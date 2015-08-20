Asus yeni bir akıllı telefon ve akıllı saat tanıtacak

Bu yıl 20 milyon akıllı telefon satarak pazarda iyi bir pay sahibi olmayı hedefleyen Asus, bugüne kadar tanıtmış olduğu ZenFone modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Akıllı telefon yanında bir de akıllı saat var.





2 Eylül 2015 tarihinde IFA 2015 fuarında basın toplantısı düzenleyecek olan Asus, sahneye bir akıllı telefon ve bir de akıllı saat modeli çıkaracak. ZenFone serisi ile dünya çapında yaygın bir hayran kitlesi edinen Asus, yeni akıllı telefonunu da bu seriye dahil edecek. Daha önce Çin'den gelen bilgiler doğrultusunda bu modelin orta seviyeye hitap edeceği tahmin ediliyor.





ZenWatch akıllı saati ile sektörde beğeni toplayan Asus, IFA 2015'te aynı çizgiyi devam ettiren yeni bir modelle daha karşımıza çıkacak. İlk ZenWatch firmanın kendi arayüzüyle çalışıyordu ancak yeni modelin Android Wear işletim sistemini kullanma ihtimali var. Asus kafalardaki soru işaretini 2 Eylül günü saat 14.00 itibariyle gidermiş olacak.

http://www.phonearena.com/news/Asus-to-hold-an-IFA-2015-press-event-on-September-2-teases-a-smartphone-and-a-smartwatch_id72849