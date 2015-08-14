Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus dünyanın ilk USB 3.1 Gen 2 sertifikalı anakartını duyurdu

3 yıl
1,3b
1
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus dünyanın ilk USB 3.1 Gen 2 sertifikalı anakartını duyurdu

Masaüstü ve dizüstü sistemlerde yüksek veri transferine imkan tanıyan USB 3.0 standardı artık yaygın halde kullanılmaya başlandı. Duruma göre bazı cihazlarda USB 3.0, bazı cihazlarda ise USB 3.1 standardı karşımıza çıkıyor. 

USB 3.0 ile teorik olarak hızlar 4.8Gbps seviyesine çıkarken, USB 3.1 ile de 10Gbps seviyesine taşınmıştı. USB 3.1 standardı kendi arasında Gen 1, Gen 2 şeklinde ayrılıyor. Gen 1 ile 5Gbps hızları korunurken, asıl gelişim Gen 2 ile oluyor ve hız teorik olarak 10Gbps seviyesine çıkıyor. 

Bugüne kadar en fazla USB 3.1 Gen 1 standardına uygun cihazlar piyasadaydı. Gen 2 ise yavaş yavaş benimseniyor. Asus'un TUF Sabertooth Z97 Mark 2/USB 3.1 anakartı Gen 2 standardını ilk benimseyen anakart ünvanını elde etti. Bu ünvan için USB Uygulayıcı Forumu anakartı pek çok zorlu testten geçirdi.

TUF Sabertooth Z97 Mark 2 firmanın dayanıklılığa yönelik olarak askeri standartlarda bileşenler kullandığı ve agresif bir tasarıma yer verdiği TUF serisi içerisinde yer alıyor. Yeni anakart USB 3.1 Gen 2 ile SuperSpeed 10Gbps hızlarına destek verecek. 

Intel 97 serisi çipsetini destekleyen anakartta LGA1150 soketi temel alınıyor. TUF konsepti gereği TUF yeni alaşımlı bobinler, TUF 10K kapasitörler, bağlantı yuvalarında TUF ESD koruması, soğutma kontrolü TUF ICe, fan ayarı Thermal Radar 2 şeklinde ekstralar mevcut. 

Dört yollu CrossFire-SLI desteği, 4 ader DDR3 DIMM slotu, 6 adet SATA 6Gb/s portu, toplam 10 adet USB bağlantısı şeklinde özellikler sunan TUF Sabertooth Z97 Mark 2 ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek.  

https://www.asus.com/us/Motherboards/SABERTOOTH_Z97_MARK_2USB_31/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim