 400MHz saat hızında çalışan PowerVR Series 5 544 grafik biriminden yana tercih yapılmış. Model bunun haricinde 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, düşük ışıkta kaliteli resimler çekebilmeyi sağlayan PixelMaster teknolojisi, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2110mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip.





Zenfone 6 modelinde ise 6 inçlik 720p LED ekran bizi bekliyor. Intel Atom Z2560 işlemci ve 400MHz saat hızında çalışan PowerVR Series 5 544 grafik birimine yer veren cihazda RAM boyutu da 2GB olarak belirlenmiş. Depolama kapasitesi ise 16GB. Modelde ayrıca 8MP çözünürlükte arka kamera, PixelMaser teknolojisi, 2MP çözünürlükte ön kamera, 3300mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor.





Cihazlardan Zenfone 5 ve Zenfone 6 modelleri ön siparişe sunuldu ve 11 Ağustos'ta piyasaya çıkacak. Fiyatları ise 699TL ve 799TL olarak belirlenmiş. Zenfone 4 ise 449TL fiyat etiketine sahip ve 14 Ağustos'ta Turkcell tarafından satışa sunulacak. Fiyat bakımından oldukça rekabetçi olduğu görülen cihazlardan özellikle Zenfone 5 en ucuz 2GB RAM'li akıllı telefonlardan birisi olma özelliği taşıyor.





Asus'un yılın başındaki etkinlikte duyurduğu donanım özellikleri ülkemizde satışa sunulan modellerde biraz farklı gibi görünüyor. Ancak modellerin farklı versiyonları da mevcut olduğu için bu donanım özelliklerinde herhangi bir yanlışlık olmayabilir.