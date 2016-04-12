Asus’tan yeni bir çubuk bilgisayar

Son dönemde harici ekranlara bağlanabilen HDMI tabanlı bilgisayar sistemleri, özellikle Windows 10 sonrasında popüler olmaya başladı. Bu konuda ilk adımı atan firmalardan birisi olan Asus, şimdi yeni bir çubuk bilgisayar daha geliştirdi.

VivoStick TS10 adındaki yeni bilgisayar, 1.44GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom x5-Z8350 işlemcisi barındırıyor. Grafik tarafında ise 500MHz hızında çalışan entegre Intel birimi yer alıyor. 2GB DDR3 RAM ile gündelik işlemler için tatmin edici bir performans ortaya çıkıyor. VivoStick TS10, özellikle bağlantı noktaları açısından önceki modelden biraz farklılaşıyor.

Ayrıca Bkz.

"BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı"

USB 2.0 ve USB 3.0 portlarının haricinde, Bluetooth 4.1, WiFi AC teknolojileri sayesinde kablolu veya kablosuz olarak farklı genişleme seçenekleri sunuluyor. Cihazda 32GB dahili kapasite yer alırken, HyStream uzaktan görüntü yansıtma teknolojisi şeklinde bir özellik de mevcut. Windows 10 Home 64-bit ile gelen VivoStick TS10 için, 195$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.