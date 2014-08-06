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Asus Zenfone akıllı telefon serisinin ülkemiz lansmanı yapıldı

4 yıl
1,4b
1
148
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus Zenfone akıllı telefon serisinin ülkemiz lansmanı yapıldı

Asus'un yılın başlarında lanse ettiği 4, 5 ve 6 inçlik akıllı telefonlardan oluşan Zenfone serisi ülkemizde de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Asus ürünlerin Türkiye lansmanını bugün gerçekleştirdi. 

Asus Zenfone serisinin özelliği tamamen Intel işlemcilere yer veriyor oluşu. Modellerde Clover Trail+ mimarisini temel alan 3 farklı yongaseti kullanılıyor. Ayrıca Gorilla Glass 3 koruması ve 8GB artırılabilir depolama alanı da modellerde ortak.

Farklı noktalara gelecek olursak Zenfone 4 modelinde adından da anlaşılacağı üzere 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2520 işlemciden gücünü alan cihaz 300MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Power VR Series 5 544 grafik birimi barındırıyor. Modelde 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA çözünürlükte ön kamera, 1200mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.

Zenfone 5 modelinde 5 inçlik 720p IPS+ ekran yer alırken, 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2560 işlemci ve çift çekirdekli 400MHz saat hızında çalışan PowerVR Series 5 544 grafik biriminden yana tercih yapılmış. Model bunun haricinde 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, düşük ışıkta kaliteli resimler çekebilmeyi sağlayan PixelMaster teknolojisi, 2MP çözünürlükte ön kamera, 2110mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip. 

Zenfone 6 modelinde ise 6 inçlik 720p LED ekran bizi bekliyor. Intel Atom Z2560 işlemci ve 400MHz saat hızında çalışan PowerVR Series 5 544 grafik birimine yer veren cihazda RAM boyutu da 2GB olarak belirlenmiş. Depolama kapasitesi ise 16GB. Modelde ayrıca 8MP çözünürlükte arka kamera, PixelMaser teknolojisi, 2MP çözünürlükte ön kamera, 3300mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. 

Cihazlardan Zenfone 5 ve Zenfone 6 modelleri ön siparişe sunuldu ve 11 Ağustos'ta piyasaya çıkacak. Fiyatları ise 699TL ve 799TL olarak belirlenmiş. Zenfone 4 ise 449TL fiyat etiketine sahip ve 14 Ağustos'ta Turkcell tarafından satışa sunulacak. Fiyat bakımından oldukça rekabetçi olduğu görülen cihazlardan özellikle Zenfone 5 en ucuz 2GB RAM'li akıllı telefonlardan birisi olma özelliği taşıyor. 

Asus'un yılın başındaki etkinlikte duyurduğu donanım özellikleri ülkemizde satışa sunulan modellerde biraz farklı gibi görünüyor. Ancak modellerin farklı versiyonları da mevcut olduğu için bu donanım özelliklerinde herhangi bir yanlışlık olmayabilir. 

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MK MarineBoy 4 yıl en beğenilen
Bugün lansmana bende katıldım (Facebook üzerinden çekilişe katılıp hak kazanmıştım ) . Kamera hakkında çok detaylı tanıtımlar ve demo oldu çekim modları gerçekten güzel bir telefon . Aynı zamanda Bu grafik işlerinin başındaki koniçiva ablamız vardı Kai adında . Kendisi ile konuşma fırsatında bulundum 6 inçlik modelin donanımlarının gerçekten güzel olduğunu keşke 5 inçte de aynı kamera olsa diye belirttim . Bir sonraki jenerasyonda 5.5 inçlik bir model düşündüklerini söylediler . Lansman boyunca ellerinde zenfonelar ile gezdiler ancak en son bu after pary ve demo kısmında konuşurken kendisinin elinde gördüğüm 4S gözümden kaçmadı :D
Kamera konusunda gerçekten çok güzel özelliklere sahip telefon Sony ve Panasonic'in ortak lenslerini kullanmaları buna dahil . Televizyona bağlı bir şekilde ps1 deki crash'in araba oyununa benzer bir oyun oynadım televizyona bakıp oynayasım gelmedi açıkçası olmuyor yani telefondan oynamak hala daha pratikti hali ile . Asphalt 8 oynadım 3 5 dk telefonlarla ne kadar ısınıyor diye . Plastik olduğu için dışı ısıyı malum fazla iletmiyor o yüzden çok hissettiğimi söyleyemem ama hafif bir ısınma vardı ki telefonun içinde nasıl etkiler bu durum sizin yorumunuz olsun .
Gorilla glass için çakıl taşları ile çizme testi yaptırıyorlardı :D Hanım kızımız hiçbir şekilde parçalayamazsınız dedi haftaya TAA ' nın telefonu taş ile parçalamasınıda bekliyorum (zorlanacak mı merak ettiğimden art niyetim yok )
Ek olarak bir tane oyunda crash error oldu daha tam optimize edilmemiş telefona sanırım oyun adını hatırlamıyorum maalesef silahlı birşeydi açılmadı Gameloft logosu geliyor sonra kapanıyor oyun .
Bu arada ASUS lansman yapmasını biliyormuş diyebilirim . İkramlar olsun , ilgilenme olsun herşey çok güzeldi . Telefonda fiyatına göre çok güzel bir telefon biraz kötülemiş olabilirim ama o kısa sürede deneyim edinebildiklerim bunlar . Şahsen ben bu telefonu alacağım bu devirde telefon güzel olsun diye 1500 2000 TL verebilecek bir insan değilim kararsız kaldığım kısım 5 inç mi 6 inç mi hangi modeli alayım ona karar veremedim Kai ablamıza uyup 5 inçlik modeli alacağım gibi görünüyor . 2 modelde güzel keşke 13 MP kamera 5 inçlik modelde de olsaydı kafam karışmasaydı bu kadar .

