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Amiral gemisi ayarında Huawei Honor V10 duyuruldu

Amiral gemisi Huawei Mate 10 serisinden hoşlananlar için ucuz alternatifler artıyor. Huawei Mate 10 Lite modelinden sonra Huawei Honor V10 modeli de sahneye çıktı.
1 yıl
5,6b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin en çok satan serisi konumundaki Honor ilk dönemlerinde daha çok fiyat-performans dengesine oynayan akıllı telefonlardan oluşmaktaydı. Sağlam bir kitle oluşturan Huawei sonrasında yavaş yavaş seviyeyi yükseltmeye başladı. Bugün Honor serisi amiral gemi düzeyinde telefonlara ev sahipliği yapıyor.

Huawei Honor V10 neler sunuyor?

Firmanın yeni lanse ettiği Huawei Honor V10 akıllı telefon modeli özellikleri ile amiral gemi telefonları aratmıyor. Ayrıca Huawei Mate 10 serisinden hoşlananlar daha ucuz bir alternatif olmayı amaçlıyor.

5.99 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlükte LCD bir ekrana sahip olan telefon 1:2 görüntü oranına sadık kalmış. Oldukça ince çerçeveler sayesinde telefon daha kompakt bir görünüme kavuşurken ön kısımdaki Home tuşuna bir parmak izi okuyucusu entegre edilmiş.

 

Amiral gemisi ayarında Huawei Honor V10 duyuruldu
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Mate 10 amiral gemi modellerinde yer alan yapay zekâ birimli Kirin 970 yonga setinden güç alan telefon 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi ile birlikte gelecek.

Ayrıca Bkz. "Ses tanıma sistemleri artık dudak okuyacak"

Leica imzasının yer almadığı çift kameranın bir tanesi 16MP çözünürlüğünde RBG. Diğeri ise 20MP çözünürlüğünde monokrom. Yapay zekâ ile desteklenen kameralar bulanıklık efekti ve çekim kalitesi açısından oldukça başarılı.

Ön kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ve iPhone X modelinden hatırlayacağımız yüzünüzü algılayarak animasyonlu emojiler oluşturma imkânı sunuyor. Huawei rakibinden daha akıcı emojiler oluşturabildiğini ifade ediyor. 3750mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj ile destekleniyor.

Huawei Honor V10 modeli fiyat açısından biraz daha avantajlı. 4GB kapasiteli versiyon 410$ fiyat etiketine sahip. 6GB kapasiteli versiyon ise 450$ civarında. Satışlar 5 Aralık itibariyle başlıyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-V10-Kirin-970-dual-cameras-_id100181 Yorum Yaz
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CoreXXX 1 yıl en beğenilen
lecia imzasının yer almadığı diye metinmi olur. ozaman tüm olmayan markaları yazın:)
olan lensi yazsanıza . olmayana yazanı ilk defa gördüm
2 Yanıt Yanıtla +22
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D_I_C 1 yıl
telefonun ekranındaki adam nah alırsınız gibi hareket yapıyor tühhhhh
1 Yanıt Yanıtla +15
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eAkman 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İçerikteki modelin hareketi de manidar.


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merteslik 1 yıl
hurriyet.com.tr/...

Türkiye’ye geliyor 👍
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merteslik 1 yıl
O kadar bekliyoruz.. Turkiyeye gelecek dimi ? Gelmezse
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EcheLoN_ 1 yıl
bende beklemedeyim 1500 - 1700 tl arasında gelirse alırım. Türk telekom inşallah getirir
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DH Misafiri 1 yıl
az kalsın mate 10 lite alıyordum ta ki seni görene kadar Honor. Beklemedeyiz bakalım biz de ne zaman satışa çıkacak. Bir de mate 10 lite'dan ucuz olursa ozaman tadından yenmez. Bence İşlemci olarak f/p ürünlerinin en iyisi oneplus 5T ayarında hatta kamera çekimleri aynı kalitede.
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DH Misafiri 1 yıl
Türkiye de ne zaman satış a sunulacak bilgi varmı?
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yasin_92 1 yıl
huawei de azıttı iyice huawei kullanıyorum çokta güzel arayüzü olsun donanımı olsun bu ne ya hep yeni telefon çıkartıyor. ben karşıyım günümüzde 3 seviye telefon çıkartmalı üreticiler. 1 giriş seviyesi 1000-1500 tl arasında 2 orta segment oda 1700-2300 tl olmalı, amiral gemiside 2500-3500 tl arası olmalı yoksa artık sıkmaya başladı her dakka yeni model çıkartıyorlar.
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idemo 1 yıl
OIS var mı?
Ayrıca home tuşu benim için önemli. Arkada parmak izi sensörü olunca masadaki telefonu açmak için illa yerinden kaldırmak gerekiyor. Önce olsa tek dokunuşla açarsın.
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JoeyBane 1 yıl
Hareket algılama sensörleri devrede
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kadirirdem 1 yıl
Nasıl ekran görüntüsü koymuşlar öyle.
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kraix 1 yıl
Mate 10 Pro dan ne farkı var bunu şimdi?
Sadece Leica mı? Eğer oysa pekte mühim değil.
Mate 10 Pro yerine alınabilir hemde uygun
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-41635B9FE 1 yıl kraix
kraix
Mate 10 Pro dan ne farkı var bunu şimdi?
Sadece Leica mı? Eğer oysa pekte mühim değil.
Mate 10 Pro yerine alınabilir hemde uygun

Açıkçası bunu ben de merak ediyorum.
Kamera, ekran teknolojisi aradaki dünya kadar farka değer mi ?
Çünkü artık tüm ekranlar gayet güzel , kameralar yeterli.
Diğer yandan en üst seviye işlemcilerini de koyuyorlar, oradan da kısmıyorlar nerede bu fark?
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