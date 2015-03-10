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Asus yeni ROG GR8S Steam Machine bilgisayarını duyurdu

4 yıl
2,6b
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Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Asus yeni ROG GR8S Steam Machine bilgisayarını duyurdu
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Kısa bir süre önce Asus'un "konsol pc" olarak adlandırdığı ROG GR8 hazır bilgisayarını piyasaya çıkarmıştı. Bu kez ise Asus yeni ROG GR8S Steam Machine isimli hazır Konsol PC'sini duyurdu. İlk olarak ROG GR8 modelinde karşılaştığımız kasanın ROG GR8S modelinde de kullanıldığını görüyoruz.

Bu güzel tasarımı ile oturma odasındaki konsolların yerini almayı amaçlayan bilgisayar yeni ROG GR8S modeli ile Full HD çözürlüğü akıcı bir şekilde deneyimleme sözü veriyor. Teknik özelliklere bakacak olursak Intel® Core™ i7/i5 işlemcilerin NVIDIA® GeForce® 9-serisi grafik kartlarıyla kombin oluşturularak kullanılacağı model ayrıca SupremeFX audio ses özelleştirmesi de bulunduruyor.
Bunun dışında oyuncuların özel olarak düşünüldüğü bölümlerden bir diğerinde ise Intel Ethernet birimi ve GameFirst III yazılımı ile gecikmesiz bir oyuncu deneyimi amaçlanmış durumda, kablosuz ağ kullanan oyuncular için ise 802.11ac desteği bulunuyor. Yeni modelde de kablosuz görüntü aktarımına olanak sağlayan Miracast desteği yer alırken 4K Ultra HD çözünürlükte görüntü aktarımı yapılabilen DisplayPort ve HDMI portları da yer alıyor.
ROG GR8S modeli de bir önceki model gibi kolay erişilebilir bir kasa yapısı sunarken düşük sıcaklık ve düşük enerji tüketiminde 20 db gibi oldukça az bir ses çıkarıyor. 699 dolar başlangıç fiyatına sahip modelin diğer özelliklerini aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
-CPU: Intel® Core™ i5/i7 işlemciler
-GPU: NVIDIA® GeForce® 9-serisi grafik kartları
-Bellek: 4GB ~ 16GB arası DDR3 bellek seçenekleri
-Depolama: 500GB/1TB 7200rpm HDD, veya 128GB ~ 512GB SSD seçenekleri
-Ses: ROG SupremeFX 5.1 HD ses birimi
-Ağ: Intel Gb LAN ve 802.11 ac Wi-Fi desteği

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positroN 4 yıl en beğenilen
tum bunlarin ortaya cikma sebebi microsoft'un windows 8'le beraber cep telefonlarindaki gibi uygulama magazasi iteleyip tekellesmek istemesi. valve steam isinden inanilmaz paralar kazaniyor ki bunu riske atacak en ufak harakete bile radikal onlemler alacak kadar piyasayi iyi okuyabiliyor. sonuc olarak ortaya cikardiklari linux dagitimi ve bunlarin getirisi cok iyi oldu herkes icin. bircok oyun motoru dogal linux destegine sahip. microsoft'un elinden tekellesme firsatini aldilar. bu bizim icin de iyi.

steam machine olayi ise kimseyi bir seye zorlamiyor. isteyen istedigi gibi kendi bilgisayarini tv'ye baglayip big picture modunda gamepad ile oynar ama herkesi donanimhaber'deki bilgisayar kurtlari gibi dusunmeyin. bugun televizyonunun altinda konsol kadar ufak ama ondan daha guclu ve acik bir makine isteyenlere bir secenek sunuluyor. alternatif olarak mini itx kasa ile sistem toplasaniz ne yazik ki piyasadaki oem parcalarla bu kadar kuculmeye gitmek imkansiz. asus laptop islemcisi, bellekleri, sogutmasi ve masaustu ekran kartini birlestirip konsollardan daha kucuk ama cok daha guclu pc yapabilecek muhendislige sahip tabi bunun da bedeli var
tum bunlarin ortaya cikma sebebi microsoft'un windows 8'le beraber cep telefonlarindaki gibi uygulama magazasi iteleyip tekellesmek istemesi. valve steam isind...
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888888888888999*9 4 yıl
Acaba ne kadar olacak fiyatı