Menü geçişleri arası tepki süresi 60 ms bu da hoşuma gitti patır patır sayfalarda geçiş yapabiliyordum .
Boost özelliği var telefonun ayrıca diyelim gereksiz programları kapattınız genede arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kaldırıp telefonun performansını artırmayı sağlayan bir uygulama bunu güzel düşünmüşler ek bir uygulama indirmeye gerek duymuyorsunuz .
PC link özelliğide çok güzel onuda anlatıp yazacaklarımı tamamlayayım . Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve telefonu bilgisayarınızdan gayet güzel kontrol edebiliyorsunuz . Mesela masa başındayken whatsappa dönüp bakmayı seven birisi değilim bu özelliği çok hoşuma gitti açıkçası PC klavyesinden patır patır yazabilirsiniz .
Bu fiyatlarla piyasada umarım tutunurlar fiyatları çok güzel bana göre . ASUS'un ileride çok başarılı işler çıkarabileceğine inanıyorum . Teknik elemanlara neden geç geldiğini sorduğumda pek birşey açıklayamadılar telefon Mayıs ayında piyasaya sürülecekti hatta olmadı dediler


Biraz övdüm biraz yere vurdum gibi imla vs kusuruma bakmayın yatacağım yoruldum malum saat 03:11 4inçlik modeli demolarda görmedim dersem yeridir sadece 5 ve 6 inç modelleri vardı sormak istedikleriniz olursa mesaj atabilirsiniz . İyi geceler iyi forumlar .
Bugün lansmana bende katıldım (Facebook üzerinden çekilişe katılıp hak kazanmıştım ) . Kamera hakkında çok detaylı tanıtımlar ve demo oldu çekim modları gerçek...
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canguler917 4 yıl
discovery 2 öldü...
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sangreal_1905 4 yıl
zenfone 5 2500 mah olsaydı cok iyi olurdu.
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DH Misafiri 4 yıl
ekran dondu ne yapmam gerekiyor ?
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DH Misafiri 4 yıl
Asus telefonlarında görüntülü arama özelliğinin olmaması büyük bir eksiklik.Telefonu aldıktan sonra fark ettim.Bu özelliğin olmadığını bilseydik kessinlikle bu telefona para vermezdim.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar herkese uyarı bende asus zenfon6 kullanicisiyim..bu telefonda viner uzerinden görüntülü konuşma yapılmıyor..diğer tüm telefonlarda var bu uygulama sadece asistan yapılmıyor ben çok denedim..aksusun sistemsel yapmış olduğu bir hata ve ayıbı bence..tango ile görüntülü konuşuluyor..ama çoğunluk viner kullandığı için sıkıntı oluyor
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DH Misafiri 4 yıl
kamera 3mo oluyor en fazla arka kamera diğerleri yok nasıl 13 yapacam elimde asus 6 var
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaslar görüntülü konusma yapılmıyor nasıl cözecegim sadeece 2 g konusmalar butonundaki tık ı kaldırdım ama olmuyor
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DH Misafiri 4 yıl
bu fiyata telefon iyi ama bence buyuklugune aldanıp almayın cok cok buyuk gelıyor kullanmak için buyukçe bir elınız olması gerekıyor bence zenfone 5 daha mantıklı geldı bunu aldıktan sonra ozellikler aynı daha ucuz daha kullanışlı
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starkan 4 yıl
Arka kapak açılıyor mu?
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DH Misafiri 4 yıl
zenfone 5 aldm.. ama 3g si nasl çalıştğını bılamadm bi yardmcı olsanız... :S
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ctrl-alt-delete 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
zenfone 5 aldm.. ama 3g si nasl çalıştğını bılamadm bi yardmcı olsanız... :S

Ayarlar-diğer-mobil ağlar-tercih edilen ağ türü-yalnızca 2g ağlarını kullan-tiki kaldır.
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Bahtiyar38 4 yıl
Dün Teknosadan 799 tl fiyata Zenfone 6 aldım.
Ekran süper, Dokunmatik harika, işlem hızı, wifi internet hızı süper hiç bir sorun yok her şey şahane ama Kameraya gelince? oda ışığı altında kamera BERBAT!!! Şok oldum ya resmen diğer telefonum General Mobile Discovery 8 mp kamerası var Asusun kamerasına 10 basar. Neyseki kartım Büyük Sim kart olduğu için Asusa takamamıştım ertesi gün kartı kestirip takarım dedim (10 numara bir karar oldu benim için) Asus telefonu o halde direk Teknosaya götürüp iade ettim.Ama üzüldüm bu fiyata süper bi telefonum olacaktı Keşke kamerası 8 mp olsaydıda General mobile in Kamerası gibi çekseydide iade etmeseydim.
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DH Misafiri 4 yıl
Pil problemi yasiyorsaniz MYwater uygulamasını devre dışı birakin.ses çıkısı az.wi-fi bağlı.facebook,Whatsapp v.s açık Pil 24 saat gidiyor
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