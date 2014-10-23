Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ay sonunda yeni ZenFone modelini tanıtacak

4 yıl
254
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus ay sonunda yeni ZenFone modelini tanıtacak

Ülkemizde de satışa sunulan ve oldukça beğenilen Asus ZenFone serisi gelecek hafta itibariyle yeni bir devam modeline kavuşuyor. Firma etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.

Yeni model muhtemelen 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Daha önce Asus'un gelecek yıl başlarında seriye 5.5 inçlik bir üye ekleyeceği gündeme gelmişti. Anlaşılan firma elini biraz daha çabuk tutmak istiyor.

Sadece ülkemizde değil dünyada da oldukça beğenilen seri ile Asus bu yılı 8 milyon akıllı telefon satışı ile kapatacağını tahmin ediyor. Gelecek yıl ise 16 milyon akıllı telefon satışı öngörülüyor. Bu bakımdan serinin kalabalık tutulması avantaj olacak. 

5.5 inçlik ZenFone modelinde ise Full HD ekran, 2GB RAM, Intel Atom işlemci, 13MP çözünürlükte arka kamera gibi özellilker olması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca ZenWatch akıllı saatinin net satış tarihi ve fiyatlandırmasının da açıklanması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/ASUS-teases-new-ZenFone-and-ZenWatch-for-October-28-Unlock-the-future-event_id62033 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Inque 4 yıl
Önü ve arkası cam, yan tarafı alüminyum yada çelik olan bir tasarımla gelir inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 4 yıl
Beklentilerin aksine yeni bir Zenfone duyurulmadı sadece Japonya pazarı için mevcut modellerin tanıtımı yapıldı. Ayrıca Zenwatch belirli pazarlarda satışa sunuldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resfaction 4 yıl
Google a "asus unlock the future" yazdım 28.10.2014 tarihli bir youtube videosu vardı zenwatch ile zenfone 5 tanıtımıydı.ya bu video eski ya da yeni bi zenfone 5 çıktı. Araştırıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zey4li 4 yıl resfaction
Benim anladığım kadarıyla kardeş nasıl ülkemizde lansman yaptılar Japonya'da da öyle bir lansman yaptılar bu o etkinliğin ismini yani yeni telefon yok şuan için diye düşünüyorum ben
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akifs44 4 yıl
Bende bakiyorum ama bilgi yok yada ben bulamiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holk 4 yıl
Bilgi var mı? Çok merak ediyorum Zenfone 5 alacaktım bunu beklerim büyük ihtimal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akifs44 4 yıl
Verilen tarihe gore Cihaz bugun tanitilcak heralde bilgi var mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanki Bana Pele 4 yıl
Kız arkadaşımın hoşuna gitmiş. Alabilirim diyordu da ya yenisini bekletmek gerek ya da iyice araştırmak gerek sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
szr1907 4 yıl
Çerçeveleri daraltır iyide bir işlemci koyar uygun fiyata da satarsa süper olur. işlemci intel atom 3745 olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Valla asus f/p kulvarını çok güzel hale getirdi. Fiyat aralığındaki diğer en iyi telefonlar bile Zenfone serisinin rakibi olmaz, olamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akifs44 4 yıl
5.5 inc tam benlik olmuş. LG G2 Satmışken Düşünebilirim. Tabi Çerçeve Dİğer Modellerdeki Gibi Kocaman Olmazsa. FULL HD ekranla birlikte herhalde diğer modellerdeki gibi sönük kalitesiz ekran değişmiş olur. Ayrıca FHD ekran koyduğuna göre İşlemciyide Güçlendirmiş Olsa Gerek. Kasa, Ekran,İşlemcide Düzeltmeler Yapmışsa ve öne de 5mp Kamera Koyarsa Acayip İlgimi Çeker.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bypangea 4 yıl ekrem71
ekrem71





Ülkemizde de satışa sunulan ve oldukça beğenilen Asus ZenFone serisi gelecek hafta itibariyle yeni bir devam modeline kavuşuyor. Firma etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.



Yeni model muhtemelen 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Daha önce Asus'un gelecek yıl başlarında seriye 5.5 inçlik bir üye ekleyeceği gündeme gelmişti. Anlaşılan firma elini biraz daha çabuk tutmak istiyor.



Sadece ülkemizde değil dünyada da oldukça beğenilen seri ile Asus bu yılı 8 milyon akıllı telefon satışı ile kapatacağını tahmin ediyor. Gelecek yıl ise 16 milyon akıllı telefon satışı öngörülüyor. Bu bakımdan serinin kalabalık tutulması avantaj olacak. 



5.5 inçlik ZenFone modelinde ise Full HD ekran, 2GB RAM, Intel Atom işlemci, 13MP çözünürlükte arka kamera gibi özellilker olması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca ZenWatch akıllı saatinin net satış tarihi ve fiyatlandırmasının da açıklanması bekleniyor.  

 



Zenfone 4.5
Zenfone 5.5
Zenfone 6.5

Olur herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
254 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, asus zenfone ve asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Leitz Mini Bluetooth Hoparlör video inceleme 4 yıl Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de: Fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü ve diğer detayları konuştuk 4 yıl AOC G2460Pqu 144Hz Oyuncu Monitörü Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim