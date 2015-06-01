Asus, profesyonellere özel 32-inçlik 4K monitörünü görücüye çıkarttı

Computex 2015 fuarında önemli duyurulara imza atan Asus, aynı zamanda profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni 32-inçlik 4K monitörü ProArt PA329Q'yu da görücüye çıkarttı.

İnce çerçeveli şık bir tasarımı bulunan Asus ProArt PA329Q, teknik olarak 32-inçlik IPS panelinde 4K (3840x2160) çözünürlük sunuyor ve özellikle renk doğruluğuna önem verenleri mutlu edecek seviyede Adobe RGB renk gamutunun %100'ünü karşılıyor. Video işleriyle uğraşanlar için "BT2020/DCI-P3" renk gamutuna da destek veren monitörün, pivot yani dikey kullanım yanında 178/178 derece görüş açısı ve 10-bit renk derinliği (1.07 milyar renk) gibi diğer detayları da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bünyesinde DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 2.0 / 1.4 ve USB 3.0 portlarını taşıyan Asus ProArt PA329Q'nun fiyatı ve resmi satış tarihi hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak modelin 2000$ üstü bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

http://www.windowscentral.com/asus-proart-pa329q-32-inch-4k-monitor-all-about-pixels