Asus, Intel ''Ivy Bridge'' işlemcili yeni dizüstü bilgisayarı K55A'yı tanıttı

Asus, Intel'in ''Ivy Bridge'' kod adlı işlemcisini kullanan yeni dizüstü bilgisayarı K55A'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

2.5 GHz saat hızında çalışan Intel Core-i5 3210M işlemci, 8 GB'a kadar DDR3 RAM desteği ve 750 GB kapasiteye kadar sabit disk sunan K55A'da 15.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekran bulunuyor.

Microsoft'un Windows 7 işletim sistemiyle gelen dizüstü bilgisayar, ethernet girişi, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, kart okuyucu, 2 adet USB 3.0 portu, USB 2.0 portu, HDMI çıkışı, DVD yazıcı ve 6 hücreli batarya ile donatılmış durumda.



Japonya pazarına giriş yapması beklenen Asus K55A için 750$ fiyat belirlenmiş.

