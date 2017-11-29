Asus Zenfone serisine de 18:9 ekran geldi

Son dönemde akıllı telefon pazarında yükselen trend olan ince çerçeveli tasarımlara Asus da uzak kalmıyor. Pegasus 4S modelinden sonra Zenfone serisine de ince çerçeveli bir model eklendi.

Asus ZenFone Max Plus neler sunuyor?

Asus ZenFone Max Plus adı verilen akıllı telefon aslında Pegasus 4S modeli ile tasarım olarak oldukça benzer. İnce çerçevelere sahip ön panel, arka kısımdaki çift kamera kombinasyonu, parmak izi okuyucusu neredeyse birebir aynı. Donanım tarafında ise bazı farklılıklar var.

Asus ZenFone Max Plus modelinde de 5.7 inçlik bir ekran görüyoruz. Çözünürlük ise bir tık yükseliyor ve 2160x1080 piksel oluyor. Yonga seti tarafında yine 8 çekirdekli MediaTek 6750T yer alıyor.

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Telefon 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip. Pegasus 4S modelinde 4GB RAM seçeneği eklenmişti ancak bu modelde yer verilmemiş.

Arka kamera yine 16MP+8MP çözünürlüğünde çift sensörlü. OmniVision olduğu tahmin edilen sensörler daha iyi fotoğraf kalitesine imza atıyor. Batarya ise 4130mAh kapasiteli ve hızlı şarj desteğinden yoksun.

Asus ZenFone Max Plus modeli Rusya’da tanıtıldığı için muhtemelen burada satışa sunulacak. Fiyat konusunda bir bilgi yok ancak 200$-250$ bandına yerleşecek gibi görünüyor.