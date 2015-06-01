Asus, profesyonellere özel 32-inçlik 4K monitörünü görücüye çıkarttı

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Computex 2015 fuarında önemli duyurulara imza atan Asus, aynı zamanda profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni 32-inçlik 4K monitörü ProArt PA329Q'yu da görücüye çıkarttı.
İnce çerçeveli şık bir tasarımı bulunan Asus ProArt PA329Q, teknik olarak 32-inçlik IPS panelinde 4K (3840x2160) çözünürlük sunuyor ve özellikle renk doğruluğuna önem verenleri mutlu edecek seviyede Adobe RGB renk gamutunun %100'ünü karşılıyor. Video işleriyle uğraşanlar için "BT2020/DCI-P3" renk gamutuna da destek veren monitörün, pivot yani dikey kullanım yanında 178/178 derece görüş açısı ve 10-bit renk derinliği (1.07 milyar renk) gibi diğer detayları da dikkatleri üzerine çekiyor.
Bünyesinde DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 2.0 / 1.4 ve USB 3.0 portlarını taşıyan Asus ProArt PA329Q'nun fiyatı ve resmi satış tarihi hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak modelin 2000$ üstü bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.
http://www.windowscentral.com/asus-proart-pa329q-32-inch-4k-monitor-all-about-pixels Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biraz kazık olmuş ama parası olan alacak gibi görünüyor .
Ben sana fiyat sormadım..ayrıca da kendi adına konuş...ben profesyoneller Eizo alır dedim.... kimseye zor alırsın gibi bir atıfta bulunup küçümsemek benim karakterime uygun değil....
Söylediğiniz monitörün incelemelerine baktım.
hem benq!nun sitesine hemde incelemelere göre Benq'da profesyonellere gereken Adobe rgb desteği yok. sadece Srgb var.
Asusta ise %100 adobe RGB var ve %100 Srgb var.
Dolayısı ile Benq'nun bl3201ph modeli Asus PA329Q nun rakibi olamaz. Benq'da adobe rgb destekleyen ürün varsa onu yazabilirsiniz.
4k.com/...
For starters, clinically accurate color and visual performance aren’t exactly perfect on this screen. While it does offer great color coverage in the sRGB spectrum, you’re also going to be locked into this spectrum and advanced color range such as that offered by Adobe RGB (which is a standard for many design related projects) isn’t possible on the BL3201PH.
monitors.reviewed.com/...
The BL3201PH produces fairly accurate sRGB (digital) colors, but it could stand to be more accurate. It also won't cover the Adobe RGB color space often required by print designers and some video editors.
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