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Asus’tan yeni bir çubuk bilgisayar

Cebinize koyarak götürebileceğiniz ve HDMI uyumlu her ekrana takabileceğiniz bir bilgisayar arıyorsanız, Asus VivoStick serisi bu noktada iyi bir alternatif sunuyor.
3 yıl
5,7b
1
23
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde harici ekranlara bağlanabilen HDMI tabanlı bilgisayar sistemleri, özellikle Windows 10 sonrasında popüler olmaya başladı. Bu konuda ilk adımı atan firmalardan birisi olan Asus, şimdi yeni bir çubuk bilgisayar daha geliştirdi.

VivoStick TS10 adındaki yeni bilgisayar, 1.44GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom x5-Z8350 işlemcisi barındırıyor. Grafik tarafında ise 500MHz hızında çalışan entegre Intel birimi yer alıyor. 2GB DDR3 RAM ile gündelik işlemler için tatmin edici bir performans ortaya çıkıyor. VivoStick TS10, özellikle bağlantı noktaları açısından önceki modelden biraz farklılaşıyor.

Ayrıca Bkz. "BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı"

USB 2.0 ve USB 3.0 portlarının haricinde, Bluetooth 4.1, WiFi AC teknolojileri sayesinde kablolu veya kablosuz olarak farklı genişleme seçenekleri sunuluyor. Cihazda 32GB dahili kapasite yer alırken, HyStream uzaktan görüntü yansıtma teknolojisi şeklinde bir özellik de mevcut. Windows 10 Home 64-bit ile gelen VivoStick TS10 için, 195$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/asus-vivostick-ts10-mini-pc-stick.html Yorum Yaz
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muratai 3 yıl en beğenilen
Cok pahali
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wolf silver 3 yıl
ASUS pahalı Yapmış. Xaomi şu Tarafa bir el atsada daha ucuz bir şekilde ulaşsak..
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Euhios 2 yıl
Rami 4Gb koysalarmış bari
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SirCanFerguson 2 yıl
gereksiz
4gb ram koysan ölcemi allahın ayısı
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matetech 2 yıl
Mutsuzluk çubuğu olmuş bu.
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comma 2 yıl
Aleti tutan kızın eli küçük ondan büyük duruyo olabilir. (Artık nereye çekerseniz
)
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DeanWinchester. 2 yıl
Tam bir uzay çağına doğru gidiyoruz
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umut_baris 3 yıl
Hangi akla hizmet 2 gb bellek konur anlamıyorum. Artık şu bellekleri kalem olarak görmekten vazgeçin.

ROG ekibi olmasa Asus yalan olurdu. Sony gibi tipik gelenekçi kafaya sahip.
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Master_Evil 3 yıl
fiyatını bilmem de özellikleri de işe yaramaz duruyor
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khytr89 3 yıl
Anlamsiz zaten media centerda artik yok..ek olarak windows, tv nin diger usb cikislarini desteklemiyor ve ek olarak dvbs uydusunu da.. Bence hic bi anlami yok.. Sattiklari fiyata harika tabletler var
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AmonKoutarou 3 yıl
fazla tuzlu
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Tensi 3 yıl
Suna 2 GB RAM ram koyup 195$ lik cop yapacagina 8 GB RAM koyup 235$ fiyati yapistirsana be adam. Ne yapacagiz bununla? Notepad her isimizi gormuyor.
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deoksiriboz1001 3 yıl
millet cebine salatalık sokup geziyor da bizim haberimiz yok heralde.
ceple ne alakası var bunun
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DeepNote 3 yıl
Zamanında lan üzerinden oyun oynayacağız diye buzdolabı kadar kasaları kucaklanıp otobüse binerdik. Ne hale geldi teknoloji vay anasını
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Umutcan 3 yıl DeepNote
DeepNote

Zamanında lan üzerinden oyun oynayacağız diye buzdolabı kadar kasaları kucaklanıp otobüse binerdik. Ne hale geldi teknoloji vay anasını

Oyuncu bilgisayarları hala büyük kasaya ve havalandırmaya ihtiyaç duyuyor. Oyuncu laptopları bile ısınmadan dolayı throttling yapıyor.
Bununla ancak office ve internet işleri yapılır, bir de tv'ye bağlayıp tüm formatları desteklediği için sorunsuz video izlenir.
Oyuncular için yapılan en büyük gelişme mini itx'ler bence. Tak sıvı soğutmayı minicik kasa.
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JoeyBane 3 yıl
Bu kadar büyük olursa takmada bile problem olabilir. Çubuk değil bu bildiğin oklava
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