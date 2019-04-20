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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus sessizce Zenfone Live (L2) adlı yeni telefonunu duyurdu

Tayvanlı teknoloji devi Asus, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü giriş seviyesi ZenFone Live (L1) modelinin yenisini çıkardı. Zenfone Live (L2) olarak piyasaya sürülen cihazın detayları haberimizde.
1 ay
4,3b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvanlı cep telefonu üreticisi Asus, sessiz sedasız Zenfone Live (L2) olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunun piyasaya sürdüğünü duyurdu. Asus'un resmi web sitesinde listelenen cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.
Asus Zenfone Live (L2) 1440x720 piksel çözünürlükte ve 18:9 görüntü oranı sunan 5.5 inç HD IPS ekran ile geliyor. Akıllı telefonun yüzde 82.3 ekran-gövde oranına sahip olduğunu belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti"
Cihazın 16 GB'lık varyantı Snapdragon 425 işlemci ile çalışıyor. 32 GB depolama alanına sahip varyantta ise biraz daha güçlü Snapdragon 430 yonga seti var. Her iki modelde de 2 GB RAM ve microSD kart yuvası mevcut.

İki renk seçeneği ile satılacak

Zenfone Live (L2), 13 megapiksel sensör içeren LED flaşlı arka kameraya sahip. Ön tarafında yüz tanıma özellikli 5 megapiksel selfie kamerası ve LED flaş bulunuyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 3.000 mAh'lik pilinden alan telefon kutudan Android Oreo tabanlı ASUS ZenUI 5 arayüzü ile çıkıyor.
ZenFone Live (L2), Asus'un resmi web sitesinde Roket Kırmızısı ve Kozmik Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile listelendi. Akıllı telefonun fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Live-L2/ Yorum Yaz
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brk6152 3 hf. dreamblue35
Abi bu kadar niye uzun yazdın eyvallah,bu arada ben poco f1 tercih ederdim
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DH Misafiri 4 hf.
beğenmediysen almak zorunda değilsin boşta yapma
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0MG90 4 hf.
Telefonun o ön tasarımı ne öyle. Gözleri kapalı mı tasarlamışlar?
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Xloud 4 hf.
Bir de lansman mı düzenleyecekti?
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dreamblue35 1 ay
şimdi size iki tane link vereceğim arkadaşlar eğer anlayıp da yorum yazabilecek olursa lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve yorumunuzu yazın sonra asus gibi bir çöp ün ettiği değeri diğer vereceğim link teki telefon ile kıyaslayın iyi forumlar...
epey.com/...
epey.com/...
siz şimdi hangi telefonu alırsınız hala seçemediyseniz eğer bir link daha veriyorum incelemeyi iyi yapın
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
dahada ayrıntı istiyorsanız eğer verdiğim linkte REVİEW kısmını bulup telefonun genel incelemesini yapın
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brk6152 3 hf.
lg yi sevmesemde lg daha mantıklı duruyor
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camelon 1 ay
Fok gibiymiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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innformatics 1 ay
Çöp'e hakaret.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
4 etiket daha zenfone live l2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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