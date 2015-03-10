Asus yeni ROG GR8S Steam Machine bilgisayarını duyurdu

Bu güzel tasarımı ile oturma odasındaki konsolların yerini almayı amaçlayan bilgisayar yeni ROG GR8S modeli ile Full HD çözürlüğü akıcı bir şekilde deneyimleme sözü veriyor. Teknik özelliklere bakacak olursak Intel® Core™ i7/i5 işlemcilerin NVIDIA® GeForce® 9-serisi grafik kartlarıyla kombin oluşturularak kullanılacağı model ayrıca SupremeFX audio ses özelleştirmesi de bulunduruyor.

Bunun dışında oyuncuların özel olarak düşünüldüğü bölümlerden bir diğerinde ise Intel Ethernet birimi ve GameFirst III yazılımı ile gecikmesiz bir oyuncu deneyimi amaçlanmış durumda, kablosuz ağ kullanan oyuncular için ise 802.11ac desteği bulunuyor. Yeni modelde de kablosuz görüntü aktarımına olanak sağlayan Miracast desteği yer alırken 4K Ultra HD çözünürlükte görüntü aktarımı yapılabilen DisplayPort ve HDMI portları da yer alıyor.

ROG GR8S modeli de bir önceki model gibi kolay erişilebilir bir kasa yapısı sunarken düşük sıcaklık ve düşük enerji tüketiminde 20 db gibi oldukça az bir ses çıkarıyor. 699 dolar başlangıç fiyatına sahip modelin diğer özelliklerini aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

-CPU: Intel® Core™ i5/i7 işlemciler

-GPU: NVIDIA® GeForce® 9-serisi grafik kartları

-Bellek: 4GB ~ 16GB arası DDR3 bellek seçenekleri

-Depolama: 500GB/1TB 7200rpm HDD, veya 128GB ~ 512GB SSD seçenekleri

-Ses: ROG SupremeFX 5.1 HD ses birimi

-Ağ: Intel Gb LAN ve 802.11 ac Wi-Fi desteği

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Kısa bir süre önce Asus'un "konsol pc" olarak adlandırdığı ROG GR8 hazır bilgisayarını piyasaya çıkarmıştı. Bu kez ise Asus yeni ROG GR8S Steam Machine isimli hazır Konsol PC'sini duyurdu. İlk olarak ROG GR8 modelinde karşılaştığımız kasanın ROG GR8S modelinde de kullanıldığını görüyoruz.