Asus ay sonunda yeni ZenFone modelini tanıtacak





Ülkemizde de satışa sunulan ve oldukça beğenilen Asus ZenFone serisi gelecek hafta itibariyle yeni bir devam modeline kavuşuyor. Firma etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.





Yeni model muhtemelen 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Daha önce Asus'un gelecek yıl başlarında seriye 5.5 inçlik bir üye ekleyeceği gündeme gelmişti. Anlaşılan firma elini biraz daha çabuk tutmak istiyor.





Sadece ülkemizde değil dünyada da oldukça beğenilen seri ile Asus bu yılı 8 milyon akıllı telefon satışı ile kapatacağını tahmin ediyor. Gelecek yıl ise 16 milyon akıllı telefon satışı öngörülüyor. Bu bakımdan serinin kalabalık tutulması avantaj olacak.





5.5 inçlik ZenFone modelinde ise Full HD ekran, 2GB RAM, Intel Atom işlemci, 13MP çözünürlükte arka kamera gibi özellilker olması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca ZenWatch akıllı saatinin net satış tarihi ve fiyatlandırmasının da açıklanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/ASUS-teases-new-ZenFone-and-ZenWatch-for-October-28-Unlock-the-future-event_id62033