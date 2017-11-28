Amiral gemisi ayarında Huawei Honor V10 duyuruldu

Huawei’nin en çok satan serisi konumundaki Honor ilk dönemlerinde daha çok fiyat-performans dengesine oynayan akıllı telefonlardan oluşmaktaydı. Sağlam bir kitle oluşturan Huawei sonrasında yavaş yavaş seviyeyi yükseltmeye başladı. Bugün Honor serisi amiral gemi düzeyinde telefonlara ev sahipliği yapıyor.

Huawei Honor V10 neler sunuyor?

Firmanın yeni lanse ettiği Huawei Honor V10 akıllı telefon modeli özellikleri ile amiral gemi telefonları aratmıyor. Ayrıca Huawei Mate 10 serisinden hoşlananlar daha ucuz bir alternatif olmayı amaçlıyor.

5.99 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte LCD bir ekrana sahip olan telefon 1:2 görüntü oranına sadık kalmış. Oldukça ince çerçeveler sayesinde telefon daha kompakt bir görünüme kavuşurken ön kısımdaki Home tuşuna bir parmak izi okuyucusu entegre edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Mate 10 amiral gemi modellerinde yer alan yapay zekâ birimli Kirin 970 yonga setinden güç alan telefon 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi ile birlikte gelecek.

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Leica imzasının yer almadığı çift kameranın bir tanesi 16MP çözünürlüğünde RBG. Diğeri ise 20MP çözünürlüğünde monokrom. Yapay zekâ ile desteklenen kameralar bulanıklık efekti ve çekim kalitesi açısından oldukça başarılı.

Ön kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ve iPhone X modelinden hatırlayacağımız yüzünüzü algılayarak animasyonlu emojiler oluşturma imkânı sunuyor. Huawei rakibinden daha akıcı emojiler oluşturabildiğini ifade ediyor. 3750mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj ile destekleniyor.

Huawei Honor V10 modeli fiyat açısından biraz daha avantajlı. 4GB kapasiteli versiyon 410$ fiyat etiketine sahip. 6GB kapasiteli versiyon ise 450$ civarında. Satışlar 5 Aralık itibariyle başlıyor.