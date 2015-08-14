Asus dünyanın ilk USB 3.1 Gen 2 sertifikalı anakartını duyurdu

Masaüstü ve dizüstü sistemlerde yüksek veri transferine imkan tanıyan USB 3.0 standardı artık yaygın halde kullanılmaya başlandı. Duruma göre bazı cihazlarda USB 3.0, bazı cihazlarda ise USB 3.1 standardı karşımıza çıkıyor.





USB 3.0 ile teorik olarak hızlar 4.8Gbps seviyesine çıkarken, USB 3.1 ile de 10Gbps seviyesine taşınmıştı. USB 3.1 standardı kendi arasında Gen 1, Gen 2 şeklinde ayrılıyor. Gen 1 ile 5Gbps hızları korunurken, asıl gelişim Gen 2 ile oluyor ve hız teorik olarak 10Gbps seviyesine çıkıyor.





Bugüne kadar en fazla USB 3.1 Gen 1 standardına uygun cihazlar piyasadaydı. Gen 2 ise yavaş yavaş benimseniyor. Asus'un TUF Sabertooth Z97 Mark 2/USB 3.1 anakartı Gen 2 standardını ilk benimseyen anakart ünvanını elde etti. Bu ünvan için USB Uygulayıcı Forumu anakartı pek çok zorlu testten geçirdi.





TUF Sabertooth Z97 Mark 2 firmanın dayanıklılığa yönelik olarak askeri standartlarda bileşenler kullandığı ve agresif bir tasarıma yer verdiği TUF serisi içerisinde yer alıyor. Yeni anakart USB 3.1 Gen 2 ile SuperSpeed 10Gbps hızlarına destek verecek.





Intel 97 serisi çipsetini destekleyen anakartta LGA1150 soketi temel alınıyor. TUF konsepti gereği TUF yeni alaşımlı bobinler, TUF 10K kapasitörler, bağlantı yuvalarında TUF ESD koruması, soğutma kontrolü TUF ICe, fan ayarı Thermal Radar 2 şeklinde ekstralar mevcut.





Dört yollu CrossFire-SLI desteği, 4 ader DDR3 DIMM slotu, 6 adet SATA 6Gb/s portu, toplam 10 adet USB bağlantısı şeklinde özellikler sunan TUF Sabertooth Z97 Mark 2 ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek.

https://www.asus.com/us/Motherboards/SABERTOOTH_Z97_MARK_2USB_31/