EDİT: Türkiye fiyatı.
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St Batuhan 4 yıl
@DarkHellKnightX
Açıkçası bu ürünlerin amacı M$'in lisans parasından da kurtulmak dahiliyetli. Temelde Steam OS ile gelse de istersen daha sonra windows kurarsın. Linux yükseliş dönemine tam anlamıyla giriyor oyun konusunda. Ciddi gelişmeler var ve devam edecek güzelce. Uygulama açısından da gelişmeler olduğu süreçte kullanılabilir kılacaktır. Yani aslında 2. katı yıktırmıyorsun, o kat duruyor ama şu an boş tutuyorsun. İstersen kalk bi şekilde kullan (windows kur 2. partition olarak ya da linux dağıtımları için yazılmış uygulamaları değerlendir) ya da kalk direkt 2 katı aynı şekilde düzenle (toptan windowsa geçir cihazı) Eski barebone hazır sistemler yerine bu ismi aldı cihazlar ve daha oyun odaklı, daha şık yapılı bir yapı sunmaya giriştiler. Fiyatlar ise yüksek düzeyde bence :(
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Master_Evil 4 yıl
büyük konuşmayayım diyorum ama bu steam machine sistemi ölü doğdu
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thiler 4 yıl
Uyariyim bide çikis tarihi Kasim 2015
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thiler 4 yıl
1 yildir takipteyim alinabilir bundle halinde.
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DarkHellKnightX 4 yıl
Ben böyle bir donanımı Steam OS ile harcamak istemem açıkçası. Sadece oyun oynayacaksam neden bir bilgisayar alıp özelliklerini konsola indirgeyip kullanayım ki. Bu tek katlı yerine 2 katlı bir ev alıp katın birini yıktırmak gibi bir şey olur.
1 Yanıt Yanıtla +3
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positroN 4 yıl
tum bunlarin ortaya cikma sebebi microsoft'un windows 8'le beraber cep telefonlarindaki gibi uygulama magazasi iteleyip tekellesmek istemesi. valve steam isinden inanilmaz paralar kazaniyor ki bunu riske atacak en ufak harakete bile radikal onlemler alacak kadar piyasayi iyi okuyabiliyor. sonuc olarak ortaya cikardiklari linux dagitimi ve bunlarin getirisi cok iyi oldu herkes icin. bircok oyun motoru dogal linux destegine sahip. microsoft'un elinden tekellesme firsatini aldilar. bu bizim icin de iyi.

steam machine olayi ise kimseyi bir seye zorlamiyor. isteyen istedigi gibi kendi bilgisayarini tv'ye baglayip big picture modunda gamepad ile oynar ama herkesi donanimhaber'deki bilgisayar kurtlari gibi dusunmeyin. bugun televizyonunun altinda konsol kadar ufak ama ondan daha guclu ve acik bir makine isteyenlere bir secenek sunuluyor. alternatif olarak mini itx kasa ile sistem toplasaniz ne yazik ki piyasadaki oem parcalarla bu kadar kuculmeye gitmek imkansiz. asus laptop islemcisi, bellekleri, sogutmasi ve masaustu ekran kartini birlestirip konsollardan daha kucuk ama cok daha guclu pc yapabilecek muhendislige sahip tabi bunun da bedeli var
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ogkasa 4 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Ben böyle bir donanımı Steam OS ile harcamak istemem açıkçası. Sadece oyun oynayacaksam neden bir bilgisayar alıp özelliklerini konsola indirgeyip kullanayım ki. Bu tek katlı yerine 2 katlı bir ev alıp katın birini yıktırmak gibi bir şey olur.

Çok doğru söylemişsin
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manyakurt 4 yıl
steam machine ile normal pc arasında ne fark var ? mesala rog gr8 windows yüklü geliyor ama steam os yüklüyoruz steam machine oluyor, yada rog gr8s steam machine diye satılıyor yanına windows kuruyoruz set üstü pc oluyor.
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Firaristt 4 yıl manyakurt
Aynen öyle. Hazır PC'lerin GPU'ları iyi olanlarını Steam machine veya Steam OS Ready falan diye itelemeye kalkarlar. Normal bir hazır pc'nin güçlü GPU ve bol ramli hali. Tabi Steam OS yüklü. Bazı firmalara gün doğdu.
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