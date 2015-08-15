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Asus mobil bölümü PC bölümünden daha fazla gelir elde edecek

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus mobil bölümü PC bölümünden daha fazla gelir elde edecek

Yıllarca bilgisayar sektöründe faaliyet gösterdikten sonra doğru bir hamle yaparak mobil cihaz pazarına adım atan Tayvanlı Asus, önümüzdeki yıllarda bunun meyvesini fazlasıyla yiyecek gibi görünüyor. 

Firmanın yılın ikinci çeyrek raporlarına göre toplamda 4.3 milyon adet dizüstü modeli ve 500 bin adet masaüstü modeli sevkiyatı yapıldı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4-15 arasında düşüş yaşandığı görülüyor. Ancak önümüdeki çeyrekte 4.8 milyon adet dizüstü, 600 bin adet masaüstü sevkiyatı öngörülüyor. 

Asus bu yıl 20 milyon dizüstü sevkiyatı hedefine ulaşmak niyetinde. Özellikle kar marjı daha yüksek oyuncu dizüstü modelleri ve ZenBook ailesinin yılın ikinci yarısındaki karın yarısını elde etmesi bekleniyor. 

Yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon tablet satışı yapan firma böylece yılın ilk yarısında 2.5 milyon sevkiyata imza atmış oldu. Ancak firmanın yıl genelinde 7 milyon hedefine ulaşması gerekiyor ve bunun için ZenPad serisine büyük umut bağlanmış durumda. 

Akıllı telefon tarafında ise yılın ilk çeyreğinde 4 milyon, yılın ikinci çeyreğinde 6 milyon olmak üzere ilk yarıda toplam 10 milyon sevkiyat gerçekleştirildi. Asus'un yıl sonu hedefi 17-20 milyon arasında ZenFone modeli satmak .

Akıllı telefon pazarında büyüyen satışlar ile birlikte hem gelir hem de kar anlamında Asus'un mobil bölümü PC bölümünü geride bırakacak. Asus en geç 2017 yılında mobil cihazlardan elde ettiği gelirin ve karın PC pazarından elde ettiğine eşit veya daha fazla olacağını öngörüyor. Bu bakımdan firma akıllı telefon yelpazesini sürekli genişleterek dünyanın farklı büyük pazarlarında pay arayacak. Hindistan'da tanıtılan ZenFone 2 Max, Deluxe ve Laser modelleri buna son örnek.  

http://hexus.net/business/news/system-builders/85568-asus-will-make-mobile-devices-pcs-end-2017/ Yorum Yaz
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zehirlimadde 3 yıl
Aksi düşünülemez ki zaten doğru dürüst pc mi satılıyor.Her şey telefon,tablet oldu.
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fueledby 3 yıl
10 aydır zenfone6 kullanıyorum oldukça memnunum asus umarım dahada geliştirerek hem ucuz hemde kaliteli ürünler yapmaya devam eder
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orientem 3 yıl
Mobile yönelicez diye model sayısını arttırıp çöplüğe çevirmezler inşallah şuan ki zenfone 2 konumlandırması güzel çünkü sırf onu devam ettirseler yeter
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theyapici 3 yıl
zenfone 2 ust model almak istiyordum Türkiye fiyatı hayal kırıklıığı tamamen gavur ucuza alıyor ben pahalıya gerek yok.
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Mr xXx 3 yıl
ah ah mobil pazar bütün piyasayı domine etti...
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mcrew 3 yıl
memleketlisi htc ile birleşip kullanıcılara güzel bir android deneyimi sunabililer

birbirlerini tamamlayan özellikler var

asus donanım htc tasarım

hele bir de yazılım konuusndaki tecrübeler de birleşti mi tadından yenmez

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