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Asus Zenfone serisine de 18:9 ekran geldi

Alt seviye akıllı telefon segmentinde ince çerçeveli model sayısı hızla artıyor. Asus bile şimdiden iki tane çerçevesiz akıllı telefona sahip oldu. Asus ZenFone Max Plus neler sunuyor?
1 yıl
4,3b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefon pazarında yükselen trend olan ince çerçeveli tasarımlara Asus da uzak kalmıyor. Pegasus 4S modelinden sonra Zenfone serisine de ince çerçeveli bir model eklendi.

Asus ZenFone Max Plus neler sunuyor?

Asus ZenFone Max Plus adı verilen akıllı telefon aslında Pegasus 4S modeli ile tasarım olarak oldukça benzer. İnce çerçevelere sahip ön panel, arka kısımdaki çift kamera kombinasyonu, parmak izi okuyucusu neredeyse birebir aynı. Donanım tarafında ise bazı farklılıklar var.

Asus ZenFone Max Plus modelinde de 5.7 inçlik bir ekran görüyoruz. Çözünürlük ise bir tık yükseliyor ve 2160x1080 piksel oluyor. Yonga seti tarafında yine 8 çekirdekli MediaTek 6750T yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi ayarında Huawei Honor V10 duyuruldu"

Telefon 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip. Pegasus 4S modelinde 4GB RAM seçeneği eklenmişti ancak bu modelde yer verilmemiş.

Arka kamera yine 16MP+8MP çözünürlüğünde çift sensörlü. OmniVision olduğu tahmin edilen sensörler daha iyi fotoğraf kalitesine imza atıyor. Batarya ise 4130mAh kapasiteli ve hızlı şarj desteğinden yoksun.

Asus ZenFone Max Plus modeli Rusya’da tanıtıldığı için muhtemelen burada satışa sunulacak. Fiyat konusunda bir bilgi yok ancak 200$-250$ bandına yerleşecek gibi görünüyor. 

 

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_max_plus_m1_stretches_to_an_18_9_screen-news-28472.php Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen
MTK işlemci ölü doğan bir telefon demek.
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Polestar191 1 yıl
Asus kadar sacma bi marka gormedim telefonda almayin aldirmayin
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OverClocK1ng 1 yıl
18:9 ekranları seviyorum. İnsanlara şu an alışılmadık olduğu için itici veya garip geliyor. Ama bana göre olması gereken o. Çünkü telefonların ekranları büyüyor ve elde tutmak zorlaşıyor. Eline bir Galaxy S8 alan bilir. Telefonun ekranı 5.8 inç kıvrımlı ve gerçekte 5.6 inçe denk geliyor. Buna rağmen telefonun genişliği 68.1 mm ve elde tutulunca parmağınız ekranın diğer ucuna kolayca erişebiliyor. Babamın 4.7 inç ekranlı Galaxy J2 sinin bile genişliği 69mm. Bu sayede Galaxy S8, kendisinden çok daha küçük ekranlı J2 den daha rahat elde tutulabiliyor.

Tabi şimdi telefonun uzadığını düşünen arkadaşlar olacaktır. Ama üstteki ve alttaki çerçeveler azaldıkça zaten telefonun boyu uzamayacak.

Örneğin 5.3 inç ekranlı LG G5 in uzunluğu 149.4 mm iken, uzun ekranı olan ve daha büyük 5.8 inç ekranlı Galaxy S8 in uzunluğu "üst ve alt çerçeveler azaldığı için" 148.9 mm yani G5 den daha kısa.

Ayrıca 18:9 ekranlarda ekran uzun olduğu için klavye çıktıktan sonra dahi yukarıda kalan görülebilen ekran daha büyük oluyor. Bu sayede klavye çıksa bile daha fazla şey görülebiliyor...
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smart1978 1 yıl
Ya 18:9 demek 2:1 demek aslinda .
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Sirchade 1 yıl
mt6750t ne ya dalga geçer gibi..
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WarSaw 1 yıl
Asus bu işten gram anlamıyor. NET.
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen
MTK işlemci ölü doğan bir telefon demek.
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Saint Ralph 1 yıl
Asus telefonları beğeniyorum fakat amiral gemilerinin ülkemize gelmemesi büyük eksiklik.
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Polestar191 1 yıl
Asus kadar sacma bi marka gormedim telefonda almayin aldirmayin
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hanahmet 1 yıl
18:9 oranı nedir ki?
Bildiğimiz 2:1 ekran mı bu?
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cosica 1 yıl
aferin koymayın hızlı şarj falan. ne acelemiz var sanki. artık telefonlarda hızlı şarj, type-c, aod gibi özellikler standart olmalı.
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