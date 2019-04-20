Asus sessizce Zenfone Live (L2) adlı yeni telefonunu duyurdu

Tayvanlı cep telefonu üreticisi Asus, sessiz sedasız Zenfone Live (L2) olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunun piyasaya sürdüğünü duyurdu. Asus'un resmi web sitesinde listelenen cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

Asus Zenfone Live (L2) 1440x720 piksel çözünürlükte ve 18:9 görüntü oranı sunan 5.5 inç HD IPS ekran ile geliyor. Akıllı telefonun yüzde 82.3 ekran-gövde oranına sahip olduğunu belirtelim.

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Cihazın 16 GB'lık varyantı Snapdragon 425 işlemci ile çalışıyor. 32 GB depolama alanına sahip varyantta ise biraz daha güçlü Snapdragon 430 yonga seti var. Her iki modelde de 2 GB RAM ve microSD kart yuvası mevcut.

İki renk seçeneği ile satılacak

Zenfone Live (L2), 13 megapiksel sensör içeren LED flaşlı arka kameraya sahip. Ön tarafında yüz tanıma özellikli 5 megapiksel selfie kamerası ve LED flaş bulunuyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 3.000 mAh'lik pilinden alan telefon kutudan Android Oreo tabanlı ASUS ZenUI 5 arayüzü ile çıkıyor.

ZenFone Live (L2), Asus'un resmi web sitesinde Roket Kırmızısı ve Kozmik Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile listelendi. Akıllı telefonun fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Live-L2/