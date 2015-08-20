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Asus yeni bir akıllı telefon ve akıllı saat tanıtacak

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus yeni bir akıllı telefon ve akıllı saat tanıtacak

Bu yıl 20 milyon akıllı telefon satarak pazarda iyi bir pay sahibi olmayı hedefleyen Asus, bugüne kadar tanıtmış olduğu ZenFone modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Akıllı telefon yanında bir de akıllı saat var.

2 Eylül 2015 tarihinde IFA 2015 fuarında basın toplantısı düzenleyecek olan Asus, sahneye bir akıllı telefon ve bir de akıllı saat modeli çıkaracak. ZenFone serisi ile dünya çapında yaygın bir hayran kitlesi edinen Asus, yeni akıllı telefonunu da bu seriye dahil edecek. Daha önce Çin'den gelen bilgiler doğrultusunda bu modelin orta seviyeye hitap edeceği tahmin ediliyor. 

ZenWatch akıllı saati ile sektörde beğeni toplayan Asus, IFA 2015'te aynı çizgiyi devam ettiren yeni bir modelle daha karşımıza çıkacak. İlk ZenWatch firmanın kendi arayüzüyle çalışıyordu ancak yeni modelin Android Wear işletim sistemini kullanma ihtimali var. Asus kafalardaki soru işaretini 2 Eylül günü saat 14.00 itibariyle gidermiş olacak.  
Asus yeni bir akıllı telefon ve akıllı saat tanıtacak
 

http://www.phonearena.com/news/Asus-to-hold-an-IFA-2015-press-event-on-September-2-teases-a-smartphone-and-a-smartwatch_id72849 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
psicik96 3 yıl
tamamdır ya.. saat maat işide çıkarsa Asus p*kunu çıkartır bu işin.
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volkan_kolay 3 yıl
Erdi ve Mesut gibi isimler Vestel'in akıllı telefon bölümüne geçsin de biraz bişey öğretsin bizimkilere. Bu haberleri okudukça ne kadar dandik markalara sahip olduğumuzu daha iyi anlıyorum.
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WB 3 yıl
Guzel f/p cihazlari cikariyor Asus..
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1BilimAdamı 3 yıl
Sektörde sony nin yapamadığını asus yapabilir
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