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Asus, profesyonellere özel 32-inçlik 4K monitörünü görücüye çıkarttı

3 yıl
2,7b
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22
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, profesyonellere özel 32-inçlik 4K monitörünü görücüye çıkarttı

Computex 2015 fuarında önemli duyurulara imza atan Asus, aynı zamanda profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni 32-inçlik 4K monitörü ProArt PA329Q'yu da görücüye çıkarttı.
İnce çerçeveli şık bir tasarımı bulunan Asus ProArt PA329Q, teknik olarak 32-inçlik IPS panelinde 4K (3840x2160) çözünürlük sunuyor ve özellikle renk doğruluğuna önem verenleri mutlu edecek seviyede Adobe RGB renk gamutunun %100'ünü karşılıyor. Video işleriyle uğraşanlar için "BT2020/DCI-P3" renk gamutuna da destek veren monitörün, pivot yani dikey kullanım yanında 178/178 derece görüş açısı ve 10-bit renk derinliği (1.07 milyar renk) gibi diğer detayları da dikkatleri üzerine çekiyor.
Bünyesinde DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 2.0 / 1.4 ve USB 3.0 portlarını taşıyan Asus ProArt PA329Q'nun fiyatı ve resmi satış tarihi hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak modelin 2000$ üstü bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

http://www.windowscentral.com/asus-proart-pa329q-32-inch-4k-monitor-all-about-pixels Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
asusda kazık atmada profesyonel oldu
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erenizmir12 3 yıl
ASUS Akıllı Telefonlara Android 5.0 Lollipop Güncellemesi Geldi! Güncellemeyi buraya tıklayarak da indirebilirsiniz. teknolojituru.com/...
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ssbrutality 3 yıl
Hz Nedir? Belirtilmemiş.
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bocekgrafik 3 yıl ssbrutality
Yazmıyorsa 60 hz'dir.
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psicik96 3 yıl
2000 $ .. Woow
Biraz kazık olmuş ama parası olan alacak gibi görünüyor .
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Obiwan78 3 yıl
rabitelli
Çüşullah. Maşallah
Eizoyu zor alırsınız. Eşdeği BHde 6000 dolar, TRde $10000e yaslar artık odak kimya ahanda bu! bhphotovideo.com/... Bu arada şu adobe ar ci bi dalgasına da değineyim. İstanbul gibi bi yerde, özellikle züccaciye sektöründe, adı sanı duyulmuş, televizyonlarda reklamları koşturan bi çok ürünü, ürünün ambalaj imalatçıları kanalı ile fotoğrafladım. Üreticisi ya da ithalatçısı bilmez beni, verir koliciye, bunun ambalajını yap der, kolici de foto için bana (ya da benim gibi ürün fotocularına) getirir. İnanın şu ideolocist takıldığım, her şey 10nomero 5 yıldız olcek diye tırmaladığım ilk yıllarım dışında adobe rgb kullanmadım, kullanmıyorum. Adama çekiyorum fotoğrafı, AdobeRGB çalışıp yine öyle şutluyorum, windowsta açıp bu ne ya çamır gibi olmuş diyor. Adamlar bi kere TN panelle çalışarak 1-0 yenik başlıyorlar. Ha adam gibi çalışanları var içlerinde ama kaç tane?
Hal böyle olunca sRGB de cırtlattırıp kakıyorum şharpeni, off süper olmuş diyorlar. Zaten ne yaparsanız yapın matbaa makinasının elektronik masasının başındaki usta ya işin içine s*çıyor ya da işi 10 numara yapıyor. Çizgi üstü (video) çalışan elit yerler zaten ne kullanacağını ve nasıl kullanacağını biliyor, onları geçiyoruz. Yine katalog, broşür gibi çizgi altı çalışan ama elit/temiz iş yapan ve bi elin (hadi 2 el olsun) 10 parmağını geçmeyen işletmeleri de geçiyoruz. Geri kalan, gelen görseli direk CMYKya çevirip öyle çalışıyor. Sonra diyolla ki bu efekt niye çalişmiyaaaa!! Yaa, durum böyle iken kim sallar adobeyi ar ci biyi
Özet: bizim buralara kalın kaçar

Ben sana fiyat sormadım..ayrıca da kendi adına konuş...ben profesyoneller Eizo alır dedim.... kimseye zor alırsın gibi bir atıfta bulunup küçümsemek benim karakterime uygun değil....
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huseyincarnege 3 yıl
YAW asusta herşeyi yapmasın canım monutör NEC bulursan al nediyem
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MühendisMurat 3 yıl
ASUS neydi ne oldu be adamlara helal olsun, her alanda orta sınıf değil üst sınıflara oynuyorlar artık. Anakarttan tut, laptopa, oradan gel monitöre, telefon felandı... Çok çalışan sonucu alıyor.
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Obiwan78 3 yıl
Profesyoneller Eizo alır...
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
asusda kazık atmada profesyonel oldu
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DeistSuat 3 yıl
BenQ BL3201PH varken buna o kadar para verilmez..
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erkange 3 yıl DeistSuat
SlayerPIN0

BenQ BL3201PH varken buna o kadar para verilmez..

Söylediğiniz monitörün incelemelerine baktım.
hem benq!nun sitesine hemde incelemelere göre Benq'da profesyonellere gereken Adobe rgb desteği yok. sadece Srgb var.
Asusta ise %100 adobe RGB var ve %100 Srgb var.

Dolayısı ile Benq'nun bl3201ph modeli Asus PA329Q nun rakibi olamaz. Benq'da adobe rgb destekleyen ürün varsa onu yazabilirsiniz.

4k.com/...
For starters, clinically accurate color and visual performance aren’t exactly perfect on this screen. While it does offer great color coverage in the sRGB spectrum, you’re also going to be locked into this spectrum and advanced color range such as that offered by Adobe RGB (which is a standard for many design related projects) isn’t possible on the BL3201PH.

monitors.reviewed.com/...
The BL3201PH produces fairly accurate sRGB (digital) colors, but it could stand to be more accurate. It also won't cover the Adobe RGB color space often required by print designers and some video editors.
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