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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Intel ''Ivy Bridge'' işlemcili yeni dizüstü bilgisayarı K55A'yı tanıttı

6 yıl
8,3b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Asus, Intel'in ''Ivy Bridge'' kod adlı işlemcisini kullanan yeni dizüstü bilgisayarı K55A'nın tanıtımını gerçekleştirdi.
2.5 GHz saat hızında çalışan Intel Core-i5 3210M işlemci, 8 GB'a kadar DDR3 RAM desteği ve 750 GB kapasiteye kadar sabit disk sunan K55A'da 15.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.
Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle gelen dizüstü bilgisayar, ethernet girişi, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, kart okuyucu, 2 adet USB 3.0 portu, USB 2.0 portu, HDMI çıkışı, DVD yazıcı ve 6 hücreli batarya ile donatılmış durumda.
Japonya pazarına giriş yapması beklenen Asus K55A için 750$ fiyat belirlenmiş.

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khytr89 6 yıl
8gb ram bile koymaışlar içine birde 750$ istiyorlar (8 GB'a kadar DDR3 RAM desteği)..

amd li asus k53 aldım 16gb ram desteği var.. üstelik bunun ekran kartı da dahili.. 750$ etmez..
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tncyblky 6 yıl
Arkadaşlar normal kullanım için bu bilgisayarı almak istiyorum. şuan bu bilgisayar amerikada 480$ ? sizce uygun mu ?
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khytr89 6 yıl
8gb ram bile koymaışlar içine birde 750$ istiyorlar (8 GB'a kadar DDR3 RAM desteği)..
amd li asus k53 aldım 16gb ram desteği var.. üstelik bunun ekran kartı da dahili.. 750$ etmez..
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barchaa 6 yıl
asus mu dell mi?
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barchaa 6 yıl
ASUS K55VM-SX078D Notebook hakkında görüşleriniz...
şimdiden teşekkürler
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visiotech.gen.tr 6 yıl barchaa
barchaa

ASUS K55VM-SX078D Notebook hakkında görüşleriniz...
şimdiden teşekkürler

yanlış yere şormuşsun, notebook bölümüne yeni konu aç bunun için
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Stanislas Xavier 6 yıl
Asus un bu tasarımı artık yenilemesi gerekiyor,ayrı yeten üst sınıf modelleri hariç dış malzemesi pek kaliteli hissettirmiyor..
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Virtual Reality 6 yıl
Ekran çözünürlükleri çok düşük geliyor artık yükseltmeleri lazım.
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khaos 6 yıl
Artık 1366*768 çözünürlük fazlasıyla yetersiz 15'6 inç ekranlarda en azından 1920*1080 yada 1920*1200 standart olmalı
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BERAGORN 6 yıl
Sıradan
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visiotech.gen.tr 6 yıl
dahili ekran kartına sahip bir bilgisayar için fazla pahalı, 0.3 Mega Pixel Fixed web camera'sınamı alıyorlar extrasını
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